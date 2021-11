OMICRONDANTONQ & EN ORBITE !

J’aime pas les suppôts en général…

Ni les suppos, en particulier le OMICRON OMACRON ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/omicrondantonq-rien-30-11-21.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

Clic-image pour accéder à la vidéo de Stéphan Cuvelier : Comment les vaxxinés se font en….. ! VIA Lemediaen442 : Les nouvelles mesures en Belgique dépassent la mesure. Vaccinés et non-vaccinés ils se foutent de vous également.

COVID = Complot Organisé Visant à Instaurer la Dictature climato-sanitaire !

FRANKISTAN, 30 Novembre 2021 : Martin Blachier : « Les Français ont accepté 2, 3 doses… maintenant ils ne vont plus adhérer et je comprendrai ! » – Invité le lundi 29 novembre sur LCI à répondre à la question du jour : « Omicron – Faut-il vraiment s’alarmer ? » Martin Blachier semble avoir — on prend des pincettes pour le dire — tourné casaque à la folie sanitaire dictatoriale ► https://lemediaen442.fr/martin-blachier-les-francais-ont-accepte-2-3-doses-maintenant-ils-ne-vont-plus-adherer-et-je-comprendrai/

IN VIVO Pharmacie d’un trouperdu : 15 tests = 13 positifs TOUS VAXXINÉS !

NAZILAND ► Allemagne – Supermarché : une allée pour les vaccinés et une autre pour les non vaccinés… Monde de fous ► https://www.businessbourse.com/2021/11/29/allemagne-supermarche-une-allee-pour-les-vaccines-et-une-autre-pour-les-non-vaccines-monde-de-fous/

Ailleurs dans le monde : Thaïlande : à 15 ans, 25 ans, 26 ans, ils décèdent après la vaccination, les funérailles ont eu lieu le même jour, dans le même temple – Wuthidet Namo (15 ans), Watchira Maichan (25 ans) et Sithipol Bovornkittipaisal (26 ans) sont tous décédés peu de temps après avoir reçu leur deuxième vaccin anti-Covid-19. Des funérailles ont eu lieu le même jour pour les trois jeunes Thaïlandais. Tous les trois sont morts à moins d’une semaine d’intervalle. Les proches des victimes pensent que le vaccin a quelque chose à voir avec leur mort ► https://lemediaen442.fr/thailande-a-15-ans-25-ans-26-ans-ils-decedent-apres-la-vaccination-les-funerailles-ont-eu-lieu-le-meme-jour-dans-le-meme-temple/

Covidisme : le Portugal reconfine malgré un taux de vaccination des adultes de 98 % ! Voici la démonstration factuelle que la vaccination de masse ne sert strictement à rien, puisqu’il faut confiner tout le monde, détruire l’économie, fermer les écoles et détruire l’année scolaire et l’apprentissage des élèves, rendre fou les gens encore plus… Le Portugal dépasse de très loin le taux d’immunité collective nécessaire à la protection de sa population, étant donné qu’il est vacciné à quasiment 100 % de sa population adulte. Ceci est définitivement la démonstration que la gestion de cette crise sanitaire relève de la psychiatrie et de la maladie mentale, le COVIDisme ► https://www.lelibrepenseur.org/le-portugal-reconfine-malgre-un-taux-de-vaccination-des-adultes-de-992/

Covid-19 : l’étonnante situation sanitaire du Royaume-Uni – Ce qui est intéressant dans cet article, ce n’est pas la gestion différente de la crise sanitaire au Royaume-Uni, mais c’est de retrouver le voyou de Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College à Londres, toujours conseiller Boris Johnson malgré ses nombreux scandales et échecs. Ceci démontre que le système a mis en place des pions qui sont là pour atteindre un objectif, et quelque soit leurs erreurs ou leurs manipulations, ils ne les changeront pas. Ce voyou a été mis en place par Big Pharma, financé par Bill Gates, il sait parfaitement ce qu’il a à faire ► https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-letonnante-situation-sanitaire-du-royaume-uni/

Le communiqué du Botswana indique clairement que le nouveau variant sud africain #B11529 a été détecté chez des personnes toutes vaccinées.

La ligne Maginot du gouvernement est caduque puisque ce virus est en Belgique et bientôt dans nos thés dansants soumis au #passedelahonte pic.twitter.com/Pcu7SR4P2m — VirusWar (@VirusWar) November 26, 2021

TÉMOIGNAGES du quotidien – MàJ du 28/11/21 ► https://www.margueriterothe.com/2021/06/temoignages-du-quotidien.html ► Les autorités, les journaux, les radios, les magazines nous disent qu’il n’y a aucun problème grave avec les injections contre le C0vid 😉 que tout va bien… Et tous nous incitent à nous faire injecter des substances supposées nous « protéger » – NON ! Tout ne va pas bien. Inaudibles, parce qu’ils ne sont pas relayés par les médias traîtres, il y a des témoignages.

FAITES VOS PROPRES RECHERCHES PAR VOUS MÊMES & RAPPELEZ-VOUS que nous ne sommes pas CONTRE la vaccination mais POUR la LIBERTÉ VACCINALE !

Le meilleur moyen d’arrêter IMMÉDIATEMENT le COVIDcircus c’est d’arrêter de consentir, de dire NON à la énième dose, en masse, pour faire sauter le paSSedelahonte, sans arme ni haine ni violence !

De refuser TOUSTES ENSEMBLE de mettre le masque/muselière qui ne sert absolument à RIEN sinon pourquoi nous obliger à le porter ET en même temps tout fermer et nous reconfiner ?

APPEL AU BOYCOTT TOTAL & IMMÉDIAT DU NON-ESSENTIEL

ENSEMBLE DISONS OUI À LA VIE !

NON À L’INSTINCT DE MORT des vieux crapauds ridés & des cyborgs bodybuildés ;



Car une fois de plus, nous vous donnons toutes les preuves que ce n’est pas ce virus qu’ils veulent contrôler, mais NOUS, les peuples. Et pire, encore, vous avez, jour après jour, toutes les preuves qu’ils ne nous veulent pas GUÉRIS mais juste soumis, QRCodés & INJECTÉS OU morts…

Aussi, (re)devenons INCONTRÔLABLES & IMPRÉVISIBLES !

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

► BIBLIOTHÈQUE PDF

JBL1960