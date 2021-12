+ MàJ 16H23 MN – FRANKISTAN = LES VRAIS VISAGES DES DICTATEURS…

MàJ de dernières minutes par RIEN avec le vrai visage de l’Agent Triple-000 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/000.pdf

Après avoir démasqué Bill & Tony et en attendant le PDF complet des traductions de l'anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / "Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique" – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l'heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours.

Vous pouvez visionner, également, la nouvelle Capsule #64 de La Croix du Sud (17MN27) mais sans oublier toutefois qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple !

Car ; le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées ► PDF N° 13032021 de 54 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

Découvrez le véritable visage d’Alain Fischer, M. Vaxxxin du Gouvernement-qui-ment : « Une forme de semi-confinement des non-vaccinés » : Alain Fischer soutient l’introduction du paSSe vaccinal (Aïe & Ouille) ► « Le pass vaccinal signifie que l’on ne peut pas avoir une activité sociale sans être vacciné, on risque de se contaminer et de contaminer les autres, c’est sur ce plan essentiel » : Selon le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, interrogé sur France Inter ce lundi, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est nécessaire. Mais elle ne sera pas forcément suffisante. Il est pour. Invité de la matinale de France Inter, le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale Alain Fischer a approuvé le projet de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. L’immunologue a toutefois tenu à prévenir : il ne s’agira pas d’une solution miracle. Alain Fischer espère au bas mot que 10% des 6 millions de personnes n’ayant reçu aucune dose d’un vaccin anti-Covid se décident à recevoir une première injection par la force de ce paSSe vaXXinal ► https://www.bfmtv.com/sante/une-forme-de-semi-confinement-des-non-vaccines-alain-fischer-soutient-l-introduction-du-pass-vaccinal_AN-202112200141.html

PREUVE QUE NOUS SOMMES LA SOLUTION À 10% et que 10% est tout ce dont NOUS avons besoin !

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin – Publication de Matthew Philips, 2011

CASTEX ! LES VRAIS VISAGES DE VÉRAN

Véran désinforme, Castex s’affranchit de la philosophie des soins hospitaliers

ENZO – 20 décembre 2021 ► https://www.covid-factuel.fr/2021/12/20/veran-desinforme-castex-saffranchit-de-la-philosophie-des-soins-hospitaliers/

Complétée & Enrichie par JBL1960

Invité par France Inter le 18 décembre, le Ministre de la Santé Olivier Véran a présenté le variant Omicron comme une menace qui justifie de prendre des mesures plus sévères, notamment à l’encontre des non-vaccinés. Les arguments qu’il a apportés ne résistent pourtant pas à l’analyse.

M. Véran, qui sait qu’en Afrique du Sud le variant Omicron a fait exploser le nombre de « cas » de Covid sans que la moindre hausse des décès ne soit signalée, a avancé que cela s’expliquait par le fait que la population sud-africaine était jeune, peu vaccinée et qu’elle avait été dévastée par les vagues précédentes.

La dévastation de l’Afrique du Sud ne semble pas manifeste : selon OurWorldInData, en 20 mois le Covid-19 aurait emporté 0,15 % de sa population, c’est-à-dire un peu moins que pour la France (0,18 % de la population selon le même site — tandis que d’après l’INSEE, dans le même laps de temps, l’ensemble des causes de décès emportaient 1,7 % de la population française.)

Nombre de “décès Covid” cumulés par million d’habitants, en France et en Afrique du Sud

L’argument du faible taux de vaccination des Sud-Africains pour expliquer l’absence mortalité due au nouveau variant reste assez mystérieux et, faute de le comprendre, on s’abstiendra d’y répondre.

Quant à la jeunesse de l’Afrique du Sud, elle est indéniable, mais cela n’a pas empêché une certaine proportionnalité entre le nombre de cas et le nombre de décès lors des vagues précédentes. En quoi la jeunesse expliquerait que soudain la proportionnalité et la mortalité induite disparaissent pour le variant Omicron ?

Nombre de cas et de décès par million d’habitants en Afrique du Sud

Son autre argument s’appuie sur l’exemple danois. Selon M. Véran, le Danemark a avec le variant Omicron un taux d’hospitalisation aussi important qu’avec le variant Delta.

D’où M. Véran tire-t-il de telles affirmations ? Il y a actuellement au Danemark une hausse des « hospitalisations Covid » (à des taux bien plus faibles qu’en France), hausse qui a commencé avec l’arrivée de l’hiver, comme à peu près partout en Europe, et bien avant l’apparition du variant Omicron au Danemark : la (petite) vague d’hospitalisations et de décès « Covid » au Danemark a débuté mi-octobre, tandis que les premiers variants Omicron sont détectés depuis la fin novembre, et n’ont pas encore supplanté le variant Delta au Danemark.

Nombre de cas de Covid et de cas Omicron détectés au Danemark

De façon assez étonnante, l’apparition d’Omicron coïncide même avec un infléchissement du taux d’hospitalisation, suivi une semaine plus tard d’une baisse des décès (voir aussi cet article.)

Nombre de “patients Covid” à l’hôpital par million d’habitants, en France et au Danemark

La hausse des hospitalisations danoises dont parle M. Véran n’a donc rien à voir avec le variant Omicron, et son argument est, là encore, déconnecté des faits.

En définitive, M. Véran a cherché à nous faire peur avec le variant Omicron, en inventant pour cela des arguments fallacieux, et nous a bel et bien désinformés.

Un Premier Ministre éloigné des données

La veille de l’intervention de son Ministre de la Santé sur France Inter, dans une déclaration télévisée du 17 décembre 2021, le Premier Ministre français avait prononcé une phrase insupportable, tant sa logique — et ses conséquences si on la suivait — sont dévastatrices.

M. Castex a en effet affirmé que le Président de la République et lui « [assument] de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis pour l’essentiel de personnes non vaccinées. »

Il s’agit d’abord d’un énorme mensonge. L’immense majorité des patients en soins critiques et en réanimation ne sont pas atteints de Covid, mais sont hospitalisés pour de toutes autres raisons. Le fait qu’ils soient ou non vaccinés contre le Covid ne change donc rien à l’affaire.

Combien de patients sont actuellement en réanimation et en soins critiques en France pour diverses causes ? Il est difficile de le savoir précisément si on n’a pas accès aux données hospitalières, mais on peut s’en faire une idée approximative, grâce aux rapports de l’ATIH (ici et là)

En 2020, nous dit l’un ces rapports, 645 328 journées d’hospitalisation en Soins Critiques (SC) ont été effectuées par 45 732 patients pour cause de Covid, et ces 645 328 journées ont pesé pour 8% du total des journées de SV en France. On en déduit par une règle de 3 que le nombre total de journées de SC sur l’année 2020 a été approximativement de 8 millions.

Même si les 5 % de « patients Covid » passaient en moyenne plus de temps en SC que les 95 % d’autres patients, on peut estimer que ce nombre de 8 millions de journées en SC par an est proche de la valeur habituelle (d’autant que l’autre rapport de l’ATIH nous informe que le nombre de séjours en SC — année atypique et perturbée — a été en baisse en 2020, de 5,9% par rapport à 2019.)

On calcule aisément que 8 millions de journées par an, cela veut dire environ 22 000 journées par jour (c’est-à-dire 22 000 lits de SC occupés en moyenne chaque jour de l’année.)

Or, Santé Publique France nous indique que depuis 6 mois, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid en Soins Critiques est resté en-dessous des 3000. Il vient d’atteindre 3000 — sur environ 22 000 lits de SC occupés —, mais l’inflexion est déjà visible et — sauf surprise — le pic pourrait bientôt être atteint.

Avec moins de 3000 « patients Covid » en Soins Critiques au moment où M. Castex prenait la parole, c’est donc que le Covid occupait moins de 14 % des lits de SC en France. Dans la mesure où, selon un récent rapport de la DREES portant sur le mois de novembre 2021, les patients hospitalisés en Soins Critiques pour Covid sont pour moitié vaccinés et pour moitié non vaccinés, les « patients Covid » non vaccinés en SC occuperaient environ 7 % des lits de SC, et sont donc très loin de « remplir l’essentiel » des services de Soins Critiques.

Pour les services de réanimation, quelques données manquent pour faire un calcul semblable (Santé Publique France ne donne pas le nombre de « patients Covid » en réanimation, et la DREES n’en donne pas le détail) mais, même si la grande majorité des patients Covid en Soins Critiques sont en fait en réanimation (qui compte entre 5000 et 6000 lits), les ordres de grandeur ne seront pas renversés : “l’essentiel” des lits de réanimation ne peut pas être occupé par les « patients Covid » non vaccinés.

M. Castex a dont présenté des faits absolument faux.

Un Premier Ministre qui retourne la logique des soins

Mais ce n’est pas le plus grave. Justifier une discrimination massive envers une part de la population par le fait qu’elle prendrait des risques pour sa santé et pour l’obliger à se protéger — et à se protéger d’une façon décidée unilatéralement par le pouvoir politique —, c’est du jamais vu. Jusqu’où ce raisonnement sera-t-il poursuivi par Jean Castex ? S’en prendra-t-il aux personnes âgées en leur interdisant toute sortie parce qu’elles représentent la grande majorité des personnes en Soins Critiques et en réanimation — que ce soit pour Covid ou pour autre chose ? Fera-t-il inscrire sur le pass sanitaire ou vaccinal le statut de « fumeur » ou de « non fumeur », pour interdire l’accès à la culture et aux loisirs aux fumeurs tant qu’ils n’arrêtent pas de fumer, en arguant de la place que prennent les fumeurs dans les hôpitaux ? Interdira-t-il les départs en week-end prolongés, parce que c’est à ce moment-là que les urgences doivent faire face à des pics d’accidents de la route ?

On peut certes comprendre que, si on tient mordicus à faire des économies en fermant des lits d’hôpitaux, il peut effectivement sembler judicieux de remplacer des moyens hospitaliers par une politique de tolérance zéro pour les comportements risqués — ski, escalade, mais aussi consommation de vin, de bière, de charcuterie, de tout ce qui donne du cholestérol etc. — qui risqueraient de conduire quelqu’un à l’hôpital ; et de mener des campagnes de discrimination envers tous leurs adeptes. Mais est-ce la logique que nous souhaitons voir se mettre en place ? Ou un réarmement des hôpitaux, avec une politique de formation de médecins et de personnels soignants pour assurer l’avenir, ne serait-il pas préférable ?

