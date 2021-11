NOUS SOMMES LA SOLUTION À 10% !

ET 10% EST TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN…

Qui nous apporte la précision suivante ; il existe à ce jour pas loin de 200 candidats vaccins anti-covid… Le Valneva étant seul conçu à partir de virus entier tué donc moins efficace qu’avec un virus atténué et nécessitant plusieurs doses, au moins deux, pour atteindre une efficacité.

Contrairement à l’ARNm, ce type de vaccin peut donc s’appeler vraiment vaccin en fonction de la définition même de ce type de thérapeutique.

Mais, vu que ces virus sont très mutagènes, comme la grippe, ils nécessiteraient donc des rappels à chaque saison. Sauf que les virus s’adaptent et finiront par rendre ces injections totalement obsolètes et inefficaces. Remarquez bien que nous n’avons toujours pas éradiqué la grippe, ou comme le disait D. Raoult il y a encore peu, « c’est un défi idiot » !

Le corps humain c’est 38000 milliards de cellules, nous possédons cent fois plus de bactéries et de virus, le tout baignant dans chaque mètre cube de planète contenant en moyenne plus de 400 milliards de virus et presque autant de bactéries. Pour rester en vie, chaque seconde, notre corps fait des médicaments (les virus ont créé les antibiotiques pour stopper les proliférations bactériennes), des vaccins, nos anticorps… mais tout cela vieillit et nous sommes programmés pour mourir ! Car avec ou sans maladie nous mourons ! Nous avons les connaissances, les technologies pour désormais ne plus mourir prématurément d’un simple microbe. Ensemble, en groupe, nous nous offrons mutuellement en permanence nos immunités. Nous pouvons aussi nous échanger nos contaminations. Or, il y a fort longtemps que l’humanité sait que quand on est enrhumé, on ne va surtout pas taper la bise à mémé et à pépé ! On ne s’embrasse pas dans ces cas-là et on se lave les mains !

AUSSI PARLONS CHIFFRES ; MAIS DES VRAIS !

Dernier Bulletin Hebdo du très officiel Réseau Sentinelles (InSerm / Sorbonne UNIVERSITÉ / Santé Publique France / Ministère de la Santé) pour la Semaine 46 du 15 au 21 novembre 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5465.pdf

N.B. : S45 données corrigées = 91 CAS POUR 100 000 HABITANTS

En S46 le taux d’incidence des IRA dues au SARS-COV-2 / COVID a été estimé à 22 cas pour 100 000 habitants / S45 = 11 CAS / 100 000 HBTS

S46 sur 60 patients présentant une IRA = 5/60 positifs au SARS-COV-2

S45 = 1/52 DONNÉES CORRIGÉES

Le taux d’incidence National DES Infections Respiratoires Aigües est une estimation, corrigée chaque semaine, et à rapprocher au nombre de cas testés positifs au COVID, S46 = 5/60 – S45 = 1/52

L’activité hospitalière en 2020 : la vraie version – Pierre de Décoder l’Éco

L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a sorti un rapport d’analyse sur l’impact de la Covid-19 sur les hospitalisations durant l’année 2020. Ce rapport a notamment révélé que pendant l’année 2020, les hospitalisations pour Covid n’ont finalement représenté que 2% de l’activité hospitalière sur l’année.

SI NOUS NE NOUS LEVONS PAS ► ILS NE S’ARRÊTERONT PAS !

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

Et si nous ne faisons rien c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité !

TEMPS D’AGIR ► REJOIGNONS-NOUS !

ILS SONT TRÈS PEU : 0.001% – NOUS SOMMES NOMBREUX 99.999%

Et 10% est tout ce dont nous avons besoin ! QUI OSE GAGNE !

R71, juillet 2013 : Regardons l’histoire, tous les changements politiques et sociaux positifs obtenus de haute lutte par les peuples, partout, l’ont été d’abord et avant tout par un petit groupe de gens convaincus, motivés et non influençables dans la vaste majorité des cas. L’essaimage des idées a fait boule de neige pour atteindre les 10% requis… voire bien plus dans certains cas. De là, tout bascule… Et l’article scientifique qui sert de base à ce billet dit ceci dans la conclusion : « En conclusion, nous avons démontré ici l’existence d’un point de bascule, qui une fois atteint, fait que l’opinion de la majorité initiale d’un réseau change rapidement pour celle d’une minorité consistante et inflexible. Il y a plusieurs précédents historiques à cela, par exemple, le mouvement des suffragettes au début du XXe siècle et la montée du mouvement américain des droits civiques, qui commença très peu de temps après que la taille de la population afro-américaine ait passée la barre des 10%. […] »

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin. Publication de Matthew Philips, 2011 – URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/

Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf ;

Sans haine, ni violence, mais sans attendre, car c’est tout vu…

