APPEL À BOYCOTTER LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

BOYCOTTONS LA RENTRÉE SCOLAIRE VAXXINALE DÈS 12ANS en France…

N’envoyez pas vos enfants à l’école le 2 septembre prochain !

Voici le courrier adressé aux parents de la ville de Pau, non ce n’est pas un sketch – Et en Navarre, donc !

Votre autorisation parentale est importante car elle permet à votre enfant, dans son intérêt, de poursuivre toutes ses activités dans les lieux qui nécessitent un paSSe sanitaire.

Nous attachons de l’importance à respecter votre droit à l’information. Un document a été élaboré à votre intention pour répondre au mieux à vos questionnements sur cette vaccination en tant que parent.

Si votre autorisation ne nous parvient pas dans un délai de 15 jours, la loi permet au Président du Conseil Départemental d’autoriser la vaccination sous réserve d’une contre-indication médicale*.

Dans l’attente de recevoir votre autorisation et vous en remerciant par avance…

*Comment faire en cas de contre-indication à la vaccination ? ► https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15102

En cas de contre-indication à la vaccination, il est possible de demander à son médecin un certificat médical qui fait office de passe sanitaire. Les contre-indications à la vaccination sont les suivantes :

allergie à l’un des composants du vaccin (notamment polyéthylène-glycols) ; [NdJBL : Pourtant, lorsqu’on appelle la hot-line du Ministère de la Santé, pour obtenir la liste des composants des vaxxins anti-covid pour établir si on a des contre-indications, on nous explique que personne ne les a et donc qu’on peut pas vous les donner… Voir la vidéo #38 d’Ema Krusi ICI

réaction anaphylactique au moins de grade 2 à une première injection du vaccin posée après expertise allergologique ;

épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication pour les vaccins Janssen et Astrazeneca) ;

syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique ( PIMS ) post-Covid-19 ;

) post-Covid-19 ; une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…) ;

ainsi que ces deux contre-indications temporaires :

traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;

myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

Donc la plupart des contre-indications constituants exemption sont constitutives à… une première injection qui se serait mal passé…

URGENT À TÉLÉCHARGER/IMPRIMER/PARTAGER ► SUPPLÉMENT PDF N° 335 de 43 pages ► Publication d'un Guide juridique pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire ► La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV) vient de publier un « Guide juridique pour la liberté vaccinale » pour aider les Français à contrer par des moyens légaux une ségrégation sanitaire manifestement hors-la-loi

Cliquer pour accéder à guide_juridique_pour_la_liberte_vaccinale.v1.0.pdf

Page 21 : Modèle de lettre de réponse aux autorités scolaires ou universitaires ;

EXPLICATIONS PRÉALABLES :

À la suite de la réception par des parents d’élèves ou d’étudiants de lettres envoyées par les autorités scolaires ou universitaires évoquant une prétendue obligation « vaccinale » ou plus exactement une prétendue obligation d’injection de « substances géniques en essais cliniques », une équipe d’Avocats et de Juristes vous propose ce modèle de courrier de réponse à ces « menaces » non fondées juridiquement.

Important : N’anticipez pas, attendez d’être « menacés » à ce sujet par l’établissement scolaire ou universitaire avant d’envoyer ce courrier.

Cette lettre est à adresser à tout directeur d’établissement scolaire ou Président d’Université ou Recteur d’Académie qui imposerait aux étudiants/lycéens/collégiens/écoliers la vaccination Covid19

pour la rentrée scolaire 2021/2022).

Il ne vous reste plus qu’à adapter le courrier en utilisant les mentions adaptées parmi celles proposées et séparées d’un « / ».

Que je vous ai mis en images ci-dessous pour partage et diffusion ;

POURQUOI ÇA URGE :

Ce lundi 23 août, Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, était invité dans Le grand entretien de France Inter pour évoquer la situation sanitaire. Après avoir parlé de la vaccination des 12-17 ans qui est une réussite avec la moitié des adolescents primo-vaccinés, Arnaud Fontanet a évoqué la tranche inférieure. Pour les enfants de moins de 12 ans, les essais se poursuivent dans le but d’avoir un maximum de données sur la tolérance et l’innocuité des vaccins. Les résultats de ces études devraient arriver en novembre-décembre. Conséquemment, le vaccin chez les 5-12 ans devrait arriver en 2022, a expliqué Arnaud Fontanet.

Quant à l’organisation de la rentrée scolaire, Arnaud Fontanet a souligné l’importance de la ventilation, de l’aération des locaux, du port du masque et des purificateurs d’airs dans les établissements. Puis, l’épidémiologiste a évoqué un élément qui pourrait être testé dans les école primaires : un dépistage deux fois par semaine. Si ce dépistage remporte au moins 50% d’adhésion, il permettrait de dépister rapidement (…) ► https://fr.news.yahoo.com/vaccination-chez-enfants-pr-arnaud-124317305.html

Preuve qu’ils ne s’arrêteront pas : Lundi 23 août 2021, le ministre de la Santé était invité sur le plateau de BFMTV dans l’émission d’Yves Calvi, Calvi 3D pour fair le point sur la crise sanitaire. Il en a profité pour alarmer les Français sur l’arrivée de la 5e vague de Covid-19.

Des propos peu rassurants. Alors que le vaccin et le pass sanitaire divisent chaque jour un peu plus les Français, Olivier Véran, lui, n’a qu’un seul mot à la bouche : la vigilance. Invité sur le plateau de BFMTV le 23 août 2021 dans l’émission Calvi 3D, animé par Yves Calvi, le ministre de la Santé a partagé son inquiétude quant au retour des vacances d’été. En effet, si les Français ont pu séjourner dans le sud de la France à leur guise, à l’image de Cristina Cordula ou Jean-Luc Reichmann, leur retour dans des régions moins touchées par le virus pourrait créer de nouveaux clusters et surcharger les hôpitaux. Sans se montrer trop alarmiste, le père de famille tout juste de retour de vacances a invité ses concitoyens à « faire très gaffe dans les jours et mois à venir ».

Olivier Véran invite les Français à renforcer les gestes barrières : En effet, comme l’a expliqué Olivier Véran, la rentrée scolaire pourrait être fatale pour la courbe des contaminations à la Covid-19 et le variant Delta. Pourtant, selon le ministre de la Santé, « nous pourrions avoir atteint le pic de réanimations dans quelques jours, et ensuite, on pourrait avoir une stabilisation des entrées et sorties en réanimation », a affirmé l’invité d’Yves Calvi. Cependant, cette prévision pourrait être bouleversée par le retour des vacances : « Il y a de nombreux Français qui étaient en vacances dans les régions du Sud et du Sud-Ouest de la France, là où il y a la plus grande circulation du virus, qui vont retourner chez eux dans des régions qui ont été peu touchées par la 4e vague », a déclaré (…) ► Source Yahoo Actu 23/08/21 + Le ministre du Big Pharma Olivier Véran dénonce « une épidémie de non-vaccinés » : Ne pouvant obliger les Français à se faire vacciner, le gouvernement utilise tous les coups tordus pour obtenir la soumission psychologique et organique de la population. On dirait vraiment un super complot venu d’en haut ! Ou alors ces personnes se préoccupent vraiment, et soudainement, de notre santé. Las, l’expérience nous a appris qu’elles se foutent totalement de notre santé. Mais pas de notre fric. La santé financière, ça, ça les intéresse ! D’abord, pourquoi n’avoir pas rendu le vaccin obligatoire ? Parce que :

Source ► E&R



Reste que le meilleur moyen d’arrêter le massacre est de se lever en nombre invincible, de se coordonner, et de boycotter la rentrée scolaire du jeudi 2 septembre 2021 !

Comprenez-bien et vous en avez la énième preuve, qu’ILS ne s’arrêteront jamais, leur seul objectif est que nous soyons TOUSTES vaxxiner jusqu’au dernier !

Je viens de discuter avec un directeur d’école de campagne à ce sujet qui ne semblait pas concerné et je puis témoigner qu’ils sont dans le DÉNI total concernant la vaxxination qui pour eux ne représente AUCUN problème, AUCUN danger ! Et lorsqu’on leur fait juste remarquer que ces injections contiennent pour le moins des nanoparticules qui visent au contrôle de la population, ils cherchent leur respiration et virent au bleu…

Nous avons là, une occasion unique de stopper les COVIDélires de Macron et son Monde en nous mutualisant pour reprendre nos vies en mains, sans haine, ni armes, ni violence. Mais par notre détermination, notre organisation à résister, à lutter pour dire NON à leur instinct de mort et OUI à la VIE et ainsi cocréer, codiriger une société organique dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

R71 : Leur monde est celui de la peur, de l’antagonisme et du conflit permanent, de la mort ; celui que nous devons construire dès aujourd’hui, sur des fondations d’amour et de coopération est celui de la complémentarité bien comprise, de l’entraide, de l’amour de soi, de son voisin et de la terre-mère, celui de la vie.

Car ce qu’aucun gouvernement, grâce aux Merdias aux ordres, ne veut que vous sachiez c’est la réalité des chiffres de la mortalité APRÈS injection anticovid quel que soit le produit !

200.000 morts aux États-Unis après avoir reçu le vaccin contre le covid selon un dénonciateur de chez Pfizer ?



Dr Tenpenny VIA Profession Gendarme – Source Truth11.com

Je suis en train de parler à un dénonciateur qui n’a pas encore été nommé, qui fait partie de Pfizer, qui a appelé et qui pleurait en disant que ce chiffre de 45.000 n’est pas le bon : “J’ai des documents… ce chiffre est plus proche de 200.000 personnes qui sont mortes dans la semaine ou moins après avoir reçu l’une des injections”. Ndlr : Ce sont les chiffres pour les 7 premiers jours après la vaccination où la relation du décès avec la vaccination est clairement établie, mais si l’on on va jusqu’à 30 jours après la vaccination on arrive au double de décès, c’est à dire 400.000 morts aux États-Unis, ce qui se rapproche des 60.000 à 90.000 décès au minimum que nous estimons pour la France en fonction de sa population ! Et pour les 2.5 milliards de vaccinés du monde, il y aurait 4 à 5 millions de décès et au moins 50 millions d’handicapés à vie, 300 millions d’effets secondaires graves sur les 600 millions d’effets secondaires ! Les vrais chiffres commencent à sortir, mais interdit d’en parler car il faut continuer le massacre du bétail hypnotisé et manipulé par le bourrage de crane télévisuel !

Restons sur Pfizer justement, voici l’analyse des chiffres de mortalité après injection Pfizer réalisée par le Presque Dr. T’Ché-RIEN ;

J’ai enfin trouvé comment accéder aux données Eudravigilance, la base de données européenne des rapports sur les effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation de médicaments.

Je n’ai pas encore trouvé de rapport condensé sur les effets secondaires. Il faut en effet rechercher en fonction des différents symptômes. Voici ce qu’il en ressort pour Pfizer :

Symptômes / Nombre de décès

Troubles sanguins et lymphatiques : 142

Troubles cardiaques : 1644

Troubles congénitaux… : 16

Trouble de l’oreille et du labyrinthe : 8

Troubles endocriniens : 5

Troubles oculaires : 27

Problèmes gastro-intestinaux : 466

Troubles généraux et anomalies… : 3085

Troubles hépatobiliaires : 52

Troubles du système immunitaire : 60

Infections et infestations : 1072

Blessures, intoxications, … : 167

Enquêtes : 346

Troubles du métabolismes … : 198

Troubles musculosquelettique … : 139

Tumeurs … : 56

Troubles du système nerveux : 1212

Conditions de grossesse… : 33

Problème de produit : 1

Troubles psychiatriques : 146

Troubles rénaux et urinaires : 178

Troubles appareil reproducteur… : 3

Troubles respiratoires… : 1301

Affections de la peau… : 95

Circonstances sociales : 13

Interventions chirurgicales… : 30

Troubles vasculaires : 465

Au niveau européen, cela fait 10762 décès attribués à l’injection Pfizer en Europe depuis la date d’AMM. Il y a aussi les autres produits à rajouter à ce chiffre. Je tiens à préciser que ces chiffres proviennent du site Eudravigilance dans la catégorie “Fatal” et pour moi Fatal = décès, à moins qu’on ne me prouve le contraire. Lien source ► https://www.adrreports.eu/fr/index.html

Aussi, pour conclure, voici l’intégralité de l’APPEL du Dr. Michel VIELPEAU alias DrOliver sur les réseaux sociaux :

Bonjour,

Diffusez un maximum et très rapidement cet Appel de la part d’un médecin, svp.

Agissons car l’heure est grave.

Merci. Portez-vous super bien.

APPEL de Bretagne, le 15 Août 2021.

Cher(e) confrère, bonjour !

Cet « APPEL du 15 août » est d’une extrême importance. Merci d’en prendre connaissance en urgence et d’y répondre au plus vite.

Dans notre premier courrier rédigé le 14 juillet dernier, nous avons interpellé les médecins en ces termes :

« allons-nous subir plus avant ces désinformations et cette folie vaccinale ? »

Nous demandions à chacune, à chacun, vacciné(e) ou non vacciné(e) de se positionner et nous ajoutions : « notre silence en tant que médecin éveillé fait de nous des complices ! ».

Depuis les choses se précisent, l’actualité est stressante pour les médecins et les déclarations de certains collègues également… Ces derniers jours « l’étau se resserre » autour des Médecins résistants avec la mise en place de procédures de certification et le blocage des Cartes CPS (Cartes de Professionnels de Santé) au 15 Septembre. On croit rêver !

Bien naïfs les premiers patients vaccinés à qui on a promis qu’ils n’auront plus jamais le Covid ni plus aucune restriction… De même les médecins dociles qui pensent qu’on va les laisser tranquilles s’ils acceptent toutes les injonctions gouvernementales… Leur projet à terme est d’éliminer un maximum de médecins et de les remplacer par des systèmes d’intelligence artificielle !

Laissons pour l’instant toute cette ingénierie psychologique de nos techno-dictateurs de côté et allons à l’essentiel… L’essentiel pour nous médecins est de nous informer sur le contenu exact de ces injections dites Vaccinales et sur les statistiques précises des effets secondaires constatés.

Sur nos Groupes Telegram « Réseau 5èmeVoie » nous avons communiqué largement sur ces 2 points. De nombreux scientifiques ont dénoncé depuis plusieurs mois maintenant, la composition « anormale » de ces injections. Comment expliquer la présence aussi élevée d’ARN mutagène, de protéines Spike, d’oxyde de graphène et autres substances toxiques…

Et nous ne citerons qu’une seule interview récente du Pr. Perronne dans un entretien accordé à des journalistes Anglais pour faire le point sur les données scientifiques de cette « Pandémie » et de cette « Vaccination » : https://www.ukcolumn.org/video/frances-long-time-vaccine-policy-chief-covid-policy-is- completely-stupid-and-unethical [NdJBL : Article déjà censuré, lien récupéré grâce au blog de Sam-La-Touch qui a entièrement retranscrit la vidéo dans son article] – À lire d’Urgence –

Tout ce contexte de manipulation psychologique des masses et des médecins, toutes ces publications scientifiques sourcées plus qu’inquiétantes ainsi que toutes ces incohérences et mensonges de nos dirigeants doivent faire réagir les médecins. Nos élites connaissent parfaitement la force du Pouvoir médical, raison pour laquelle il leur a fallu à tout prix nous contrôler par la Peur. Si nous Médecins, disons massivement NON à leurs injections, à toute leur politique dite « sanitaire » c’en est terminé de leur techno-dictature.

Sur la base de toutes ces constatations et des recherches effectuées par notre équipe, nous vous lançons solennellement un APPEL ce 15 Août car la situation est grave +++

Comme le Covid-19 qui est un outil génocidaire lentement amélioré en Laboratoire par des « gains de fonctions », la composition de ces injections est du même ordre. On ne peut comprendre leur composition que si l’on accepte d’entendre que ce sont des armes de Guerre pour le contrôle et la destruction des peuples. Ce préalable vous permettra de comprendre la suite mais aussi pourquoi dans notre courrier du 14 Juillet, nous disions d’emblée : « notre silence… fait de nous des complices ! ».

Ajoutons même : nous sommes complices de nos dirigeants génocidaires si nous ne donnons que du Doliprane pour soigner ce Virus de Guerre et nous sommes complices si nous participons de près ou de loin à ces injections.

Depuis plusieurs mois maintenant les preuves s’accumulent et il va devenir très difficile pour les médecins dociles de dire : « Je ne savais pas… ». Notre propos n’est pas d’accuser les Médecins qui ont été et sont encore l’objet de pressions et de manipulations énormes mais de les éveiller à ce qui se passe réellement pour qu’ils prennent leurs responsabilités en connaissance de cause. Pas de divisions entre nous ! Nous avons besoin de chacun(e) pour gagner cette Guerre ! Avant fin Août, si nous n’agissons pas, nous serons en dictature !

Nous ne pouvons pas individuellement « lutter contre… » cette tyrannie mais devons nous rassembler dans une dynamique positive de Paix.

Nous, médecins du « Collectif 5èmeVoie », vous lançons cet APPEL car c’est bien une situation de Guerre dans laquelle nous nous trouvons et nous savons que nombre d’entre vous l’avez compris dès ce fameux discours du président de notre Nation qui nous a répété sept fois : « Nous sommes en Guerre ! ».

Les médecins du « Réseau la 5èmeVoie » demandent à leurs collègues de faire amende honorable, une démarche de pardon intérieur, pour que les peuples comprennent et acceptent rapidement notre changement brutal de discours dans cette crise :

→ Oui, nous médecins, reconnaissons avoir été une courroie de transmission de toute cette pandémie Covid-19 et de toutes les mesures sanitaires aberrantes qui ont abouti à ces injections dites vaccinales. Nous sommes désolés de ne pas avoir compris plus vite et demandons aux peuples de nous pardonner car avons nous-mêmes été et sommes victimes d’une énorme machination et de pressions incroyables à tous les niveaux.

Aujourd’hui, nous disons : STOP !

→ Oui, nous médecins praticiens de base, avons enfin compris que l’heure n’est plus aux discussions médicales ou politiques avec nos instances qui nous ont mis à l’écart du débat. Nous sommes bien plus que dans une simple Guerre de l’information. Nous vivons une véritable Guerre physique et une Guerre psychologique de part ces mesures « sanitaires » destructrices : masques, confinements, couvre-feux, tests PCR etc. et surtout ces injections chimiques délétères potentiellement mortelles sous le couvert de vaccins. Parce que nous avons bien compris maintenant le jeu de nos techno-dictateurs et de leurs donneurs d’ordres. Oui, nous sommes dans une Guerre dont nous avons été les soldats dans un consentement non éclairé.

→ Oui, nous médecins, déclarons y mettre un terme net et définitif en disant NON, en disant STOP à toute collaboration à la promotion ou à la pratique de ces injections chimiques et les dénonçons pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire une Guerre chimique et biologique de contrôle et de destruction des peuples. Idem pour les médicaments chimiques anti Covid que ces mêmes labos vont nous proposer bientôt pour succéder aux « vaccins ». Encore une Guerre en perspective car nous ne laisserons pas passer de nouveaux produits toxiques lourdement chargés en oxyde de graphène.

Le Collectif médecins-patients du « Réseau 5èmeVoie » a l’ambition de rétablir une communication entre nous à la suite du «Collectif 4ème Voie Covid-19- laissons-les prescrire », qui avait pour objectif principal de défendre la liberté de prescription des médecins et de nous préserver de cette voie unique qui nous était imposée il y a un an déjà : la vaccination. « La 5èmeVoie » se veut une Voie de Vraie communication, une Voie du cœur. Alors relevons-nous tous ensemble, tendons-nous les mains, fédérons-nous, regroupons-nous sans division d’aucune sorte.

Avant toute chose, invitons nos collègues à un discours de Paix, à cesser tout discours négatif sur les comportements des uns et des autres dans cette crise car cela ne peut que créer la division entre nous et avec nos patients.

Nous médecins du « Réseau 5èmeVoie », nous n’avons plus peur, nous avons compris que nous avons été manipulés, culpabilisés, divisés, dissociés par de faux débats, de fausses oppositions : vax/anti-vax, pass/anti-pass, moutons/complotistes, etc.

Ne tombons plus dans ces pièges de la division que nous ayons été vaccinateurs ou pas, vaccinés ou pas. Réunissons-nous avec courage, relevons-nous et revendiquons à nouveau notre éthique et nos valeurs qui ont été piétinées grâce à d’habiles manœuvres d’ingénierie psychologique. Tous ensemble, nous allons exercer notre contre-pouvoir médical. Nous avons à sauver notre honneur et nos âmes en disant clairement NON à ces plans et l’attente des peuples d’un nouveau positionnement clair des médecins est énorme.

Nous n’allons pas « lutter contre… » cette tyrannie mondiale car à ce jeu de guerre et d’opposition ils sont les plus forts. Nous allons « allez vers… » l’union mondiale des médecins et des peuples pour une nouvelle médecine plus naturelle, plus respectueuse de la vie, plus dans la compassion et l’écoute individuelle inhérente à toute médecine humaniste et surtout une médecine déculpabilisante qui va permettre à chacun, à chacune, de se réaligner sur ses véritables valeurs. C’est ainsi que chacun et chacune retrouvera la Paix et la Joie.

Sans notre consentement implicite ils ne peuvent RIEN.

Maintenant, pour des raisons impérieuses d’intérêt public, le Collectif des médecins du « Réseau 5èmeVoie », lance à tous les Médecins 5 APPELS ou Mots d’Ordre indissociables, selon le timing suivant… car il nous reste peu de temps pour AGIR (re-confinement le 28 ?) :

26 Août 2021 : Moratoire pour un ARRÊT immédiat de ces injections chimiques de Guerre !

27 Août 2021 : Action de Masse Médecins-Patients devant toutes les Casernes Militaires !

28 Août 2021 : Grande Manifestation Médecins-Patients à Paris – Contactez TOUS vos patients pour une Manifestation gigantesque du Peuple à Paris pour dire STOP à nos élites !

29 Août 2021 : Action de Masse à l’international de TOUS sur tous les Réseaux Sociaux !

30 Août 2021 : Fermeture Totale de tous les Cabinets Médicaux – seules les Vidéo- consultations et les interventions d’Urgence seront assurées- et APPEL à la Grève Générale !

Le 31 Août 2021 nos Techno-dictateurs seront en Prison ! Et ce 1er Septembre 2021 nous rouvrons tous nos Cabinets médicaux, toutes nos entreprises et toutes les restrictions sont levées !!!

Dans l’hypothèse où cette tyrannie durerait un peu plus longtemps… Pas de souci ! Nous ne lâcherons pas ! Mot d’Ordre de Grève Générale illimitée à partir du 1er Septembre 2021.

Comme nous l’avons écrit le 14 juillet, cette nouvelle alliance des médecins et des peuples doit être d’emblée mondiale afin d’éviter que cette force de l’ombre, que cette cabale planétaire, ne s’engouffre dans la moindre faille et nous divise à nouveau si nous sommes désunis… L’Action de Masse sur les Réseaux le Dimanche 29/08 sera une 1ère étape…

Pour aller plus loin et fédérer au plus vite les médecins et les peuples au niveau mondial, nous sommes en train de nous structurer grâce à une Plateforme de dimension internationale dont le lancement est très proche. Dans l’immédiat, pour en être averti, merci de créer un compte sur le réseau social Telegram pour y rejoindre la personne qui vous a transmis cet APPEL. Elle vous inscrira sur notre Plateforme Privée de Communication Médicale « Réseau 5èmeVoie » et sur notre Groupe Privé de Médecins du « Réseau 5èmeVoie ». Demandez également à vos patients de s’inscrire sur notre Canal (Public) de Communication Médicale « Réseau 5èmeVoie » (pas de dialogue possible sur un Canal)***

Pour conclure cet « APPEL du 15 Août » reprenons à notre compte ces 2 slogans :

« Le monde entier observe ce qui se passe en France, pays fondateur des droits de l’homme »

« En 2021 nous ne nous ferons pas voler notre révolution comme en 1789 ! »

Rejoignez-nous vite pour nos 5 jours d’ACTION… et participez à ce changement historique ! Notre collectif de médecins et toute notre belle équipe « Réseau 5èmeVoie » vous attendent !

Dr Michel Vielpeau alias DrOliver sur les réseaux.

***NB : Pour que vos Patients retrouvent facilement notre « Canal » sur Telegram : -Réseau 5èmeVoie – Canal de Communication Médicale

– Transmettez leur ce lien ► https://t.me/Reseau_5emeVoie_Infos_Medicales

– Ou bien tout simplement demandez leur de taper : « 5emeVoie » (tout collé) sur la barre de recherche de Telegram.

→ Notre Collectif de Médecins « Réseau 5èmeVoie » publiera sur ce Canal toutes les Communications Médicales importantes et tous les APPELS à la mobilisation Médecins/Patients.

Je précise que j’ai appelée le Dr. Michel Vielpeau afin de vérifier qu’il est bien à l’origine de cet APPEL. Je vous communiquerai sa réponse…

SANS ATTENDRE ► ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ;

Restons INCONTRÔLABLES et IMPRÉVISIBLES tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées tel le BOYCOTT et la GRÈVE GÉNÉRALE, TOTALE, ILLIMITÉ et EXPROPRIATRICE…

Car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS ! Enfin… ce qu’il restera de nous grâce au paSS-sanitaire pourtant TOTALEMENT ILLÉGAL et aux injections mortifères !



