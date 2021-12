Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley ? (Version PDF inédite) – Il suffit de dire NON ensemble et TOUT s’arrête !

Mesurez cette lecture avec ce que nous vivons aujourd’hui en sachant que ceci fut écrit il y a 63 ans !…

Version originale et inédite PDF N° 301121 de 29 pages des larges extraits de traduction par Résistance71 du livre d’Aldous Huxley : Brave New World Révisited /Retour au Meilleur des Mondes, 1958 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/aldous-huxley-analyse-et-reflexions-sur-la-dictature-postmoderne-retour-au-meilleur-des-mondes-traduction-r71-pagination-jbl1960.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Parce que NOUS SOMMES LA SOLUTION À 10% et qu’il nous faut comprendre, intégrer, mieux conscientiser qu’il n’y a pas de solution au sein de CE système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais. Aussi croire en la réforme de l’État et ses institutions ne nous mènera nulle part, car il est plus qu’évident qu’on ne règlera pas les problèmes avec ceux qui les ont créés !

La solution est hors cadre, hors État et ses institutions, hors tout système monétaire et marchand car vous avez toutes les preuves qu’ILS ne s’arrêteront JAMAIS ► OMICRONDANTONQ & EN ORBITE !

C’est pourquoi en attendant de se retrouver à l’air libre, NOUS on sème encore et jusqu’à notre dernier souffle…

Je ne plierai pas,

Je ne me tairai pas,

Je ne me coucherai pas,

Je ne me soumettrai pas,

Je ne me conformerai pas,

Je continuerai à chercher la vérité et de la dire et/ou l’écrire et je refuserai toujours de subir la loi du mensonge…

