Bientôt dans l’hémicycle, sortie de : L’arme fatale, le 49.3 !

Le chiffre qui tue = 49.3, à la décimale près !

Pour enrayer la machine à nous broyer et la mettre hors État de nous nuire ;

La dernière vidéo d’Osons Comprendre (21/02/20) par Osons Causer qui donne la preuve chiffrée, argumentée, factuelle et béton qu’il n’y a aucun besoin raisonnable de dégrader une nouvelle fois le système de retraite actuel.

Retraites : le faux problème du financement – Osons Comprendre

Dans ce système-là, dans cette société-là ; Il faut avoir en tête qu’un homme pauvre sur 4 meurt avant sa retraite…

Et qu’une personne sur 2 de 60 ans est au chômage ► Vrais chiffres du chômage et données corrigées : analyses et décryptage

DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES

N’hésitez pas à consulter, télécharger, imprimer, diffuser et partager, librement et gratuitement, la mise à jour du PDF des copies d’écran du site officiel INFO RETRAITES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf ► en version PDF N° 155 de 14 pages

Preuve supplémentaire de plus que les chiffres ont leur fait dire ce qu’on veut !

Pour autant, intéressons-nous à une autre étude chiffrée qui démontre que 10 à 15% est tout ce dont nous avons besoin :

Le règne de la minorité : Pourquoi 10 à 15% est tout ce dont nous avons besoin

Qu’est-ce qu’il faut pour qu’une idée se propage d’une personne au grand nombre ? Pour qu’une opinion minoritaire devienne une croyance majoritaire ? D’après une nouvelle étude par des scientifiques du Rensselaer Polytechnic Institute, la réponse est 10%. [NdJBL : et pour ma part, je pense qu’aujourd’hui 15% serait mieux]. Une fois que 10% de la population est convaincue d’une idée, il est inévitable que cela deviendra éventuellement une opinion prévalente à l’échelle d’un groupe entier. La clef est de demeurer convaincu, opiniâtre et motivé.

La recherche fut faite par des scientifiques du RPI Social Cognitive Networks Academic Research Center (SCNARC) et publiée dans la revue Physical Review E.

En voici le résumé : “Nous montrons comment l’opinion majoritaire prévalente dans une population peut-être rapidement renversée par une petite fraction d’agents motivés, dispersés de manière aléatoire et qui promeut avec consistance l’opinion opposée et qui est immunisée contre toute influence. De manière spécifique, nous montrons que lorsque la faction motivée croît au delà d’une valeur critique de pc=10%, il y a alors une diminution dramatique du temps Tc pris pour que l’entière population adopte l’opinion invoquée. En particulier, avec des graphiques complets, nous montrons que quand p<pc, Tc~exp[a(p)N], tandis que pour p>pc, Tc~lnN. Nous concluons avec des résultats de simulation pour des graphiques aléatoires Erdos-Rényi et avec des réseaux sans échelle qui montent une attitude qualitative similaire.”



D’un communiqué de presse du site internet du SCNARC :

“Lorsque le nombre de personnes adhérents à une opinion motivée est moins de 10%, il n’y a pas de progression visible dans la diffusion des idées. Cela prendrait littéralement un laps de temps comparable à l’âge de l’univers pour que la taille de ce groupe atteigne une majorité”, dit le directeur du SCNARC Boleslaw Szymanski, professeur du programme Claire and Roland Schmitt à Renssalaer. “Dès que ce chiffre croît au delà de 10%, l’idée se propage comme un feu de brousse.” Pour lire l’étude et mon analyse tout autour dans son intégralité ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/01/30/maj-du-05-01-20-10-a-15-de-la-population-mondiale-convaincue-opiniatre-et-motivee-suffit/



Publié en 2013 par Résistance 71, voici ce qu’il disait, en préambule :

Cette étude scientifique publiée en 2011 nous fait mieux comprendre pourquoi il est absolument vital pour l’oligarchie de garder les peuples divisés*. La moindre erreur, le moindre relâchement permettant à une idée de dépasser les 10% de gens motivés et convaincus (donc non influençables…) est synonyme d’arrêt de mort.



Prenons l’exemple de l’autogestion. Si la population comptait 10% minimum de personnes convaincues du bien fondé de cette solution pour la société, d’après cette étude, en très peu de temps, une vaste majorité de l’opinion publique serait gagnée à la cause. Ceci répond aux personnes attentistes et quelque peu défaitistes pensant qu’il faudrait 80% d’anarchistes pour bâtir la société anarchiste. Cette étude leur montre que non. 10% suffit. S’il y a 45 millions d’adulte en France (c’est un chiffre non vérifié que nous avançons à titre d’exemple), il suffirait qu’il y ait 4,5 millions d’adultes, répartis aléatoirement sur le territoire, pensant que l’autogestion dans une confédération de communes libres, est la solution à nos problèmes, pour qu’en très peu de temps cette idée devienne l’idée consensuelle de la société.

Au fond de chacun de nous dort un anarchiste, car vivre en société libre, non -coercitive, sans institutions, sans chef autoritaire, est dans la nature humaine, nos ancêtres ont vécu de la sorte pendant des millénaires, la vaste majorité des nations natives des Amériques vivaient encore de cette manière juste avant l’arrivée de l’homme blanc… L’État est une anomalie de l’Histoire, un passage peut-être obligé pour retrouver le chemin autogestionnaire originel. Une ruse de la Raison que Hegel soi-même n’a pu voir, mais le pouvait-il ?… La solution à 10% ? On prend…

*Diviser pour mieux régner (août 2010) de Résistance 71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/Lessentiel-de-R71-de-2010-a-2018.pdf (Page 9)

Aimez les gens, détester le système (page 43) Dean Henderson, 2014 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/crochet-gauche-une-claque-hebdomadaire-c3a0-loligarchie-avec-dean-henderson-traduction-et-compilation-r71-version-pdf-jbl1960.pdf (Depuis le début de l’année 2020, le blog WordPress.com de Dean Henderson est inaccessible, sans qu’on sache si c’est de son fait, ou pas…)

Pour moi aussi, la solution à 10 voire plutôt 15%, je prends.

Sinon ?

Ben c’est le passage en force grâce à l’arme fatale du 49.3 de la réforme de la Retraite Universelle par points voulue par Macron & Philippe, le gouvernement-qui-ment, les députés et sénateurs qui eux ne sont pas concernés par cette réforme… Nan… C’est juste pour nous, les gueux, et les gueuses ! Car l’objectif assumé de Macron & tout son orchestre, c’est la dépopulation et à la demande de ses maitres, c’est à dire ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !

Aussi, pour démontrer qu’il y a une vie avant la mort et que nous pouvons contribuer, collectivement, à faire le bien le temps de ce bref passage, car la planète ne va nulle part, elle, contrairement à nous, qui ne faisons que passer…

Pour changer le cours de l’Histoire de l’Humanité et parvenir ensemble à cette société émancipée, je vous propose ces quelques lectures complémentaires. Apprenons à voir et intégrons que rien, absolument RIEN ne nous empêche de transformer notre réalité ;

Les formes quotidiennes de la résistance paysanne, James C. Scott – Version PDF N° 156 de 26 pages – Introduite par ce billet de blog ► L’essentiel de traduction en version PDF du livre de James C. Scott : Les formes quotidiennes de la résistance paysanne ;

La pédagogie des opprimés, de Paulo Freire, 1970

Manifeste contre le travail et ses Lois, version PDF N° 51 de 35 pages, par le Groupe Krisis, publié initialement le 31 décembre 1999 ;

L’impasse citoyenniste, contribution à une critique du citoyennisme du Collectif, 2001 dans une version PDF N° 146 de 30 pages

Manifeste pour la société des sociétés et Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71 ;

Réflexions optimistes d’un historien engagé Howard Zinn ► VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE NEUTRE DANS UN TRAIN EN MARCHE – Version PDF N° 34 de 63 pages ;

Cette compilation et notes à but éducatif et dans la gratuité prônée par Raoul Vaneigem ► Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 – Version PDF N° 154 de 20 pages ;

Pour prolonger la réflexion sur notre nécessité à « être » et nous départir du désir d’ « avoir » du Collectif Guerre de Classe : Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

Le tout dernier texte de Zénon : Épiphanie, dans Les Chroniques de Zénon ;

Avec ou Sans Gilet Jaune = Pour la Société des sociétés, PDF de 11 pages de JBL1960 ;

Dossier pour dire NON à la dictature technotronique EnMarche de JBL1960 ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

Toutes mes autres versions au format PDF (156) dans cette page spéciale de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ qui devrait bientôt s’enrichir de nombreuses autres versions PDF, étant actuellement en cours de réalisation. N’hésitez à farfouiller, vous le savez, c’est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits. Je remercie les anonymes qui mettent en lien mes PDFs directement dans les moteurs de recherches, lorsque je fais des recherches par mots-clés je me retrouve partout… MERCI ! Mille mercis…

Devenons indivisibles, insaisissables et inamovibles…

JBL1960

