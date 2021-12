Réflexions sur le totalitarisme avec Hannah Arendt – Version PDF inédite JBL1960 de larges extraits de traduction de R71

LEVONS-NOUS POUR DIRE NON AUX TOTALITARISMES D’HIER & D’AUJOURD’HUI !

Réflexions sur le totalitarisme avec Hannah Arendt, traduction R71 par de larges extraits du livre The Origins Of Totalitarism, Harcourt réédition 1994, Chapitre 13, dans une version originale et inédite au format PDF N° 6122021 de 19 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/hannah-arendt-reflexions-sur-le-totalitarisme-pagination-jbl1960-de-la-traduction-de-r71-decembre-2021.pdf

Cliquer pour accéder à hannah-arendt-reflexions-sur-le-totalitarisme-pagination-jbl1960-de-la-traduction-de-r71-decembre-2021.pdf

À RETROUVER DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF

Présentation R71 : Lisez ce qui suit et pensez à la situation actuelle sous la dictature sanitaire générée par la crise COVID19 fabriquée. À maintes reprises au fil des ans nous avons affirmé qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre la république française ou toute autre entité politique parlementaire et les pires régimes tyranniques que l’histoire a connus. Tout n’est qu’une question de degré. Hannah Arendt avait décortiqué le processus il y a plus de 60 ans déjà. Rien n’a changé, nous sommes toujours à ce degré 0 de l’infantilisme politique. Ne pensez–vous pas qu’il est plus que temps de grandir et de devenir politiquement adulte ? De fait, cette crise COVID bidon nous en offre l’opportunité, à nous de la saisir !

Page 10 du PDF ► Note de R71 : notez bien ce que dit Hannah Arendt dans les lignes suivantes et pensez–y dans le contexte actuel de la “peur COVID19”…

