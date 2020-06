EUGÉNISME : Stérilisation aujourd’hui comme hier…

Catho un jour, Catho toujours !

Comme aurait pu dire François Fillon, dit François Le Pieu, qui se voyait monter les marches du Palais de l’Élysée avec sa foi chrétienne en étendard !



« Je suis gaulliste et, de surcroît, je suis chrétien je ne prendrai jamais une décision qui soit contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. » François Fillon – Source La Croix

Bigre ! Tudieu ! Vérifions cela !

Avec les anti-IVG – Le Moment Meurice

Vidéo France Inter

Après avoir écrit dans son livre-programme Faire que l’IVG était un «droit fondamental», l’ex-élu de la Sarthe est revenu sur ses propos lors d’un meeting à Aubergenville (Yvelines) le 22 juin dernier. «Ce n’est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c’est que c’est un droit sur lequel personne ne reviendra. Philosophiquement et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l’avortement», a-t-il expliqué, comme le rappelle l’AFP. Un argumentaire repris le 27 octobre, sur le plateau de «L’Émission politique» de France 2. «Jamais personne, et certainement pas moi, ne reviendra sur l’avortement. Je n’ai pas à m’expliquer sur mes convictions religieuses. Je suis capable de faire une différence entre ces convictions et l’intérêt général. Je considère que l’intérêt général, ce n’est pas de rouvrir ce débat» ► Source Le Figaro du 22/11/2016

Et de rajouter, de plus, alors qu’on ne lui demanderait rien : “La France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord” François Fillon

Et ici nous savons bien comment la France a tenu à faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord ; la Bible dans une main, et l’épée dans l’autre ► Haine systémique – Mohawk Nation News du 21 juin 2020 – Traduit & Complété par JBL1960 ;

Esclavage : lorsqu’ils ébouillantaient les esclaves dans des cuves à sucre

Selon les archives du british museum, les esclaves ont été bouillis dans des cuves à sucre, à titre de sanction dans les Caraïbes (Antilles). Source Elimu

Autre temps nous direz-vous ?

Pas vraiment aussi je vous rappelle comment la France a tenu à faire partager sa culture avec les peuples d’Amérique du Nord comme le disait Fillon, selon la méthode du prêtre nommé Paul Durieu qui a inventé le prototype de ce qui deviendrait le système des Pensionnats pour Indiens du Canada (1840/1996) : “Il est absolument remarquable de constater que nos jeunes acolytes ont appris à déraciner leur hérésie et leur impiété au sein de leurs propres familles et de discipliner les récalcitrants”, écrivit Durieu à ses supérieurs à Montréal en 1868. Ce n’est pas par hasard si la même année a vu une importante épidémie de variole parmi les Indiens traditionnels dans la région de la basse-rivière Fraser, là où Durieu travaillait : une guerre bactériologique assistée par le missionnaire anglican John Sheepshanks en 1864 lorsqu’il infecta les Indiens Chilcotin avec la variole par inoculation, dépeuplant cette nation de près de 90% ► Page 10 du Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation : Comprendre la machine à tuer, puis ;

Page 17 du Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation : L’imposition de mesures contraceptives et de stérilisation : “Tu es un bon chrétien Ed. Vas-y fais des enfants, je ne stérilise que les païens.”

Cliquer pour accéder à cr-a-la-cvetr-meurtre-par-decret-maj-du-8-juin-2019.pdf

Page 49 du CR à la CV&R : Dans le langage de normalisation du génocide, “développement durable” est un nom de code pour la dépopulation des peuples indigènes et des pauvres. Un bon nombre des avocats de cet agenda 21, comme l’ancien ministre de la défense américain Robert McNamara, sont de farouches supporteurs de la stérilisation de masse des noirs, peuples aborigènes et de l’imposition de “mesures d’austérité” sur les groupes du même style que ceux de Musqueam et de bien des réserves indiennes au Canada.

Déclaration de Robert Mc Namara, à la presse française en 1996 : On doit prendre des mesures draconiennes pour la réduction démographique contre la volonté de certaines populations. Réduire le taux de natalité s’est avéré quasiment impossible. On doit dès lors augmenter le taux de mortalité. Comment ? Par des moyens naturels : la famine et la maladie. [NdJBL : y compris par pandémie au coronavirus ou CoV19, et jusqu’au vaccin…]



Actuellement, tous les gouvernements utilisent le même process pour la réduction démographique contre la volonté de certaines populations, puisque la réduction du taux de natalité (ciblée) s’est avérée quasiment impossible, ils doivent agir afin d’augmenter le taux de notre mortalité. Comment ?

Par exemple par la stérilisation des chômeurs !

Une députée ukrainienne appelle à stériliser les chômeurs



Par Christelle Néant – 26 juin 2020 – URL de l’article source en français ► http://www.donbass-insider.com/fr/2020/06/26/ukraine-promotion-de-la-sterilisation-des-chomeurs-et-ode-a-la-collaboration-avec-les-nazis/

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Galina Tretiakova, députée du parti « Serviteurs du peuple » (le parti du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky), a déclaré que les chômeurs donnent naissance à des enfants de mauvaise qualité et promu leur stérilisation, afin d’alléger le budget des prestations sociales.

« Lorsque nous fournissons des fonds, qui sont utilisés par la famille, et que la naissance d’un enfant ne vise pas à lui donner une éducation et des droits égaux, mais à recevoir une aide matérielle, alors nous recevrons, je vais le dire brutalement, des enfants de très mauvaise qualité. Cela mène au fait qu’ils vivent également aux dépens des fonds publics », a déclaré Mme Tretiakova.

La députée a alors cité en exemple le Royaume-Uni et Singapour, dont les méthodes sont pour le moins brutales.

« En ce sens, la Grande-Bretagne est très dure envers ceux qui ne travaillent pas. Ils ont même eu un jour un vice-ministre de la politique sociale, qui a dit que quiconque veut de l’aide sociale doit être stérilisé. C’est une politique brutale. Je tiens à dire que très souvent, on rappelle à Lee Kuan Yew (ancien Premier-ministre de Singapour) que Singapour est très bonne dans ce domaine. Lee Kuan Yew a stérilisé les femmes qui n’avaient pas fait d’études supérieures », a ajouté Mme Tretiakova.

Elle a souligné que par de telles méthodes, les autorités d’autres pays « déracinaient les éléments de la nation qui ne sont pas des défenseurs et des soutiens de famille ».

Il est bon de souligner qu’en plus d’être députée du parti de Zelensky, madame Tretiakova est chef du comité de politique sociale (sic) et de protection des droits des vétérans de la Rada. Avec des gens pareils au sein des organes chargés de définir la politique sociale du pays, l’Ukraine est sur la bonne voie pour imiter le Troisième Reich en matière d’eugénisme !

Certains en Ukraine se sont révoltés contre les propos de la députée. Le conseil de la fédération des syndicats ukrainiens a exigé sa démission, et le politologue Vladimir Katsman a fait le parallèle avec l’eugénisme, en demandant si après on en viendra à mesurer la taille des crânes (comme cela se faisait pendant le Troisième Reich).

« Il s’avère que dans notre pays, il y a, pour ainsi dire, des enfants de première classe et des enfants de seconde classe, et les familles sans protection sociale ne font que donner naissance, excusez-moi pour le mot, à des enfants de la classe qui ne convient pas à Mme Tretiakova. Et de manière générale, elle a rappelé qu’il serait bon d’appliquer des mesures telles que la stérilisation ou d’autres mesures à ces parents. Elle a donné l’exemple de l’Angleterre, et de certains autres pays. Si vous voulez bien m’excuser, mais qui a donné à cette majorité le droit de nous juger en fonction du type d’enfants que nous avons – à tort ou à raison ? Quelle est la prochaine étape : mesurer les crânes ou comparer certaines caractéristiques génétiques ? Nous n’en avons pas encore eu assez », a déclaré Vladimir Katsman.

Mais deux jours après l’explosion du scandale, Tretiakova n’a toujours pas démissionné ni ne s’est excusée.

Igor Goujva, le rédacteur en chef de Strana a expliqué sur son mur Facebook que les propos de Tretiakova, sont dans la même ligne idéologique que les réformes de la santé, à savoir réduire les dépenses sociales.

Il s’est ensuite lancé dans la justification de cette idéologie, en expliquant qu’au vu de l’état économique actuel de l’Ukraine, il y a trop d’habitants dans le pays et qu’il faut donc réduire encore plus la population pour arriver d’ici 5 à 15 ans à l’équilibre (sic) !!!

Je rappelle que l’Ukraine a déjà perdu des millions d’habitants depuis la dissolution de l’URSS, que cela se poursuit de manière accélérée depuis le Maïdan de 2014, et que cela provoque des problèmes croissants de financement des retraites (et pas que), car il n’y a plus assez de jeunes qui travaillent pour les financer.

Plus l’Ukraine va réduire sa population, moins il y aura de fonds pour payer les retraites, mais aussi le budget de l’État, alors que l’Ukraine est de plus en plus endettée et doit mendier des crédits au FMI pour payer les précédents. Comment l’Ukraine remboursera-t-elle le FMI et les autres créanciers avec moins d’habitants qui contribuent au budget du pays ? Que proposeront alors Mme Tretiakova et Mr Goujva ? D’euthanasier les retraités, voire les handicapés puisque ces gens-là ont l’air de suivre la voie de leurs ancêtres idéologiques qui collaboraient avec les Nazis ???

NON À LA STÉRILISATION FORCÉE PARTOUT DANS LE MONDE !

Faites une simple recherche et vous constaterez, par vous-même, que la stérilisation forcée n’est pas d’un autre âge, au Canada, aux États-Unis, au Pérou, en Inde, au Japon…

En France, avec Macron qui parachève l’Agenda oligarchique de dépopulation à marche forcée et qui démontre combien la déclaration de cette femme Mohawk, lors de la crise d’Oka en 1990 aux Québécois et Canadiens de papier venus voir ce qu’il s’y passait était justement visionnaire de ce qui se passe aujourd’hui n’importe où dans le monde ; Regardez bien ce qu’il se passe ici, parce que quand ils en auront fini avec nous, (les Natifs) ce sera votre tour…

Aussi bien en Ukraine, au Canada que partout dans le monde, si nous les laissons faire sans réagir, c’est bien ce qui va se passer, personne, absolument personne n’échappera aux griffes totalitaires du N.O.M. qui n’ont jamais été plus près de se refermer sur nous…

Mes conseils de lectures pour dire NON à l’expérience d’ingénierie sociale planétaire en cours avec la PLANdémic au CoV19 dont l’objectif est plus que clairement ; puçage, eugénisme & Dictature Technotronique ;

JBL1960