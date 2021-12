DES SOURIS ET DES (SOUS)HOMMES ?…

NON ! UNISSONS NOS FORCES POUR PESER DE TOUT NOTRE POIDS…

Et ainsi, ENSEMBLE, faire tomber les premiers dominos ► EPSTEIN M’A TUER ! Ghislaine Maxwell enfin traduite en justice ! (VT/R71/JBL1960)

STOPPONS la COVIDémence qui est mutée en HAINE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/le-poids.pdf

Contre NOUS, les NON-VAXINÉS DE LA TERRE !

Comme hier, les juifs de toute l’Europe…

05/12/21 ► Au cœur de la covidémence : la haine ; Haine, fanatisme, stupidité… le lot de l’humanité ordinaire manipulée par des élites perverses et diaboliques. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/12/05/au-coeur-de-la-covidemence-la-haine/

[…] Ce qui est significatif c’est cette folie hospitalière et surtout cette haine absolue les poussant à refuser d’administrer une molécule éprouvée, ancienne, inoffensive à un patient qui selon leur propre diagnostic est quasiment déjà mort.

Pourquoi une telle réaction fanatique ? Pourquoi un tel refus enragé, si irrationnel ?

Nous sommes là au cœur du réacteur de la covidémence.

Il est bien évident que toutes les actions anti-ivermectine (anti HCQ, anti antibios etc.) ont été décidées au plus haut niveau, mais sans haine, par pragmatisme simplement parce qu’il fallait tuer tout traitement médicamenteux contre le couillonavirus, pour la réussite du plan.

La haine, elle, se développe ensuite naturellement chez les kapos, les échelons inférieurs, les petites mains de la saloperie. Dans le cas présent, des médecins, des infirmières, des administrateurs.

Et si l’on prend un peu de recul, c’est une constante historique car humaine.

Ce sont les petits qui montrent la plus grande saloperie mentale et surtout le plus grand zèle dans le mal.

Inutile de les payer, de les soudoyer… Il suffit de correctement les manipuler.

La covidémence s’appuie sur une connaissance pointue, systématique de la psyché humaine… D’où son succès planétaire.

Ce n’est pas uniquement de la propagande, façon tonton Joseph G ► https://covidemence.com/2021/12/05/au-coeur-de-la-covidemence-la-haine/

ARRÊTEZ DE CONSENTIR ► DITES NON !

REFUSEZ D’OBÉIR ► CONSEIL DU JOUR D’UN (PRESQUE) RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/scotchecc81.pdf

Et je participe à l’expérience de Milgram grandeur nature en me soumettant à l’injection d’un produit expérimental que les souris de laboratoire n’accepteraient même pas ?

05/12/21 ► RÉSISTANCE 71 : Lisez ce qui suit et pensez à la situation actuelle sous la dictature sanitaire générée par la crise COVID19 fabriquée. À maintes reprises au fil des ans nous avons affirmé qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre la république française ou toute autre entité politique parlementaire et les pires régimes tyranniques que l’histoire a connus. Tout n’est qu’une question de degré. Hannah Arendt avait décortiqué le processus il y a plus de 60 ans déjà. Rien n’a changé, nous sommes toujours à ce degré 0 de l’infantilisme politique. Ne pensez-vous pas qu’il est plus que temps de grandir et de devenir politiquement adulte ? De fait, cette crise COVID bidon nous en offre l’opportunité, à nous de la saisir !

Conclusion de “Totalitarisme” de Hannah Arendt (très larges extraits traduits de l’anglais par R71) ;

Note de R71 : notez bien ce que dit Hannah Arendt dans les lignes suivantes et pensez-y dans le contexte actuel de la “peur COVID19”…

[…] Sous les conditions de terreur totale, même pas la peur ne peut servir de conseillère sur le comment se comporter, parce que la terreur choisie ses victimes sans référence à des actions ou pensées individuelles, mais uniquement en accord avec la nécessité objective du processus naturel ou historique. Sous des conditions totalitaires, la peur est sans doute plus étendue que jamais auparavant, mais la peur a perdu de son efficacité et utilité pratiques quand les actions qu’elle guide ne peuvent plus aider à éviter les dangers dont l’homme a peur. La même chose vaut pour la sympathie envers et le soutien au régime, car la terreur totale non seulement sélectionne ses victimes en accord avec des objectifs standards ; mais elle choisit ses bourreaux avec la plus complète indifférence que possible quant aux convictions et sympathies du candidat. […] Les habitants d’un pays totalitaire sont jetés et pris dans le processus de nature ou d’histoire dans le but d’accélérer son mouvement, ainsi ils ne peuvent être que soit bourreau ou victime de sa loi inhérente. Le processus peut décider que ceux qui aujourd’hui éliminent des races et des individus ou des membres de classes moribondes et des peuples décadents, pourraient bien être ceux qui seront sacrifiés demain. Ce dont la règle totalitaire a besoin pour guider l’attitude de ses sujets est une préparation pour que chacun d’entre eux puisse de manière égale, pouvoir remplir le rôle de bourreau ou celui de victime. La préparation à deux-faces, le substitut à un principe d’action, est l’idéologie. […] Mais il reste aussi la vérité qui dit que chaque fin dans l’histoire contient nécessairement un nouveau commencement. Ce commencement est la promesse, le seul “message”, que la fin puisse jamais produire. Le commencement, avant qu’il ne devienne un évènement historique, est la capacité suprême de l’Homme. Politiquement, ceci est identique à la liberté de l’homme. Initium ut esset homo creatus est… “Pour qu’un commencement ait lieu, l’Homme fut créé”, a dit Saint Augustin. Ce commencement est garanti par chaque nouvelle naissance ; c’est en fait chaque être humain.

R71 m’a demandée de réaliser un PDF de ce texte puissant, aussi je m’y attèle tant il nous la donne la force d’impulser la poussée primordiale aussi bien pour faire tomber les premiers dominos que pour, dans le même temps, en interconnexion et de manière synchrone, enclencher un nouveau paradigme, en lien avec TOUS LES PEUPLES de la Terre !

Sans distinction, sans discrimination, sans haine, ni violence !

SINON ?

JBL1960