Vers l’impaSSe sanitaire ? NON ! Prenons la tangente…

RIEN ne se possède, rien, car ;

TOUT appartient à la VIE ! TOUT !…

Pour les lire, les traduire, les relayer depuis l’ouverture de ce blog, ce sont les Natifs / Peuples premiers – originaires ou originels de tous les continents, les premiers, qui m’auront démontrée que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident, passaient par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales (NOUS), se tenant debout, main dans la main avec TOUS les peuples autochtones pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Du fait qu’il n’y avait pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en avait jamais eu et qu’il n’y en aurait jamais !

T’AS SAISI ? / TAS SAISIS ?

NON ?… Alors j’t’explique ;

Au fil des années, j’ai pu constater, avec d’autres que de plus en plus de gens passaient en phase de contestation et de résistance, sans avoir encore une vision panoramique de l’affaire, ni une conscience politique pour le faire dans l’action radicale du changement de paradigme politique. Alors que, plus que jamais l’information et la pratique servant à démontrer aux plus de gens possible qu’il nous faudrait nécessairement sortir du système pour créer (sans rien avoir à inventer), sachant que quasiment tout a été dit et fait dans le passé. Suffisait de dénicher l’info, d’en prendre connaissance, l’intégrer, la conscientiser, la divulguer au plus large et l’adapter au monde moderne dans la pratique, ou praxis. L’action (r)évolutionnaire n’étant qu’un retour à la matrice sociale originelle, celles du communisme* primordial qui fait partie de la nature (sociale) humaine. Le mot « révolution » implique un mouvement cyclique rotatif, car jusqu’ici, dans l’histoire, les forces révolutionnaires n’ont que peu de fois essayé de renouer avec la matrice sociale primordiale, et au moment de conclure, là étant toute la subtilité, il NOUS faut alors être capable de “sortir”, de désaxer le mouvement politique hors du moule (hors l’État) pour retourner dans un cycle vertueux, qui se situe dans un cercle tangent. Si on n’y arrive pas alors le système, depuis 1789 et la révolution incomplète, le capitalisme, happera de nouveau le mouvement politique et le phagocytera. Lorsque la société dans sa totalité passe dans le cercle sociétal vertueux tangent (la société anarchiste), sa trajectoire quitte la circularité et devient plus linéaire, carrément linéaire même s’étendant sur un axe progressiste infini. Et nombreux, nous pensons que l’État et les institutions, la division politique de la société est ce qui incurve la trajectoire de la société humaine et plus ces contraintes sont fortes et plus on retourne en rond, jusqu’à ce qu’une nouvelle fois, après une période de temps Ω, les conditions soient réunies pour sortir du cercle et « prendre la tangente ». Il est possible alors de sortir en tout point du cercle pourvu que les conditions qualitatives et quantitatives de sortie soient réalisées.

*Le « communisme » de l’anarcho-communisme tel que le voyait Kropotkine par exemple vient du mot “commun” , c’est à dire choses en commun, bien commun, entraide et partage, puis bien sûr au sens de « commune » et même communalité, ou communalisme. C’est cela qu’il faut entendre lorsqu’on parle de “communisme originel”, et qui fait partie intégrante de la nature humaine ; L’Humanité a vécu des centaines de milliers d’années de la sorte et certaines sociétés continuent de vivre comme cela aujourd’hui, ce qui fait imaginer qu’on ne peut vivre ainsi que dans la précarité et le dénuement technologique, cependant que rien n’est plus faux ! C’est en tout cas comme cela que je l’entends et jamais autrement…

C’est maintenant que NOUS devons prendre la tangente à l’instant T pour retourner dans un cycle vertueux qui se situe dans un cercle tangent. Cet instant T est arrivé, nous y sommes !…

Nous reste à convaincre, non à vaincre que nous sommes TOUTES et TOUS dans la même galère quand la seule chose à vaincre c’est cette foutue inertie de départ :

Prise de conscience individuelle (1) ► Prise de conscience collective (2) ► Boycott et Organisation parallèle (3) ► Désobéissance civile (4) ► Réorganisation politico-sociale (5) ► Changement de paradigme (6)



Pour l’essentiel, nous (les peuples), sommes coincés entre les phases 1 et 2 ou 2 et 3.

Pourquoi ? Parce que le formatage propagandiste a la vie dure et le matraquage idéologique néfaste va crescendo, cela change, mais trop trop lentement.



Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !

Le plus dur est toujours de vaincre l’inertie de départ : Prenons un grand portail d’usine coulissant en fer/acier. Il est lourd et il faut s’arque-bouter pour le mettre en branle initialement, une fois en mouvement, si on atteint une certaine vitesse, on peut pousser le portail qui coulisse avec deux doigts et maintenir la vitesse d’ouverture relativement constante ► C’est la force du nombre qui vainc l’inertie de départ…

Dans le schéma plus haut, les phases 1 et 2 sont la poussée initiale, c’est dur… en phase 3 et 4 c’est bien plus facile car le momemtum est créé, les dernières phases se font avec deux doigts…

L’un des buts de l’oligarchie, et en France nous en avons la preuve avec Macron et ses sbires est de maintenir la masse en phase 1 et 2 de façon à ne jamais atteindre le momentum nécessaire pour l’ouverture du portail en grand. Tout simplement parce que de l’autre côté du portail ; c’est l’émancipation !… Et ils le savent… C’est pourquoi la grille totalitaire se met en place et va se refermer sur nos tronches, dans un grand Clac, puis Klang et enfin Slang… Trop tard alors qu’on a eu de cesse de vous prévenir que lorsqu’ils en auraient fini avec les indigènes/autochtones/Natifs/Nations premières, ce serait notre tour, à toustes. Puisqu’à des degrés divers, NOUS SOMMES TOUS DES COLONISÉS quand NOUS SOMMES LA SOLUTION !…

Et comme il devient clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres.

Tous ceux, qui par démission de leur pensée et/ou esprit critique, préfèrent demeurer engoncée dans l’idée d’un État et/ou d’un État-nation, sont soit leurrés, consciemment ou non, soit complice/suppôt de l’oligarchie et dans les deux cas, un soutien au consensus du statu quo oligarchique.

Aussi, comprenez-bien que Police et Armée sont des institutions de l’État, donc des outils de la répression. Le seul moyen est que ces fonctionnaires réalisent, pas dans leur totalité, c’est quasi-impossible, mais une certaine partie -et nous savons que 10 à 15% pouvant former une masse critique suffit– qu’ils viennent TOUS du peuple et qu’ils sont donc au service du peuple et non pas de l’État !

Ils sont redevables aux citoyens, pas à la machine qui les pousse, selon le réglage thermostatique oligarchique, à la répression systémique (et systématique) des masses. Devant une cause juste, représentée par le peuple, la volonté de répression s’efface…

Tout le problème réside dans la force de division que possède l’État. Hier, au-delà de la montée communautariste prônée et encouragée par l’État, il y avait la volonté de monter celui qui avait encore un boulot contre le chômeur. Le chômeur étant devenu l’ennemi parce qu’il faisait peur, nous renvoyant à ce que celui/celle qui travaille encore craint le plus.

Aujourd’hui et selon le PLAN qui a été muté en PLANdémie, Macron et son monde ont donc fracturé la société en deux, les vaxxinés et les non-vaxxinés et cet apartheid vaxxinal dont le paSSe sanitaire est le point de rupture, loin de s’arrêter, constitue pourtant notre instant T, à nous le peuple de France qu’il convient de ne pas louper sinon à disparaitre totalement ET à tout jamais…

Et comme nous sommes toustes par des voies différentes et chaque UN dans notre style arrivés à la même conclusion qu’il n’y a pas d’autre solution que celle d’un changement radical (en profondeur, des racines mêmes de notre société humaine), un abandon, un lâcher prise de cette illusion démocratique que constituent l’État et la «république», tous deux garant du consensus du statu quo oligarchique de la maintenance du pouvoir séparé du corps social, et depuis quelque temps déjà également assujettis à la dictature du fétichisme marchand. Pour ce faire, il faut cesser d’obéir et reprendre notre destinée en main. Il est temps pour nous, peuples du monde, de devenir enfin politiquement adulte et cesser de dépendre de notre soumission à un système qui, à terme, ne fera que nous exterminer ; comme il est en paSSe d’y réussir avec cette PLANdémie PLANétaire PLANifiée au Coronavirus et sa SOLUTION VAXXINALE finale !…

C’est ancré dans la complémentarité de notre diversité ; et parce que nous ne voulons pas survivre dans un monde rendu précaire et oppresseur pour le bénéfice du plus petit nombre et que nous voulons vivre debout avant de mourir en homme et en femme LIBRES que ;



La solution se trouve dans NOTRE résistance passive, à commencer par RÉSISTER aux faux besoins que la Société étatico-mercantile nous créée pour toujours mieux nous asservir…

T’AS SAISI / TAS SAISIS maintenant ?



AUSSI : Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF► Changeons de paradigme…

Essayons, qu’est-ce qu’on risque sinon, peut-être de réussir ?…

