FRANKISTAN, le COVIDisme est EnMarche = STOPPONS-LE !

Sinon demain c’est notre EXTERMINATION TOTALE !

Réflexions sur le totalitarisme avec Hannah Arendt, traduction R71 par de larges extraits du livre The Origins Of Totalitarism, Harcourt réédition 1994, Chapitre 13, dans une version originale et inédite au format PDF N° 6122021 de 19 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/hannah-arendt-reflexions-sur-le-totalitarisme-pagination-jbl1960-de-la-traduction-de-r71-decembre-2021.pdf

Jusqu’à quand allez vous tout gober ???

07/12/21 ► L’institut Curie appelle la BAC pour empêcher une cancéreuse non-vaccinée d’entrer dans ses locaux – L’institut Curie a la réputation d’un établissement de pointe qui soigne des cancers « compliqués ». Cette utilité sociale lui vaut une bonne image. Mais l’irruption de la vaccination obligatoire pousse-t-elle cette honorable institution à une inhumanité tout à fait inattendue vis-à-vis des non-vaccinés. Nous publions aujourd’hui le témoignage-choc de Stéphanie, « soignée » à l’institut Curie, dans les conditions qu’elle nous explique ► https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/07/linstitut-curie-appelle-la-bac-pour-empecher-une-cancereuse-non-vaccinee-dentrer-dans-ses-locaux/

« Le coronavirus est venu et il repartira. Mais le gouvernement n’oubliera jamais à quel point il lui a été facile de prendre le contrôle de votre vie. De contrôler chaque événement sportif, chaque salle de classe, chaque table de restaurant et chaque banc d’église. Et ce, même si vous êtes autorisé à sortir de chez vous » ► Source Twitter Henry Makow VIA Olivier Demeulenaere ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/17/ils-ont-pris-le-controle-de-votre-vie/

Omicron : Nous vous avions prévenu que la farce du COVID ne finirait jamais – Brandon Smith – Article source en français Aube Digitale VIA Réseau International, le 7 décembre 2021 ;

Souvenez-vous quand Anthony Fauci et d’autres « professionnels » de santé payés par le gouvernement ont déclaré que les Américains devaient se masquer et rester chez eux pendant deux semaines pour « aplanir la courbe » de la pandémie de Covid ? Vous vous souvenez qu’ils sont revenus deux semaines plus tard pour dire qu’il fallait encore deux semaines de plus ? Vous vous souvenez qu’ils ont un peu réduit les confinements et qu’ils sont revenus à la charge pour en demander davantage ? Rappelez-vous en 2019 quand les gens ne se recroquevillaient pas chez eux et derrière des masques à cause d’un virus dont le taux de mortalité par infection (IFR) moyen n’était que de 0,27% ? Vous vous en rappelez ?

Au tout début de la réponse à la pandémie, j’ai, comme beaucoup d’autres dans les médias alternatifs, averti que les obligations et les confinements ne prendraient jamais fin ; ils sont censés durer éternellement. J’ai prédit cela en me basant sur les déclarations faites par les mondialistes et les institutions qui écrivent la politique de réponse à la pandémie pour les gouvernements nationaux. Dans mon article « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la société sans cash » publié en avril 2020, j’ai souligné les commentaires du mondialiste Gideon Lichfield du MIT construits sur des livres blancs publiés par l’Imperial College de Londres. Dans l’article intitulé « Nous ne reviendrons pas à la normalité », il décrit l’avenir du monde sous la tyrannie médicale du covid :

« Pour arrêter le coronavirus, nous devrons changer radicalement presque tout ce que nous faisons : notre façon de travailler, de faire de l’exercice, de socialiser, de faire du shopping, de gérer notre santé, d’éduquer nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille.

Nous voulons tous que les choses reviennent rapidement à la normale. Mais ce que la plupart d’entre nous n’ont probablement pas encore réalisé – mais le feront bientôt – c’est que les choses ne reviendront pas à la normale au bout de quelques semaines, ni même de quelques mois. Certaines choses ne reviendront jamais ». […]

La peur du Covid s’estompe. Des centaines de millions de personnes ne sont pas prêtes à renoncer à leurs libertés pour une pandémie exagérée et farfelue avec un taux de létalité de 0,27%. De nombreuses personnes vaccinées se battent contre les obligations aux côtés des non-vaccinés. La plupart d’entre nous ne sont pas obèses. La plupart d’entre nous n’ont pas 80 ans et ne sont pas dans une maison de retraite. La plupart d’entre nous n’ont pas de conditions préexistantes. Ce sont tous des facteurs qui constituent la majorité des décès dus au covid. Beaucoup d’entre nous ont déjà eu le covid et y ont facilement survécu, ce qui signifie que nous avons une immunité naturelle qui est 13 à 27 fois plus efficace pour arrêter les infections futures que les vaccins. Sans plus de battage et plus de variants, la fête s’arrête pour les mondialistes, et ils n’aiment pas du tout cette idée.

Si le public est autorisé à sortir un instant de la brume de la propagande et à retrouver ses repères, il pourrait se rendre compte qu’il a été la cible d’une campagne de terreur massive. Il pourrait se mettre en colère. Ils pourraient exiger des enquêtes. Ils pourraient même exiger que des têtes de mondialistes tombent. Préparez-vous donc à ce qu’Omicron fasse la une des journaux pendant des mois, puis à la prochaine mutation, à la suivante et à celle d’après. Les mondialistes et les opportunistes politiques continueront à jouer la comédie jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent, ou jusqu’à ce qu’ils soient complètement éliminés de l’équation. Cela ne finira jamais, à moins qu’ils ne cessent eux-mêmes ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/12/07/omicron-nous-vous-avions-prevenu-que-la-farce-du-covid-ne-finirait-jamais/

Covidémence : Surprise surprenante : Israël parle de la 4ème dose, par le Docteur, le 6 décembre 2021 : Après tout : 2 doses n’ont pas fonctionné.

3 doses n’ont pas fonctionné.

Dès lors, et c’est parfaitement logique, il faut une 4ème dose !

Plus de ce qui ne marche pas, finira par… marcher mieux.

Là c’est extrait directement du livre des Shadocks.

Les méchants complotistes avaient raison : Israël parle de la 4ème dose ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/12/06/les-mechants-complotistes-avaient-raison-israel-parle-de-la-4eme-dose/

Mira bien les yeux de cette décérébrée !!!

Hélas ce n’est pas une fausse injection pour ce pauvre petit…

Vous êtes OÙ les mères de clan

Un enfant de 5 ans est décédé 4 jours après le tir de Pfizer, émission de données CDC VAERS. Un autre de 11 ans est décédé plus tôt ► GOSPANEWS, 4 décembre 2021