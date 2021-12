REFUS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI = ON LÂCHE RIEN !

AU NAZISME D’HIER COMME AU COVIDISME D’AUJOURD’HUI ; PLUS QUE JAMAIS C’EST NON !

HIER DÉJÀ ► N’OBÉISSEZ PAS !

AUJOURD’HUI : Peuple de France, vaXXinés, non-vaxinés si NOUS le voulons le COVIDisme ne paSSera pas !

Dernier instantané de RIEN pour dire NON ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/refus.pdf

Sinon, pour le petit Gaby c’est le « début d’un ralentissement de la progression de l’épidémie » mais une augmentation toujours « forte ». Le porte-parole du gouvernement parle du taux de croissance des cas ! ICI

Théorie totalement farfelue que viendra, encore une fois, invalider le très officiel Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles (Inserm / Sorbonne Université / Santé Publique France et Ministère de la Santé) de la Semaine 48 du 29/11 au 05/12/21 qui doit tomber ce jour et dont je vous rappelle le dernier ► https://www.sentiweb.fr/5470.pdf (S47)

En attendant de claquer un NON retentissant aux museaux de tous gouvernant covidés de la PLANète, je vous propose de visionner cet émouvant documentaire “Testimonies Project” – le documentaire des témoignages d’effets secondaires du vaccin anticovid : Ce projet a été créé afin de sensibiliser aux effets secondaires de la vaccination covid-19. Il va permettre à de plus en plus de personnes, qui ont été affectées par le vaccin, de partager leur histoire personnelle et de se faire entendre dans le monde entier, car elles ne sont pas entendues dans les médias israéliens… VIA LeMediaen442 de ce jour ou en cliquant sur l’image ci-dessous pour visionner la vidéo Odyssee entièrement sous-titrée en français d’1H07MN05 VIA RÉSISTANCE MONDIALE !

LEUR DU CHOIX A SONNÉ !

SOIT ACCEPTER ;

j’accepte

tu acceptes

elle/il accepte

nous acceptons

vous acceptez

ILS CONTINUENT

SOIT REFUSER ;

je refuse

tu refuses

elle/il refuse

nous refusons

vous refusez

ILS DÉGAGENT

NOUS ! Mais dans tous les cas la solution c’est

JBL1960