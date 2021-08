Des Têtes-de-Nœuds et des Têtes-de-Cohns vous conduisent dans une impaSSe ?

REFUSEZ DE LES SUIVRE…

INFO DU JOUR transmise par le Presque Dr. T’Ché-RIEN aux ceusses qui doutent encore de la VRAIE science dans toute cette anti-science propagandiste corrompue ; Selon cette étude publiée dans le Journal of Bacteriology & Parasitology, les protéines Spike injectées altèrent la synthèse de la télomérase. Les protéines Spike détruisent l’immunité naturelle et la télomérase tout comme le fait la chimiothérapie. Sans télomérase les cellules clés du corps sont incapables de se reconstituer et s’épuisent bien avant qu’elles ne le devraient au cours d’une vie normale ► https://www.longdom.org/open-access/sarscov2-spike-and-telomerase-rnas-compared-to-arrive-at-an-explanation-for-increased-ageing-in-alveolar-cells-in-severe.pdf

La protéine spike déclencherait-elle un vieillissement accéléré ? Walter M. Chesnut pour France Soir le 28/08/21 ► Réponse de RIEN : OUI ! Comme déjà expliqué les virus partagent jusqu’à 20% de leur génome en commun ! Donc les injectés vont avoir leur injection qui se mettra en route au moindre virus et leur système immunitaire s’épuisera…

+ Cette petite précision de RIEN ► Comme on pouvait s’y attendre, les vaccinés sont responsables des poussées post vaccinales : un groupe de recherche clinique de l’université d’Oxford, a révélé le 10 août dans The Lancet, que les personnes vaccinées portent une charge virale 251 fois supérieure dans les narines que les personnes non vaccinées.

Les vaccinés qui sont asymptomatiques transportent des charges virales exceptionnellement élevées, les auteurs les qualifient de super diffuseurs présymptomatiques. Chau et al, ont montré l’échec du vaccin et la transmission généralisée du virus chez des soignants qui n’ont pas pu quitter l’hôpital pendant deux semaines. Les vaccinés (2 mois après l’injection des 2 doses Oxford/AstraZeneca (AZD1222)) ont acquis, transporté et vraisemblablement transmis le variant Delta aux vaccinés comme aux personnes sensibles non vaccinées. Ceci expliquerait l’épidémie de Delta. Des personnes entièrement vaccinées participent à l’épidémie COVID-19 et agissent comme de puissants propagateurs de l’infection. La poursuite de la vaccination ne fera qu’aggraver ce problème, en particulier chez les médecins et les infirmières de première ligne qui s’occupent de patients vulnérables (Article déjà suspendu (ICI) Sang-Sûr et Sang-déconner ! RIEN cherche un lien PDF que je viendrais mettre ici plus tard).

+ 2 INSTANTANÉS DE RIEN, à retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN & dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ;

Tête-de-Nœud (y’a pas de fumée sans feu) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/noeuds.pdf (346) Tête-de-Cohn (y’a pas de feu sans fumée) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/cohn.pdf (347)

Et, je vous recommande vivement de visionner cette intervention du Dr. Lee Merritt de 17MN10 intégralement traduite par Jeanne Traduction (Merci à tommytilliss qui intervient dans mon blog) qui explique ce qu’est le VAERS ⇔ EUDRAVIGILEANCE en Europe et qui fait une analyse précise les données publiées par le VAERS en faisant une comparaison avec les données recueillies depuis 31 ans. Ainsi qu’une remontée de terrain de ce qu’elle a pu voir par elle-même de nombreux cas de décès et d’effets secondaires graves suite aux injections anticovid sur des personnes de tous milieux et de tous âges ► https://infovf.com/video/consulter-les-effets-secondaires-morts-lies-aux-vaccins–10211.html.

Lee Merritt fait un focus important sur le scandale du Thalidomide (Articles en lien ICI & LÀ) et revient sur les faits historiques de sa création par l’ingénieur allemand Otto Ambros : Conseiller de Carl Krauch, dirigeant du conglomérat IG Farben. Il est arrêté par l’armée américaine en 1946. Il avait testé des poisons et des produits chimiques sur des détenus des camps de concentration à Auschwitz. Lors des procès de Nuremberg, il est condamné à huit ans de réclusion en 1948, il est libéré de la prison de Landsberg en 1952. Après sa sortie de prison, où il n’a purgé que la moitié de sa peine, en 1951, il travaille comme conseiller pour l’U.S. Army dans le cadre de son programme d’armes chimiques, y compris le Sarin. Avant sa mort, M. Ambros travaille également chez Dow Chemical, et comme conseiller pour la société pharmaceutique qui commercialisait la thalidomide, le médicament à l’origine de malformations congénitales, donné aux femmes enceintes.

En complément vous pouvez lire cet article également : Statistiques officielles du gouvernement des États-Unis sur les vaccins COVID : 13 627 décès 2 826 646 blessures 1 429 décès fœtaux chez les femmes enceintes – Source MIRATSNEWS du 30/08/21.

Et rappelez-vous bien ce qu’avait énoncé le Pr. Peter McCullough, à savoir que normalement en phase d’essai de n’importe quel vaccin, dès 25 à 50 décès (animaux/humains), on arrête TOUT ! McCullough a expliqué que le coronavirus et les vaccins livrent “au corps humain, la protéine de pointe (protéine Spike), [qui est] le gain de fonction cible de cette recherche sur le bioterrorisme”. Le médecin a déclaré que sa conviction que la suppression du traitement précoce était « étroitement liée » aux vaccins, c’est ce qui l’a amené à concentrer son attention sur la mise en garde du public sur les vaccins. « Nous savons qu’il s’agit de la phase deux du bioterrorisme, nous ne savons pas qui est derrière, mais nous savons qu’ils veulent une aiguille dans chaque bras pour injecter de l’ARN messager ou de l’ADN adénoviral dans chaque être humain », a-t-il déclaré. « Ils veulent chaque être humain ». Le médecin a par la suite averti que les vaccins expérimentaux pourraient finalement conduire à des cancers et stériliser les jeunes femmes. Source American Greatness (États-Unis) – ZE Journal VIA Profession Gendarme.



+ DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Preuve qu’il n’y a absolument aucun BIO-HAZARD car bien avant la mutation du PLAN en PLANdémie PLANétaire PLANIfiée au CORONAVIRUS/COVID-19 par les psychopathes aux manettes. Ici-même, j’ai pu dénoncer de manière argumentée, documentée et sourcée l’attaque par BIG PHARMA & le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Et vous voudriez leur faire confiance ?

Pour conclure et bien comprendre qu’il ne faut surtout pas leur faire confiance :

Vaccins : Les risques juridiques d’une troisième dose – La Commission européenne met en garde contre les conséquences juridiques de la troisième dose de vaccin puisque l’Agence Européenne des Médicaments (AEM) n’a pas encore validé le principe de ce rappel vaccinal. En effet, rappelle la Commission, « l’AEM a fait savoir à de nombreuses reprises qu’elle ne disposait pas de données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l’éventuelle nécessité d’un rappel vaccinal contre la COVID-19. » Elle ajoute : « Les doses de rappel ne figurent pas à l’heure actuelle dans les autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la Covid-19 et n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation scientifique par l’AEM faute de données suffisantes » ► https://infodujour.fr/societe/52031-vaccins-les-risques-juridiques-dune-troisieme-dose

Frankistan, 30/08/21 ►Troisième dose : les rendez-vous ouverts dès ce lundi, voici tout ce qu’il faut savoir – Les personnes âgées d’au moins 65 ans et/ou souffrant de comorbidités pourront se faire vacciner dès mercredi et au moins 6 mois après la dernière piqûre reçue. On fait le point sur toutes les questions que vous vous posez ► https://www.leparisien.fr/societe/sante/troisieme-dose-les-rendez-vous-ouverts-des-ce-lundi-voici-tout-ce-quil-faut-savoir-30-08-2021-2VHX2GOTB5AXTEJDR7IOWN4MOI.php

ISRAËL ► FILE D’ATTENTE POUR PRENDRE SA 3ÈME DOSE…

Israël a mis en place sa propre solution finale avec un excès de zèle phénoménale sur sa propre population.

Où sont les défenseurs des droits de l'homme ? https://t.co/y6whpqnmZw — L'Aile à Stick (@aileastick1) August 30, 2021

PREUVE surtout qu’il n’a jamais été question de nous soigner et encore moins de nous guérir d’une maladie qui tue 0.03% des personnes infectées et dont 99.97% des personnes infectées ONT GUÉRI sans vaxxins !…

LEVONS-NOUS TOUSTES – ENSEMBLE ! AGISSONS ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

RESTONS INCONTRÔLABLES & IMPRÉVISIBLES : Sans haine, ni armes, ni violence, par une désobéissance passive, partout, faisons la grève du zèle et du sabotage subtil. Chaque jour : la lutte est moins marquée par des confrontations directes de défi que par un évitement tranquille et subtil qui est tout aussi important et le plus souvent bien plus efficace ► James C. Scott ► Les formes quotidiennes de la résistance paysanne – Everyday Forms of Peasant Resistance in South-east Asia ► Essentiel de traduction, version PDF N° 156 de 26 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/les-formes-quoditiennes-de-la-resistance-paysanne-de-james-c-scott-version-pdf-de-fevrier-2020.pdf

EXEMPLE de résistance et désobéissance passives = N’amenez pas vos enfants à l’école le jeudi 2 septembre prochain ! ORGANISEZ-VOUS autrement, hors État et ses institutions, puisqu’ils vous veulent injectés, muselés, soumis ► APPEL À BOYCOTTER LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

NO PASS ► NO VAXX ► https://lemediaen442.fr/apres-les-yvelines-lessonne-et-le-haut-rhin-suspension-du-pass-sanitaire-aux-centres-commerciaux-dans-les-hauts-de-seine/ BOYCOTTONS LES NON ESSENTIELS & ORGANISONS NOUS AUTREMENT…

3 LETTRES… ET TOUT S’ARRÊTE !

