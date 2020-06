10 ans de réflexion du Collectif Résistance 71 au format PDF…

Si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde d’où tu viens

Proverbe africain

Planter l’Arbre de demain, voilà ce que nous voulons faire !

Sub Marcos, 1999

Peu après, je devenais une lectrice assidue de leurs traductions des Natifs et Nations originelles de tous les continents, nourrissant ma propre réflexion de leurs propres analyses comme de celles des grands auteurs, anarchistes le plus souvent, du passé comme du présent ou en devenir…

Je sautais rapidement le pas tellement remuée par toutes ces lectures et devins une commentatrice acharnée de leur blog, tout en lisant, commentant aussi, énormément par ailleurs, car à l’époque, il faut bien le dire, l’Alternatif n’était pas encore totalement contrôlé.

Puis, aguerrie par ces nombreuses et riches lectures, j’ouvrais ce blog, par un texte d’anticipation ABHKAZIE2022, mon « ordre de mission » à moi, pourrait-on dire, écrit au moment même où ma petite flamme intérieure jaillissait en découvrant R71, urantia gaïa et tant d’autres…

Comme nous échangions déjà énormément avec Résistance 71, très rapidement, l’idée de créer un outil de diffusion s’est imposée à nous, et le format PDF se révéla être l’outil parfait pour partager et diffuser gratuitement absolument tout : textes, analyses, compilations de textes, d’articles, de billets, d’extraits de traduction, etc.

Oui, il est difficile de ne pas croire en la destinée, car comme dans la Nature, ce format nous a permis une véritable coopération symbiotique ; R71 compilant, traduisant de très beaux textes, de belles analyses, me permettant ainsi de les mettre en lumière avec une pagination originale qui s’est affinée au fil du temps et que je maitrise presque totalement, y laissant, en filigrane, mon empreinte.

Par ailleurs, selon l’auteur du texte, comme ce fut le cas avec Zénon, dont j’ai mis tous les textes en PDF, donnant libre cours à mon imagination et mon sens artistique, en a résulté une symbiose multipartite, par-delà la distance, l’espace et le temps…

Nos quelques désaccords, nullement indépassables, ne nous ont jamais empêchés d’avancer ensemble sur le chemin tangent, telles des fourmis dotées de raison pour agir, tels des grains de sable, toujours à l’unisson, sans pour autant se connaitre.

Gageons que si la vie devait faire croiser nos chemins, nous saurions nous reconnaitre, guidés par cette lumière intérieure nourrie à se lire les uns et les autres.

Vous pouvez retrouver ce PDF, et tous les autres, dans ma mini-bibliothèque (près de 200), qui s'enrichit avec toutes nouvelles créations !

Pour avancer, telle une fourmi et agir tel un grain de sable !

Car comme le promet ce proverbe persan ;

Le chercheur de vérité qui voyage suffisamment devient le chemin

JBL1960