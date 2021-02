L’important c’est la dooOoose, crois-moi !

TAS SAISI ? Attends, je t’explique !

Dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN : TAS SAISIS, 24 février 2021, version PDF N° 246 de 21 pages complétée et enrichie par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tas-saisi-derniere-chronique-de-rien-ou-presque-du-24-fev-2021.pdf

Cliquer pour accéder à tas-saisi-derniere-chronique-de-rien-ou-presque-du-24-fev-2021.pdf

Pourquoi ça urge ?

1 ► https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202102241045268614-des-proches-de-macron-travaillent-a-un-reconfinement-different-des-deux-precedents-selon-les-echos/ ► Mais à un reconfinement général, hein ? … Alors que même le Défraichi reconnait que ça sert à RIEN : L’échec du confinement et des vaccins, reconnu par ceux qui les ont conseillés, le Pr Delfraissy et coll ► https://nouveau-monde.ca/fr/lechec-du-confinement-et-des-vaccins-reconnu-par-ceux-qui-les-ont-conseilles-le-pr-delfraissy-et-coll/

Mieux vaut tard que jamais : Après nous avoir chanté les vertus des confinements, des autres mesures prétendument sanitaires et des vaccins pendant presque un an, cinq membres du comité scientifique, dont le président, reconnaissent que le confinement est nocif et que les vaccins ne résoudront vraisemblablement pas la crise, voire l’aggraveront !

Par le Dr. Gérard Delépine – 22 Février 2021

2 ► https://francais.rt.com/france/84158-covid-castex-pourrait-annoncer-mesures-rapides-fortes-dizaine-departements-conference-presse-jeudi ; Par exemple : Philippe Douste-Blazy demande la création de lieux d’isolement dans chaque commune de France afin d’enfermer immédiatement, systématiquement et sous contrainte toute personne testée positive !…

TAS SAISI ? ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais ma dose de VAXX à ARNm.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant de me faire piquouzer.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Parce qu’ils étaient TOUSTES shooté-e-s à l’OBÉICINE !

3 ► https://www.lefigaro.fr/sciences/pour-eviter-le-gaspillage-l-hopital-de-bayeux-vaccinait-avec-des-fonds-de-flacon-20210224 : «Pour éviter le gaspillage», l’hôpital de Bayeux vaccinait avec des «fonds de flacon» – L’établissement créait des doses supplémentaires pour vacciner plus de personnes avec les lots disponibles. L’ARS Normandie a demandé l’abandon de cette méthode.

C’est la dose de trop. L’hôpital d’Aunay–Bayeux, dans le Calvados, a vacciné soignants et patients en voulant faire quelques économies. Les autorités de santé autorisent simplement l’utilisation de six doses par flacon de vaccin Pfizer, mais l’hôpital allait plus loin. Comme «il en reste un peu […] on attend d’avoir plusieurs fonds de flacons pour pouvoir faire une dose supplémentaire», explique à France Bleu Normandie Rodolphe Gosselin, secrétaire FO du comité hygiène et sécurité de l’hôpital. C’est lui qui a donné l’alerte. «On voit que cela multiplie le risque infectieux», déplore-t-il.

Le 15 février, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie a fermement rappelé à l’ordre l’établissement, lui demandant d’arrêter de vacciner selon cette méthode. Elle demande à l’hôpital d’«identifier et d’informer tous les patients» concernés. L’établissement se défend de toute mise en danger des personnes vaccinées. C’est «une forte demande qui a conduit les autorités sanitaires à prendre les mesures tendant à éviter toute forme de gaspillage», explique l’établissement à Ouest France. Il assure que « la sécurité des patients et la qualité du vaccin n’ont jamais été compromises », du fait qu’il n’y avait «pas de mélange de flacons issus de lots différents ». «De nombreux centres de vaccination arrivent à produire jusqu’à sept doses, de façon tout à fait publique et sans que jamais la qualité de la vaccination n’ait été remise en cause», se défend l’hôpital.

L’important ♫ C’est la doooOooose ♪ Crois-moi !!!

NON !… On vous croit pas !

C’est à relier à mon dernier billet ► NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour refuser la vaccination comme seule solution et le PDF ► Nouvelles preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960, 21 février 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

Et NON on se reconfinera pas !

JBL1960