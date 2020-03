Tout peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime !

Il est complice !

Le Likoud de Benyamin Netanyahou arrive en tête des législatives israéliennes avec 37 sièges, devant la liste centriste Bleu Blanc qui remporte 33 sièges, selon les premières estimations publiées lundi 2 mars par Channel 12.



Jusqu’à la fin des temps… (qui ne saurait plus tarder)

Grâce, ou à cause d’une pandémie née ou créée en Chine…

Pour les 4 prochaines années que ce soit toujours Donnie qui s’est auto-proclamé, à raison, le POTUS qui a fait plus pour Israël que tous les autres POTUS : « Je suis l’Élu », affirme soudainement Donald Trump, dans L’Express du 22/08/19. Ou le sénile et servile Biden comme le vert Bernie le rouge en ce jour de Super Tuesday, ICI, ça ne change absolument rien, la solution c’est encore et toujours NOUS !

Pourtant, ce n’est pas faute de vous avoir prévenu ;

Norman Finkelstein : Benjamin Netanyahou est un ignoble raciste, un suprémaciste Juif. Et sur tous ces descriptifs (ignoble, raciste, suprémaciste Juif), il est tout à fait représentatif de la population israélienne. Et la raison pour laquelle ils continuent à le réélire malgré les scandales, qui, soi-disant, seraient toujours sur le point de le faire tomber de façon imminente, malgré les scandales qui ne le font jamais tomber, c’est parce que lorsqu’ils regardent Benjamin Netanyahou, la majeure partie de la population israélienne se voit elle-même, il les représente très fidèlement. Et ils votent pour lui parce que dans sa mentalité… Je ne peux pas vraiment parler de valeurs, car je ne pense pas que des personnes comme M. Netanyahou aient des valeurs en soi), mais en termes de mentalité, de mépris des Arabes, de mépris des musulmans, (Netanyahou incarne parfaitement Israël et les Israéliens)… En fait, avec tout le respect que je vous dois, M. Dore, et à tous vos auditeurs, à moins qu’ils ne soient Juifs, Netanyahou n’a que du mépris pour vous. Ce sont des suprémacistes Juifs. Extrait de l’entretien coup de poing avec Norman Finkelstein, Pr. de Science Politique et militant antisioniste, entièrement retranscrit et en analyse ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/23/entretien-coup-de-poing-avec-norman-finkelstein-professeur-de-science-politique-et-militant-antisioniste/

“[…] La saga historique contenue dans la Bible, de la libération par Moïse des enfants d’Israël de leur esclavage et de son voyage vers Canaan à la gloire et à la chute des royaumes d’Israël et de Judée, ne fut pas une révélation miraculeuse, mais un très brillant produit de l’imagination humaine. Il fut en premier lieu inventé, comme le suggèrent les récentes découvertes archéologiques, sur la durée de deux ou trois générations, il y a environ 2600 ans…



Ces nouvelles perceptions de la Jérusalem ancienne et des circonstances historiques qui ont donné naissance à la Bible sont dues dans une très large mesure aux récentes découvertes archéologiques. Leurs trouvailles ont révolutionné l’étude de l’ancienne Israël et ont jeté un sérieux doute sur la base historique de telles célèbres histoires bibliques comme les patriarches errant, l’exode d’Égypte et la conquête de Canaan ainsi que l’existence des glorieux empires de David et de Salomon…”

“[…] Mais cela ne veut pas dire que l’archéologie ait prouvé le narratif biblique comme étant véridique dans tous ses détails. Loin s’en faut : il est maintenant bien évident que beaucoup d’évènements de l’histoire biblique ne se sont pas produits dans l’ère particulière décrite ni de la manière décrite. Certains des évènements les plus célèbres de la bible ne se sont même clairement jamais produits.

L’archéologie nous a aidé à reconstruire l’histoire derrière la bible, à la fois au niveau des grands rois et des royaumes, mais aussi au niveau des modes de vies quotidiennes. Comme nous allons expliquer dans les chapitres qui s’ensuivent, nous savons maintenant que les premiers livres de la Bible et leurs histoires célèbres de l’origine des Israélites, furent codifiées (et à cet égard, composées) en un lieu et un temps identifiables : la Jérusalem du 7ème siècle AEC.

Israel Finkelstein, directeur du Sonia and Marco Nadler Institute of Archeology de l’université de Tel-Aviv – Neil Asher Silberman, directeur d’interprétation historique pour l’Ename Center for Public Archeology and Heritage Presentation en Belgique et rédacteurs de la revue “Archeology” : dans “The Bible Unveiled” Touchstone Book, 2001 ► L’essentiel de traduction de « La Bible ‘Déterrée’ » d’I. Finkelstein et Neil A. Silberman en version PDF N° 89 de 25 pages ► La Bible ‘Déterrée’ d’Israel Finkelstein & Neil Asher Silberman traduit de l’anglais par Résistance 71 par de larges extraits.



Et je vous conseille cette lecture complémentaire, en français également, et la plus complète possible c’est d’ailleurs une exclusivité de mon blog ; TRADUCTION DE LA BIBLE & ESCROQUERIE HISTORIQUE, par le Dr. Ashraf Ezzat en version PDF N°3 de 68 pages dernière mise à jour d’octobre 2018.

La seule solution non létale à notre disposition immédiate à mettre entre toutes les mains ? Le BOYCOTT !

Et en France ça commence maintenant en boycottant les élections Municipales, qui a ce state sont maintenues, mais rien n’est moins sûr ! Aussi, profitons-en, n’attendons rien de l’État, de ses institutions, de ce gouvernement de corrompus, de renégats, d’imposteurs, de voleurs et de traitres !

Ni VICTIMES – Ni COMPLICES !

Notez bien pour faire le lien : Coronavirus, le dîner annuel du Crif reporté – Le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif) prévu le 3 mars en présence d’Emmanuel Macron est « reporté (…) compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que connaît la France avec le coronavirus », a indiqué l’organisation. Source La Croix du 2 mars 2020. À ce diner annuel, le CRIF attendait une parole forte du président Macron contre l’antisionisme, la nouvelle forme de l’antisémitisme : Les institutions juives attendent « une parole forte » d’Emmanuel Macron, au dîner du Crif – Les hausses des actes antisémites sera le sujet phare de l’événement qui se tient mardi : Source I24NEWS du 02/03/20 – Ou pas…

Pour autant, ne nous trompons pas d’adversaire ;

L’adversaire est la machine du profit qui broie la vie, le combat est celui de la vie qui refuse d’être broyée.

Chaque commune est la base d’une multitude d’entités similaires. Leur fédération formera un tissu social capable de supplanter un État qui ne cesse de dégrader les conditions d’existence. C’est là, sur le terrain de notre existence quotidienne, que notre créativité a le plus de chance de battre en brèche l’impérialisme étatique et marchand. L’être humain a toujours plié sans se rompre. C’en est fini de courber la nuque, c’en est fini de ce monde où, comme se désolait Chamfort, le cœur n’a que le choix de se briser ou de se bronzer.

La Commune est notre territoire, notre existence y est légale. À cette légalité naturelle, l’État a substitué une légalité que rien ne nous oblige à reconnaître. N’est-il pas devenu caduc le contrat social par lequel il s’engageait, en échange de prélèvements fiscaux, à nous garantir écoles, hôpitaux, transports, moyens de subsistance ? À cela s’ajoutent les mesures arbitraires attentatoires à la dignité humaine que son totalitarisme démocratique multiplie. N’est-il pas, dès lors, évident que nous sommes dans la légalité et qu’il est lui, de facto, dans une illégalité qui, du point de vue de ses propres lois, nous autorise à le bannir ? Cependant, la structure municipale qu’il a implantée est toujours en place. Elle fait du maire un fonctionnaire soumis à son autorité. Pris en tenaille entre la représentation de l’État et la représentation de la population locale, il navigue entre l’honnêteté, la corruption, la modestie du porte-parole et l’arrogance de l’édile intronisé. Comment les assemblées d’autogestion peuvent-elles, sans se renier, coexister dans le cadre d’une organisation municipale inféodée à l’État ? À chaque territoire en voie de libération, ses propres formes de lutte.

Quelles relations avec la mairie traditionnelle ? Nul n’ignore que l’expérience de la démocratie directe marque une rupture avec les modes de scrutin que le rituel électoral nous impose. À la différence du vote organisé par le clientélisme politique, la Commune est l’émanation d’assemblées de proximité. Les problèmes qu’elles abordent sont des problèmes concrets, qui se posent à la population d’un village, d’un quartier urbain, de la région environnante où leur fédération prête une vision globale, mondiale, à des décisions prises localement. Elles sont issues d’un milieu où chacun est concerné et sait de quoi il parle. Elles concrétisent une pratique de vie, non une pratique de l’idéologie. La mairie est une antenne, elle est moins à l’écoute des citoyens que de l’État qui les gouverne. Or, pour nous, la Commune est un monde appelé à éradiquer la mondialisation du profit. Extraits de « Pour la Commune » de Raoul Vaneigem du 27 février 2020 en analyse dans ce billet ► Même et surtout si nous ne sommes que de passage…

Soyons audacieux, soyons créatifs bref, choisissons-nous !

Rien ne nous empêche de co-créer pour co-diriger des associations libres, volontaires et autogérées, n’œuvrant que pour le bien commun au sein de communes autonomes qui se fédèrent.

Nous pouvons créer une société parallèle, celle des associations libres fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres… À un moment donné, la désobéissance civile, donc la confrontation avec l’État sera inévitable, mais si les gens, nous, la minorité, faisons tourner la société déjà localement en ignorant l’État et le système politico-économique qui nous sont imposés, l’obsolescence de ces entités ne fera que croitre et elles tomberont quasiment d’elles-mêmes ou avec un petit coup d’épaule « non-violent ».

Nous avons, à ce stade, énormément d’exemples sur lesquels prendre appui, d’expériences réussies à étudier, intégrer, mieux à conscientiser, et à adapter à notre réalité d’aujourd’hui. En tout cas celle que nous voulons mettre en œuvre, non celle qui nous est imposée depuis des millénaires et de laquelle, soi-disant, nous ne pourrions sortir, à laquelle nous ne pourrions échapper !

Voici, ci-dessous, ces quelques pistes de réflexions à étudier ensemble afin de passer à l’action de manière concertée et réfléchie, car l’action sans la réflexion ne sert à rien, et inversement. Sinon ? c’est Macron, son gouvernement-qui-ment, le suivant, ou la suivante, ad vitam æternam, grâce ou à cause de l’élection piège à ons !

Pour preuve : François Ruffin «exige» une dissolution immédiate de l’Assemblée nationale – Après la décision d’engager le 49.3, le député LFI de la Somme en appelle à «vaincre Macron, dans la rue et dans les urnes». Source Le Figaro du 02/03/20.

Or ici, nous le savons bien ; Si voter devait changer les choses, ils l’auraient rendus illégal ! Emma Goldman (1869-1940);

