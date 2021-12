Les véritables visages de Bill et Tony par le Presque Dr. T’Ché-RIEN

En attendant le PDF complet des traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours.

REJOIGNEZ-NOUS !

Dernier instantané du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/le-veritable-visage-de-gates-et-fauci-rien-20-12-21.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

Cliquer pour accéder à le-veritable-visage-de-gates-et-fauci-rien-20-12-21.pdf

20/12/21 ► Variant Omicron : le virus « se déchaîne à travers le monde », avertit l’expert américain Anthony Fauci ► https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/variant-omicron-le-virus-se-dechaine-a-travers-le-monde-avertit-l-expert-americain-anthony-fauci-7413052.php – Le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire se dit inquiet de la vitesse de propagation du variant, très probablement dans le monde entier. Il a appelé les Américains à se faire vacciner. « Ce virus est extraordinaire. » Anthony Fauci, éminent scientifique américain et conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a averti le dimanche 19 décembre de la dangerosité du variant Omicron. Une inquiétude basée sur sa vitesse de propagation. « Il va prendre le dessus », et « nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver », a-t-il assuré. Le virus « se déchaîne à travers le monde, vraiment », a-t-il insisté. « Il se répand rapidement, littéralement dans le monde entier et sans aucun doute dans notre propre pays. »

Hé hé vouiiiii ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/mensonge.pdf

Omicron, une chance dont on ne profitera pas ?

Par ZOLA ► https://www.covid-factuel.fr/2021/12/20/omicron-une-chance-dont-on-ne-profitera-pas/

Complétée & Enrichie par JBL1960

Nous vous avons déjà montré que toutes les grandes épidémies virales de ces derniers siècles se sont arrêtées en 2-3 ans (avec quelques petites traînées ici et là). Par quel mécanisme ? Sans doute par l’acquisition d’une immunité collective acquise avec des variants de moins en moins virulents. L’épidémie actuelle devrait, ou plutôt va suivre le même chemin.

Dès les premiers cas signalés du variant omicron, au vu des constatations du premier médecin qui a alerté sur ces cas, je vous avais dit que ce variant était peut-être une chance pour obtenir ce résultat, et qu’il fallait 15 jours de plus pour le confirmer. C’est fait, c’est confirmé.

Plus le virus est contagieux, plus l’ascension du pic épidémique est forte, plus l’immunité collective est obtenue rapidement, et par conséquent plus la vague est courte. Cela semble se confirmer en Afrique du Sud, la vague ayant peut-être atteint son apogée avec une amorce de décrue. Ceci dit on a aussi eu un petit palier il y a 8 jours, qui ne s’est pas confirmé, l’ascension ayant repris. Nous serons fixés en quelques jours.

Si la contagiosité s’accompagne d’un pouvoir pathogène, nous avons alors un scénario type Grippe Espagnole de 1918 (type H1N1). Ce n’est pas le cas ici, nous avons affaire à un variant peu létal, ce que montre l’Afrique du Sud et ce que vont montrer les autres pays. Nous nous orientons plutôt vers une reproduction de l’épidémie de 1889-91, qui était aussi due à un coronavirus.

En effet, si on compare la semaine avant l’apparition d’omicron (sans doute apparition du premier cas, diagnostiqué une semaine plus tard et séquencé après quelques jours de plus), avec la situation au 18 décembre, les chiffres sont les suivants :

Entre le 5 novembre et le 18 décembre, le nombre de cas est passé de 4 à 388 par million d’habitants, soit 90 fois plus, alors que le nombre de décès, lui, a été multiplié par 1,5. En admettant même que ce chiffre puisse tripler, compte tenu du décalage moyen de 15 jours entre nouveaux cas et décès, cela fait une létalité divisée par 30 avec omicron !

Maintenant soyons pessimistes, en ne retenant que 10 fois moins létal. En 2020, en France, nous avons eu 68 000 décès. Avec un variant 10 fois moins virulent, nous aurions eu 6 800 décès. Cela veut dire qu’omicron ne semble pas plus méchant que la grippe saisonnière, peut-être moins si on est plus optimiste car je suis parti sur des chiffres pessimistes (mortalité x 9 dans 15 jours).

Signalons que l’Afrique du Sud est le seul pays 100 % omicron depuis 15 jours, (80% il y a 3 semaines), et que c’est un des pays les moins vaccinés, 25% de complètement vaccinés, donc selon les critères de nos dirigeants il devrait y avoir plus de formes graves, ce n’est pas le cas.

Omicron est une chance qu’il faut saisir pour sortir de ces deux ans de cauchemars, pour cela il faut le laisser circuler, comme il l’a fait en Afrique du Sud. Il faut tomber les masques, ouvrir les frontières, et faire la fête, alors que nous faisons l’inverse (en cherchant à retarder au maximum sa diffusion, par des mesures dérisoires comme commencer par fermer les frontières avec l’Angleterre, comme si cela allait empêcher omicron de se développer chez nous ! Il paraît que nous en serions déjà à 25%). Il faut supprimer le paSSe et toutes ces contraintes, car plus on freinera, plus cela mettra de temps pour obtenir cette immunité collective, plus la crise durera, plus il y aura de risque de créer un nouveau variant.

Autre pays intéressant avec omicron, le Danemark. Si en France il est difficile d’obtenir des chiffres fiables et surtout utiles, ce n’est pas le cas du Danemark, qui a déjà plus d’omicron que nous, et qui le trace bien et en fait un bilan précis. Ainsi le dernier bilan gouvernemental, disponible ici, est très intéressant.

Tout d’abord, ce pays fait face à une vague plus importante que la nôtre (relativement par habitant), voici la courbe de cas comparée à la France et à la Grande Bretagne. Exactement 2 fois plus que notre plus grosse vague.

Par contre, pour les décès, le pays est bien plus bas, et surtout, alors que la vague monte, les décès baissent, depuis l’arrivée d’omicron !

Le rapport du gouvernement danois, daté du 17 décembre, recense 6,3% d’omicron, en réalité sans doute plus vu la croissance très rapide (triplement depuis le rapport précédent), avec une discordance comme en France (voir plus haut).

En ce qui concerne les âges, la population touchée se rajeunit.

Le Danemark (5,8 millions d’habitants) n’a par ailleurs que 25 hospitalisés omicron, dont 5 en réanimation (en fait il est écrit <5 et non 5, est-ce 3 ou 4 ?).

Enfin et surtout, le Danemark donne le statut vaccinal précis, les chiffres se passent presque de commentaires. 23% de non-vaccinés dans le pays, 22% de non-vaccinés chez les touchés par omicron. Vaccin ou pas, aucun changement. Dans ces conditions, le paSSe vaccinal sert-il à quelque chose ?

20 décembre 10H : Billet fait hier, et avec 24 heures de plus, les chiffres d’Afrique du Sud confirment : baisse plus nette des cas (vers la fin de vague ?), et pas d’augmentation des décès, même baisse.

Il était une DERNIÈRE FOIS de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/il-etait-une-derniere-fois-chronique-finale-dun-rien-et-dun-rienne-decembre-2021.pdf

Et la force avec NOUS !

En attendant de se retrouver dehors à l’air libre = vaXXXinés, non-vaXinés car ils sont très très peu = 0.001% & nous sommes très très nombreux = 99.999% – Alors que 10% est tout ce dont nous avons besoin = QUI OSE GAGNE ► Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin. Publication de Matthew Philips, 2011 – URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/ ► Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf ;

LEVONS-NOUS & STOPPONS-LES juste en disant NON & JENEMEVAXXXINERAIPAS !

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960