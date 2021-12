AVANT-VŒUX DE RIEN AFIN QU’IL NE SOIT PAS TROP TARD !

AVANT-L’HEURE C’EST PAS L’HEURE !

MAIS APRÈS L’HEURE… BEN, C’EST TROP TARD !

Puisque l’heure du choix a sonné RIEN

2022 sous l'Étoile du SANS VaXXXin SanS FIN

2022 SUS au COcoRONAcircus

TOUS ENSEMBLE ICI – IMMÉDIATEMENT POUR QUE 2022 COMMENCE MAINTENANT & QUE NOS ENFANTS / PETITS-ENFANTS RETROUVENT LEUR LIBERTÉ TOUT DE SUITE grâce à nos actions collectives, ciblées, non violentes et réfléchies !



Parce qu’aussi bien en EXCEPTIONNALISTAN, qu’en FRANKISTAN, qu’au DRAGHISTAN, dans tout le NAZILAND et partout où le COVIDisme paSSe, l’Humanité trépaSSe !

Mario à gauche, Benito à droite. Kif-kif, le style en moins, la couperose en plus.

11/12/21 NAZILAND : Les Italiens, comme dans les années 30, s’accommodent ainsi fort bien d’être dans la roue de l’Allemagne et de l’Autriche nazies. Ces deux pays se dirigent vers la vaccination obligatoire, car c’est dans leur ADN ► L’Italie, royaume de la combinazione, demeure dans l’hypocrisie la plus florentine. Pas de vaccination “obligatoire“, légalement parlant (mais que signifie le “droit” de nos jours ?) ► Mais dans les faits, un apartheid total avec d’un côté les Aryens vaccinés et de l’autre les nègres les juifs les impurs ► https://covidemence.com/2021/12/09/litalie-exclut-les-non-vaccines/

Parce que dans CE système là, il en sera toujours ainsi ;

LEVONS-NOUS POUR DIRE NON AUX TOTALITARISMES D’HIER & D’AUJOURD’HUI !

ACCEPTER L’INJECTION MORTIFÈRE & REJOINDRE LES CYBORGS…

SOIT ACCEPTER ;

j’accepte

tu acceptes

elle/il accepte

nous acceptons

vous acceptez

ILS CONTINUENT

OU ÊTRE & INCARNER LA RÉSISTANCE…

SOIT REFUSER ;

je refuse

tu refuses

elle/il refuse

nous refusons

vous refusez

ILS DÉGAGENT

Dans tous les cas la solution c’est NOUS !

