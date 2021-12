ICI LA RÉSISTANCE – LES NON VAXINÉS PARLENT AUX VAXXINÉS DE LA 1ÈRE, 2ÈME, 3ÈME et bientôt 4ÈME DOSE et suivantes…

REJOIGNEZ-NOUS ! NOUVELLE COMMUNICATION DE LA RÉSISTANCE

Car les carottes sont cuites, je répète ; les carottes sont cuites et nous avec si on les laisse faire sans rien faire ce qui n’est pas notre cas…

Dimanche 19 décembre 2021 – LEVONS-NOUS & STOPPONS-LES !

Pour y parvenir, j’ai décidé de compiler au format PDF les traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, mais de manière inédite, au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours.

Le livre de RFK Jr. est composé de 12 chapitres comme suit ;

Que vous pourrez retrouver immédiatement dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 400 créations, suppléments et compléments)

Comme le précisait R71 dans son communiqué de présentation du 9 décembre 2021 : Devant l’importance de cette mine d’information qui met à jour sinon toute la vérité, du moins une bonne partie de celle-ci en levant le voile sur les relations indécentes et criminelles, la collusion entre deux grands influenceurs de la politique de la santé mondiale que sont le Dr Anthony Fauci, patron de l’institut National de la Santé Publique des États-Unis, le NIH et du NIAID (l’Institut Nationale des Allergies et Maladies Infectieuses), depuis… 1984, et Bill Gates, informaticien recyclé par sa fortune dans l’ingérence du pseudo-mécénat dans la santé des peuples et plus gros pourvoyeurs de fonds privés de l’OMS ainsi que très gros investisseur avec sa fondation dans Big Pharma et les vaccins et l’optimisation des bénéfices de sa pseudo-opération de mécénat, lui permettant simplement d’éviter les impôts et d’engranger toujours plus.

Nous avons décidé de faire de notre mieux pour traduire de larges extraits chapitre par chapitre du bouquin au fur et à mesure de notre lecture et de notre évaluation et sélection de morceaux choisis et ce toute affaire cessante. Nous publierons ces extraits au fur et à mesure par épisodes en quelque sorte afin que cette information soit le plus connue aussi du public francophone. Vous aurez donc dans les semaines à venir votre “feuilleton” sur la fraude et le crime de la fausse pandémie COVID19 et vrai crime contre l’humanité en quasi temps réel de nos traductions de ce livre et cette in formation décisifs sur Résistance 71…

Pour les plus anciens d’entre nous, cela nous rappellera le temps où nous attendions quotidiennement des émissions comme “les dossiers extraordinaires de Pierre Belmare” sur les stations radios ou plus loin encore le célébrissime “Signé Furax”, qui tint tant d’auditeurs des années 60 en haleine…



Si le livre est traduit et publié en français, ceci représente indéniablement un énorme travail, qui ne verra sans doute pas les rayons des librairies avant de longs mois. Ce sera sans doute trop tard.

C’est pourquoi, sans attendre, j’ai décidé de réunifier le tout dans une version originale, et au fur et à mesure de leur traduction, ainsi dès le point final vous aurez en exclusivité un document unique et explosif au format PDF que vous pourrez télécharger / imprimer et surtout faire tourner à donf librement & gratuitement !

Car ; L’heure est venue de nous lever, ensemble pour sortir de ce cauchemar et comme conclut RFK Jr dans la dernière phrase de son livre, même si l’auteur se berce toujours de l’illusion que la démocratie ait jamais existé dans un système étatique aux États-Unis ou ailleurs, mais là n’est pas ici la question, le cœur et l’esprit sont au bon endroit : “Rejoignez-nous pour reprendre notre démocratie et notre liberté. Je vous reverrai sur les barricades.” Difficile de ne pas croire un membre de cette famille qui a payé un si lourd tribut en vie humaine à lutter de l’intérieur contre la pourriture inhérente de tout un système marchand en perdition totale et en phase finale de sa spectacularisation qui va se terminer en Super Nova politique.

Introduction

“La première étape est d’abandonner cette illusion que le but principal de la recherche médicale moderne est d’améliorer la santé des Américains de la manière la plus efficace. De notre opinion, le but principal d’une recherche clinique financée commercialement est de maximiser le retour financier sur investissement et non pas la santé publique.” ► John Abramson, Docteur en médecine, Harvard Medical School

Note de Résistance 71 : Nous tenons ici à préciser certaines choses avant d’aller plus avant dans la traduction et la publication pour le grand public francophone de larges extraits de ce remarquable ouvrage de recherche de RFK Jr. Si nous pensons bien entendu que toutes les informations présentées dans ce livre sont excellentes et déterminantes, nous ne voulons pas non plus tomber dans le piège de la facilité. Expliquons-nous. Il serait facile d’utiliser ces informations pour accuser et faire tomber le moment venu des boucs-émissaires, Fauci, Gates et quelques autres collabos de l’industrie, mais tout ceci n’est que l’arbre qui cache la forêt et il convient d’en être parfaitement conscient… Si indéniablement Fauci et Gates sont des ordures qui devront payer pour leurs crimes contre l’humanité, il faut aussi bien comprendre que ces deux énergumènes existent parce qu’un certain système de fonctionnement, que nous appelons étatico-capitaliste marchand, leur a permis de fonctionner, mieux même de fleurir sous le régime proposé. Fauci et Gates, s’ils ont des prédispositions psychologiques aux rôles qu’ils endorsent, sont aussi de purs produits du système de la marchandisation et de la phagocytose à outrance.

Ainsi donc, faire tomber quelques têtes ne changera rien à terme, car le système en place produit continuellement ses nouveaux leaders. C’est l’ensemble qu’il faut abattre, pour que nous, les peuples, reprenions les rênes de notre destinée et puissions enfin achever notre évolution historique.

Certains parlent déjà d’un Nuremberg 2.0 qui fera suite à cette ignominie planétaire qu’est cette fausse pandémie COVID tentant de mettre en place une dictature sanitaire de contrôle planétaire. Ceci est limitateur. Se contenter d’un tel projet, c’est dire : “réformons le système, scions les branches pourris et sauvons ce qui peut l’être…” Ceci est un leurre. Il doit maintenant devenir évident pour le plus grand nombre qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir.

Nous pensons que l’intention de RFK Jr, qui part d’un bon sentiment bien évidemment, et de montrer du doigt la pourriture du système, pour mieux le sauver. Il n’a pas compris ou ne veut pas comprendre que ce système est inique et coercitif de manière inhérente, le totalitarisme planétaire ne peut qu’en être le but final, le système ne fait que réaliser son inexorable devenir. Il est au delà de toute rédemption depuis sa création même. Nous devons en sortir et changer radicalement de paradigme POLITIQUE, le reste suivra. Ne faisons pas De Fauci, Gates et quelques autres pantins mégalos des boucs émissaires de convenance pour sauver ce qui ne peut pas l’être.

En attendant la publication finale et sans perdre plus de temps et parce que nous estimons, les uns et les autres qu’il est toujours temps de semer, REJOIGNEZ-NOUS dehors à l’air libre !

En vous attendant, NOUS on sème encore pour leur mettre la misère…

Mais sans haine, ni violence juste en disant NON & JENEMEVAXINERAIJAMAIS !

JBL1960