Giléad et l’Odyssée…

GILEAD a fixé le prix d’une cure de Remdesivir à 2 340 dollars

(AOF) – Gilead a fixé le prix de son remdesivir contre le Covid-19 à 2 340 dollars, pour un traitement de cinq jours. Ce médicament expérimental n’a pas encore été approuvé par la FDA mais a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence. Le prix pour les assurés américains du secteur privé est légèrement plus élevé : 3 120 dollars. La biotech américaine a précisé que ce prix serait identique pour tous les pays développés. The Institute for Clinical and Economic Review, une organisation qui évalue le prix des médicaments, avait recommandé de fixer le prix du remdesivir entre 2 520 et 2 800 dollars ► https://www.capital.fr/entreprises-marches/gilead-a-fixe-le-prix-dune-cure-de-remdesivir-a-2-340-dollars-1373942

N.B. : Le Plaquenil est un médicament sous forme de comprimé pelliculé (30) à base d’ Hydroxychloroquine (200 mg). Autorisation de mise sur le marché le 27/05/2004 par SANOFI AVENTIS FRANCE au prix de 4,17€…

Il est clair maintenant que la prochaine étape est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive et OBLIGATOIRE des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller, dans ► LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

En France ; Auteur d’un livre sur la gestion de la crise sanitaire, l’infectiologue Christian Perronne a pointé du doigt la corruption de l’industrie pharmaceutique, dans un entretien donné au Nouvel Obs. Le médecin remet également en cause les études publiées dans certaines revues spécialisées. Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches s’en est pris à certaines pratiques de l’industrie pharmaceutique, lors d’un entretien avec le Nouvel Obs, le 26 juin ► https://fr.sputniknews.com/france/202006291044024825-lindustrie-pharmaceutique-est-la-premiere-source-de-corruption-dans-le-monde-denonce-un-medecin/

Dans le monde : La crise du coronavirus conduit-elle à l’introduction d’une vaccination obligatoire « volontaire » ?

Ces 23 entreprises travaillent sur des traitements ou des vaccins contre les coronavirus – voici où en sont les choses – La liste comprend Gilead Sciences et Moderna, aux côtés de petites sociétés de biotechnologie ► https://mirastnews.net/2020/06/28/ces-23-entreprises-travaillent-sur-des-traitements-ou-des-vaccins-contre-les-coronavirus-voici-ou-en-sont-les-choses/ ;

La crise du coronavirus conduit-elle à l’introduction d’une vaccination obligatoire « volontaire » ? Vidéo de KlagemauerTV-Français du 27 juin 2020 (7MN28)

Voilà pourquoi, en France, il fallait, coûte que coûte, tuer toute personne qui portait un message divergent et/ou pouvant porter atteinte à BIG PHARMA !

Nous savons comment Rockefeller, créateur de Big Pharma, entre autres vilénies, créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/10/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-1976-version-pdf-mai-2020/

Et à qui profite la psychose à la coronavirose et ce jusqu’à la vaccinose !

Et ici-même grâce à Xochipelli nous connaissons de manière documentée, dès le 25 février 2020 les : Protocoles de plantes médicinales pour les grippes, Coronavirus et autres SARS – Tout Xochi en analyse sur ce blog…

Toutes les preuves que j’ai pu glaner figurent dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et le PDF que j’ai constitué ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits. Et son pendant pour exposer l’arsenal de la dictature technotronique est là ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf Aussi peut-être en ferais-je un dernier incluant l’expérience d’ingénierie sociale planétaire en cours au CoV19, traitant plus à fond de la vaccination et nanotechnologies.

Car comme l’avait parfaitement prédit, James Corbett, en avril dernier : je pense que ce que nous voyons actuellement est une poussée voulue et une large promotion d’une certaine pensée questionnant la version officielle du CoV19 de façon à ce qu’ils aient précisément une excuse pour avancer vers leur agenda de purge de l’Internet, sûrement durant la seconde (et troisième, quatrième) vague de la crise. Ma théorie est qu’on nous met en scène pour “une seconde vague mortelle” non seulement dans le narratif “pandémique viral”, mais aussi dans la “mortelle infodémie” son narratif et ce soudain “bourgeonnement” de conspirations en ligne théorisant sur le sujet, va être utilisé comme une excuse pour purger toute information qui ne suit pas le narratif officiel des gouvernements sur la pandémie.

Pensez à une opération faux-drapeau de guerre de l’info : poussez toute sorte de contenu “conspirationniste”, du bien pensé au plus délirant de façon que ce soit une présence bien visible que les gens ont en ligne de cette crise. Puis, alors que les choses s’aggravent et partent en sucette, les théoriciens du complot peuvent être blâmés (comme les réfractaires au confinement) d’avoir troublé les eaux de l’info avec de la “désinformation”.

Nous voyons déjà le tout début de ce narratif qui se joue. Les géants des réseaux sociaux se sont déjà impliqués pour combattre “la fraude et la désinformation” en ce qui concerne le CoV19 et la CEO de YT, Susan Wojciki vient juste de confirmer ce qu’ils voulaient exactement dire par “fraude et désinformation”, à savoir : tout ce qui défie les dires et annonces de l’OMS (NdT : dont le premier investisseur est Bill Gates maintenant que les Yankees ne la financent plus… pour l’instant…) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/28/predictions-ce-qui-arrivera-ensuite-dans-la-crise-du-coronavirus-par-james-corbett-25-avril-2020/

Je puis confirmer que dès le 11 mai dernier les vannes volontairement ouvertes ont bien été refermées sur nos tronches, nous coupant le sifflet, pour purger l’Internet comme nous l’avons connu ces dernières années. Cet Internet là n’existe déjà plus…

Reste que tout le travail effectué ces dernières années et notamment depuis janvier 2020 au format PDF est entièrement à votre disposition dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et je suis en train d’en remanier un et un autre est en préparation. Aussi, n’hésitez pas à farfouiller et à partager, sans pitié, ce qu’il vous plaira, tant que c’est encore possible.

Ils peuvent nous faire taire, nous tuer même, mais aucune armée du monde ne pourra tuer nos idées surtout celles dont l’heure du réveil a sonné…

