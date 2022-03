SI VOTER DEVAIT CHANGER LES CHOSES – Y’a longtemps que ce serait INTERDIT !

NON ça veut pas dire OUI !

À RELIER À ► RIEN ne NOUS empêche d’être REBELLE et CRÉATIF ! Absolument RIEN… (Vidéo – PDFs – Analyses)

1 ► RETIRONS-LEUR NOTRE CONSENTEMENT EN MASSE en même temps, le jour dit, au lieu de CONSENTIR à se la faire mettre encore et encore ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/si-voter-devait-changer-keke-chose-ce-serait-interdit-rien-28-03-22.pdf

2 ► SANS GUERRE ► ABOLIR LA GUERRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/sans-guerre-abolir-la-guerre-rien-28-03-22.pdf

3 ► Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le reVIVRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/con-con-masque-rien-28-03-22.pdf

4 ► T’AS VU LA GOULE DE LA CRIZ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/criz-systemique-rien-28-03-22.pdf

C’est ma PREMIÈRE…

…& DERNIÈRE PIKOUSE-PARTY ?

Janvier 2022 ► L’agence de presse Reuters, le cabinet McKinsey et Pfizer, l’énorme conflit d’intérêts ! Source Nexus ;

31/01/22 ► Le SCANDALE McKinsey : Macron, politique vaccinale et pognon de dingue par Rémi de Juste Milieu (VIDÉO YT de 23MN16)

13/02/22 ► L’AFFAIRE QUI PEUT FAIRE TOMBER MACRON (…& PÉCRESSE) par Tatiana Ventôse (VIDÉO YT de 21MN14)

Mars 2022 ► Affaire McKinsey : « Que ça aille au pénal » lance Emmanuel Macron agacé, contestant d’éventuelles « combines » ► La Dépêche du Midi ; COVIDISME ⇔UKRAINISME ⇔COVIDISME

Voter avec les règles du Système c’est voter pour que celui-ci continue… C’est sans fin… Cependant que : Nous ne voulons d’aucun président de la république car nous n’acceptons aucune république puisque “la chose publique” n’est que la cité du spectacle de la société marchande… C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système IRRÉFORMABLE et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant (qu’elle ou il soit) est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées ! Bien entendu vous faites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas que ceux qui refusent de cautionner le système, une fois de plus, en REFUSANT de participer aux Jeux du Cirque sont la cause de tous vos problèmes ; Car, il est évident maintenant pour de plus en plus de monde, que ;

Voter c’est abdiquer sa souveraineté ;

Voter c’est signer un chèque en blanc aux oligarques eugénistes et transhumanistes ;

Voter c’est cautionner le consensus du statu quo oligarchique et sa dictature technotronique COVIDiste ;

Voter c’est se donner de nouveaux maitres ou revoter pour les mêmes, la preuve par Macron-le-cyborg ;

Voter c’est se mettre les chaines soi-même, c’est garder le masque/la muselière, accepter la 4ème dose et toutes les suivantes, le paSSe-vaxxxinal et bientôt le paSSeport numérique et accepter de sur-vivre à crédit-social ;

Voter n’est pas une garantie contre l’extrême-droite : guerres, pillage, génocide, colonialisme, austérité et répreSSion politi-sociale sont de fait les résultats de républiques dites « modérées », regardez autour de vous aujourd’hui ; Exclusion, discrimination des non-vaxxxinés et non réintégration des soignants non vaxxxinés – Conditionnement du RSA au bénévolat – Soutien total au régime Ukrainien de Zelinsky au Régiment Azoz et au Parti Secteur Droit – Et en même temps, ruSSophobie poussée à l’extrême aussi bien envers les morts que les vivants sans distinction aucune entre le peuple et les dirigeants actuels comme passés…

Voter c’est remettre les pions de banquiers en place qui ont été mutés en BANKSTERS ► WHAT ELSE ?

Voter c’est être complice de toutes les guerres déclenchées EN VOTRE NOM mais pas en les nôtres en tous cas !

Voter c’est être irresponsable car la délégation de pouvoir déresponsabilise ipso facto ;

Voter c’est cautionner la dictature de la « majorité » : c’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison… Coluche

Selon l’INSEE il y a 48,7 millions d’inscrits prêts à veauter et si 45 millions minimum retirent leur consentement d’un coup sec en même temps dès le 1er tour soit le 10 avril prochain, SANS GUERRE en se mutualisant pour créer une autre/nôtre Société, SANS EUX ?

Qu’est-ce qu’on risque à essayer ?

Sinon de réussir ? Pour y parvenir ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

Si voter changeait quelque chose, ils* l’auraient rendu illégal ► Emma Goldman (1869 – 1940)

*ILS = le 0.001%…

L’Abécédaire d’Emma Goldman ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/01/24/labecedaire-demma-goldman-maj-du-20-06-20/

État : « Hommes et femmes, savez-vous que l’État est votre pire ennemi ? C’est une machine qui vous écrase pour mieux soutenir vos maîtres, ceux que l’on nomme la classe dirigeante. Et comme des enfants naïfs, vous vous en remettez à vos leaders politiques. Avec votre complicité, ils s’emparent de votre confiance, mais c’est pour la vendre au plus offrant. »

(Living my Life, 1932)

Un (autre) regard anarchiste sur la vie avec Emma Goldman, 1869 – 1940, version PDF N° 62 de 43 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/06/un-autre-regard-anarchiste-sur-la-vie-avec-emma-goldman1.pdf