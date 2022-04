CHRONIQUE SPÉCIALE ÉJECTIONS MACRONALES & PESTILENTIELLES 2022 des TWIX Associés ( Version PDF)

VEAUTER ou SE VEAUTRER ?

LES 2 MON CAPITAINE !

INSTANTANÉ DU 2 AVRIL 2022 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/mecc81kilsonkons-de-rien-02-04-22.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ► Ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

Et en attendant le PDF complet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique ; que Résistance 71 est en train de traduire, par de larges extraits et que je compile au fur et à mesure pour vous en permettre la lecture, le téléchargement, l’impression libres et gratuits dès que possible* ; Ne manquez pas la 2ÈME PARTIE du dernier Chapitre 12 – Jeux de germes ► Jeux de guerre : la genèse de l’État de bio-sécurité et tant c’est totalement raccord avec l’actu des psychopathes aux manettes, même et surtout avec en Frankistan les DÉJECTIONS PESTILENTIELLES en cours de ce jour 2 avril 2022 en nous faisant glisser d’une réalité à une autre soit du COVIDISME à l’UKRAINISME ad vitam æternam et pour nous faire perdre tous les Nords !

*La censure faisant rage et plus on approche du premier tour, le site WP ne faisant pas exception à la règle, je recherche une solution d’urgence afin de pouvoir publier ce document PDF en français du livre de RFK Jr. et qui fera date à n’en pas douter, raison pour laquelle WP vient de NOUS limiter le stockage des données, images et fichiers ainsi que l’accès en nombre des visiteurs pour R71, des vues pour ma part (après nous avoir supprimé l’accès direct de la lecture PDF dans nos billets et en section commentaires), sauf à payer ce que nous nous refusons à faire étant donné que nous estimons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement et dans notre langue !

Je recherche donc une solution GRATUITE car, je le rappelle pour les rageux, TOUT ce travail que j’effectue depuis décembre 2015, date d’ouverture de ce blog est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage LIBRES et GRATUITS et j’entends bien que ça le reste, du fait, notamment, toujours pour les rageux, que je ne dispose d’aucuns revenus soit 0 ► NADA ► QUEUTCH ► BALLEPEAU ► WOUALOU !

PAR AVANCE MERCI à tous ceux qui voudront bien m’aider dans cette nouvelle difficulté, en me conseillant au mieux, par exemple, des noms de sites GRATUITS afin de créer un second blog mais aussi pour y intégrer des 3DFLIPBOOK gratuitement ce qui est impossible sous WP actuellement ► Merci de me contacter par mail ► jbl1960@yandex.com / JoBustaLally@protonmail.com ► Ou de laisser un commentaire sous ce dernier billet ;

RAPPELEZ-VOUS QUE NOUS AVONS TOUJOURS LE CHOIX !

CHRONIQUE DE RIEN PDF N° 02042022 de 13 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/se-vautrer-chronique-speciale-ejections-rien-02-04-22.pdf

Faute incluse, j’ai préféré le publier immédiatement, sans prendre le risque de ne plus pouvoir le faire…

JBL1960