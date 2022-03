SWITCH ON ou SYNDROME DE STOCKHOLM ?…

NOUS SOMMES LES 99.999% RAPPEL ►

Et 10 à 15% de la population est tout ce dont nous avons besoin ► NOUS SOMMES LA SOLUTION À 10 MILLIONS et bien plus ; Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin.

Chaque jour qui paSSe nous rappelle que ceux qui appellent à ré-élire MacRon ne sont pas victimes… mais complices !

Chaque jour qui passe nous pouvons comprendre que :

Voter c’est abdiquer votre souveraineté ;

Voter c’est signer un chèque en blanc aux oligarques eugénistes et transhumanistes ;

Voter c’est cautionner le consensus du statu quo oligarchique et sa dictature technotrique COVIDiste ;

Voter c’est vous donner de nouveaux maitres ou revoter pour les mêmes, la preuve par Macron-le-cyborg ;

Voter c’est vous mettre les chaines vous-mêmes, c’est garder le masque/la muselière, accepter la 4ème dose et toutes les suivantes, le paSSe-vaxxxinal et bientôt le paSSeport numérique et accepter de sur-vivre à crédit-social ;

Voter n’est pas une garantie contre l’extrême-droite : guerres, pillage, génocide, colonialisme, austérité et répreSSion politi-sociale sont de fait les résultats de républiques dites « modérées », regardez autour de vous aujourd’hui ; Exclusion, discrimination des non-vaxxxinés et non réintégration des soignants non vaxxxinés – Conditionnement du RSA au bénévolat – Soutien total au régime Ukrainien de Zelinsky au Régiment Azoz et au Parti Secteur Droit – Et en même temps, ruSSophobie poussée à l’extrême aussi bien envers les morts que les vivants sans distinction aucune entre le peuple et les dirigeants actuels comme passés…

Voter c’est remettre les pions de banquiers en place qui ont été mutés en BANKSTERS ► WHAT ELSE ?

Voter c’est être complice de toutes les guerres déclenchées EN VOTRE NOM mais pas en les nôtres en tous cas !

Voter c’est être irresponsable car la délégation de pouvoir déresponsabilise ipso facto ;

Voter c’est cautionner la dictature de la « majorité » : c’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison… Coluche

Contre l’oligarchie et le Nouvel Ordre Mondial En Marche ► ABSTENTION TOTALE & UNION DES PEUPLES pour coconstruire et codiriger une société organique en confédération de communes libres, autogérées et autonomes.

SINON ?

Macron repaSSe et le peuple français trépaSSe…

Mais entendons-nous bien, toute personne qui vote ou a voté pour CE système avec les règles du système, vote pour que celui-ci continue…

Si personne ne se déplace pour veauter, donc si TOUT LE MONDE refuse de cautionner CE système en veautant pour les Crons et les Cronnes en lice ; SANS GUERRE, le système s’autodétruira de lui-même faute d’électeurs…

C’EST ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

Sinon à fermer sa goule à tout jamais ce qui pour moi et d’autres, nous est totalement impossible à ce stade ! UNISSONS-NOUS plutôt = Qu’est-ce qu’on risque, sinon, peut-être de réussir ? Et gageons qu’ils le savent ! Aussi, pour y parvenir ; je vous laisse, en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, farfouiller dans ces pages de mon blog, en vous souhaitant d’y trouver un petit bonheur à lire et pourquoi pas, à faire (re)vivre…

JBL1960

