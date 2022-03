JE vote = ILS/ELLES continuent – JE m’Abstiens = ILS/ELLES dégagent !

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA !

Sinon ?

ALSTOM&GENERAL-ELECTRICGATE + ROTHSCHILDGATE + PFIZERGATE + MACKINSEYGATE = ILS/ELLES CONTINUENT…

SOIT ACCEPTER ;

j’accepte

tu acceptes

elle/il accepte

nous acceptons

vous acceptez

ILS/ELLES CONTINUENT

SOIT REFUSER ;

je refuse

tu refuses

elle/il refuse

nous refusons

vous refusez

ILS/ELLES DÉGAGENT

Dans tous les cas la solution c’est NOUS !

Rien de tel qu’un évènement bien sanglant, bien spectaculaire pour rallier à soi son peuple sur le chemin de la guerre…

Rendez-vos armes… Le Gouvernement va s’occuper de vous…

Comprendre l’impasse politique où nous sommes : la démocratie directe du peuple en arme ; Un général japonais qui avait vécu aux États-Unis dans les années 1930 dit ceci lors d’une réunion de l’État-Major nippon avant l’attaque de Pearl Harbor : « Si nous posons un pied sur le territoire américain, sachez qu’il y aura un fusil derrière chaque brin d’herbe… » Le Second Amendement de la Constitution des États-Unis prévoit le droit du peuple de posséder et de porter les armes contre “tout ennemi extérieur ou domestique”. De fait, le 2nd Amendement de la Constitution yankee est fait pour que le peuple puisse se défendre contre la tyrannie de son gouvernement et nous nous accordons à penser (à divers degrés au sein du collectif), que si les États-Unis ne sont pas encore un goulag à ciel ouvert, de l’empire anglo-américano-sioniste, c’est parce que les millions de flingues éparpillés dans ce pays, constituant un peuple en armes plus ou moins organisé, ont été une force de dissuasion active contre la tyrannie marchande qui ne peut franchir certaines limites despotiques, qu’elle se permet de faire en Europe par exemple. révoquer le 2nd Amendement et faire du porte à porte pour récupérer les flingues est tout simplement impossible et mènerait à une guerre civile immédiate. Tout gouvernement yankee le sait et doit composer avec cet élément essentiel. En revanche, il suffit de voir comment le peuple français révolutionnaire très tôt désarmé, est devenu par ce fait, le paillasson sur lequel s’essuie les pieds constamment depuis les oligarques, exception faite de la Commune de 1871 ► Résistance 71 ;



