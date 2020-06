Bibi Netanyahou crie et la caravane passe…

Dans la Vallée du Jourdain…

Interview du Pr. Norman Finkelstein sur le programme PushBack, le 23 juin 2020 par Aaron Maté

VIDÉO en VOSTFR par lecridespeuples.fr

Norman Finkelstein : Écoutez, j’ai dit plusieurs fois que s’il y avait un Oscar de la meilleure performance dramatique d’un État-nation, Israël gagnerait haut la main chaque année. Il n’y aurait même pas de concurrence. Ce serait comme comparer Sir Laurence Olivier avec Brad Pitt. Je veux dire qu’Israël a tellement d’expérience dans l’art du spectacle* qu’ils réussiront à transformer cette annexion illégale, qui permettra à Israël d’accaparer certaines des meilleures terres agricoles des territoires palestiniens occupés, et rendra de facto impossible la possibilité d’un État Palestinien pour des raisons géographiques et économiques avec lesquelles je ne veux pas ennuyer vos auditeurs… Mais ils réussiront à tourner cela en un énième compromis déchirant pour Israël, qui aura souffert le martyre…

Nous savons bien que Trump suivra « aveuglément » son chien-guide d’aveugle, qui se prénomme Bibi et ce jusqu’à la fin des temps… Qui ne saurait plus tarder, puisque l’Apocalypse est prévue pour ce 1er juillet, date commémorant un autre État-nation sans terre, le Canada, juste avant la naissance de l’Empire sans terre… Les États-Unis d’Amérique, le 4 juillet renforçant la similitude des luttes entre Palestiniens et Amérindiens.



Dans ; L’essentiel de traduction de ‘La Bible déterrée’ en version PDF N° 89 de 25 pages : “[…] La saga historique contenue dans la Bible, de la libération par Moïse des enfants d’Israël de leur esclavage et de son voyage vers Canaan à la gloire et à la chute des royaumes d’Israël et de Judée, ne fut pas une révélation miraculeuse, mais un très brillant produit de l’imagination humaine. Il fut en premier lieu inventé, comme le suggèrent les récentes découvertes archéologiques, sur la durée de deux ou trois générations, il y a environ 2600 ans…



Ces nouvelles perceptions de la Jérusalem ancienne et des circonstances historiques qui ont donné naissance à la Bible sont dues dans une très large mesure aux récentes découvertes archéologiques. Leurs trouvailles ont révolutionné l’étude de l’ancienne Israël et ont jeté un sérieux doute sur la base historique de telles célèbres histoires bibliques comme les patriarches errant, l’exode d’Égypte et la conquête de Canaan ainsi que l’existence des glorieux empires de David et de Salomon…”

“[…] Mais cela ne veut pas dire que l’archéologie ait prouvé le narratif biblique comme étant véridique dans tous ses détails. Loin s’en faut : il est maintenant bien évident que beaucoup d’évènements de l’histoire biblique ne se sont pas produits dans l’ère particulière décrite ni de la manière décrite. Certains des évènements les plus célèbres de la bible ne se sont même clairement jamais produits.

L’archéologie nous a aidé à reconstruire l’histoire derrière la bible, à la fois au niveau des grands rois et des royaumes, mais aussi au niveau des modes de vies quotidiennes. Comme nous allons expliquer dans les chapitres qui s’ensuivent, nous savons maintenant que les premiers livres de la Bible et leurs histoires célèbres de l’origine des Israélites, furent codifiées (et à cet égard, composées) en un lieu et un temps identifiables : la Jérusalem du 7ème siècle AEC.

Israel Finkelstein, directeur du Sonia and Marco Nadler Institute of Archeology de l’université de Tel-Aviv – Neil Asher Silberman, directeur d’interprétation historique pour l’Ename Center for Public Archeology and Heritage Presentation en Belgique et rédacteurs de la revue “Archeology” : dans “The Bible Unveiled” Touchstone Book, 2001

Et pour enfoncer le clou, vous pouvez lire, en miroir, les extraits du livre du Dr. Ashraf Ezzat : L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons, ni Israélites, ses travaux de recherches, nombreuses publications et transcriptions de vidéos, dans ce PDF le plus complet à ce jour, N° 3 de 68 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/10/dr-ashraf-ezzat-traduction-de-la-bible-et-falsification-historique-dernic3a8re-version-doctobre-2018.pdf que j’ai composé comme suit ;

Dès 2016 pour ceux qui ont lus les extraits de son livre et ses résultats de recherches : Ezzat cite de nombreux archéologues et historiens israéliens (comme Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman) qui s’accordent à dire que les recherches de terrain n’ont jamais prouvé la véracité historique du récit biblique. Ezzat, de plus, ne va jamais dans son livre jusqu’à dire que l’histoire de la bible est une invention, il ne fait que dire qu’il est maintenant prouvé que la location GÉOGRAPHIQUE de cette histoire n’est pas la bonne, qu’il ne faut pas chercher en Égypte ni en Palestine pour des traces de « l’exode » ou du « palais de Salomon », mais dans le sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen. Dès lors, à la lumière de ce que nous dit et démontre Ezzat on pouvait se poser la question suivante : La guerre actuelle au Yémen, guerre qui implique Israël aux côtés de l’Arabie Saoudite, est-elle une coïncidence ?…

Et avec toutes ces nombreuses lectures, nous sommes en capacité de répondre = Bien sûr que non !

Mon seul point de désaccord avec Norman Finkelstein dans sa vidéo plus haut, c’est sur la nécessaire création d’un État palestinien en contre-poids de l’État-nation qu’est Israël.

Car précisément, ma réflexion et mes différentes et très nombreuses lectures m’ont amenées à soutenir le projet de co-créer pour co-diriger une société des sociétés, hors État et ses institutions, tant il est devenu évident qu’un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime, mais complice de ces maitres oppresseurs, envahisseurs et exterminateurs…

Cette opinion est très largement exprimée dans ce dernier texte au format PDF de Résistance 71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/r71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee-juin-2020.pdf et plus encore dans cette page de mon blog : Anthropologie politique : Origine & Critique de l’État

« La Paix n’est pas notre principal intérêt » ► David Ben Gourion

