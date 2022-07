APPEL À TOUTES LES FEMMES DE LA CRÉATION : NOUS SOMMES et DEMEURERONS les GARDIENNES du VIVANT…

À LIRE pour preuve de l’avancement des travaux et de la totale impunité qu’ils s’autorisent : Le créateur des bébés CRISPR, He Jiankui, a été libéré de prison – Mai 2022 ► https://iatranshumanisme.com/2022/04/29/le-createur-des-bebes-crispr-he-jiankui-a-ete-libere-de-prison/ Le biophysicien chinois qui a créé les premiers enfants génétiquement modifiés au monde a été libéré après avoir passé trois ans dans une prison chinoise. […] Ces trois enfants en Chine « ne seront pas les derniers » bébés dont le génome a été modifié, affirme Ayo Wahlberg, anthropologue spécialisé dans les technologies de reproduction à l’université de Copenhague.

Symbolisé en Macronistan et réactivé par La Borgnette, elle-même, et tout le gouvernement-qui-ment avec la dernière campagne de Santé Publique France et malgré toutes leurs dénégations ! ICI & LÀ

Ce qui suit est un détournement parodique…

Quoique ?…

Car depuis des siècles voire des millénaires dans les cerveaux malades des hommes de pouvoir ; l’agression sexuelle, le viol, sont des armes de guerre !

Mohawk Nation News | 24/10/2017 | URL de l’article source en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/10/24/sexual-assault-weapon-of-war/

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally

La conquête de l’Amérique se fait par le génocide à travers un viol bien planifié, le pillage et encore le pillage comme continuation du modèle européen. La cupidité, le mal et le pouvoir sur les gens sont la principale motivation. Le gouvernement des prédateurs immigrants et ses agents militaires sanctionnent cette stratégie à faible coût contre tous les peuples originels. L’objectif est de détruire l’égalité des hommes et des femmes dans la société autochtone. [NdJBL : mais pas que !] Les femmes ne sont pas la propriété des hommes.

L’agression sexuelle consiste à écraser des personnes sans défense et à créer de la faiblesse et de la vulnérabilité pour voler la terre, les ressources et les possessions. Nous avons toujours résisté aux abus entre les peuples.

La moitié de la population mondiale est composée de femmes. Nous sommes les productrices et les transporteuses des générations futures. Les envahisseurs ont violé nos femmes pour nous punir et nous humilier, pour détruire notre culture et nos valeurs communautaires.

L’agression sexuelle est un crime contre l’humanité, une arme de guerre pour atteindre des objectifs politiques. c’est un moyen cohérent, coordonné, brutal de mener la guerre.

Beaucoup effectuent des agressions sexuelles ou pensent à le faire. Même lorsque les personnes occupant des positions puissantes sont prises à partie pour un comportement prédateur, elles sont autorisées à continuer. [NdJBL : ICI & LÀ] Le message est qu’apparemment la majorité le trouve acceptable. Alors que non ► Ça n’est pas bien.

C’est un problème d’homme promu par la culture populaire. Nos guerriers doivent assumer la responsabilité de leurs mères, épouses, filles, sœurs et d’eux-mêmes. Le guerrier protège les gens contre la violence, la faim, la molestation et tout ce qui affecte la santé et le bien-être de la population. Les hommes et les garçons ne devraient pas être des prédateurs. Les hommes et les femmes doivent être solidaires et se respecter les uns les autres.

Les immigrants/envahisseurs/exterminateurs réaffirment sans cesse le génocide qu’ils tentent de commettre sur notre peuple tous les jours. Les femmes et la terre sont une seule et même chose. Le Congrès et le Parlement tentent de légitimer leur vol contre nous. L’île de la Grande Tortue appartient aux peuples originels. Nous sommes fatigués de faire face à ce mépris conscient pour nos vies.

Et nous y sommes dans cet Âge sombre du Kali Yuga ICI

Nous y sommes, dit-on, depuis déjà plus de six mille ans, c’est-à-dire depuis une époque bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l’histoire “classique”…

Le moment est donc venu de nous lever, NOUS les FILLES – FEMMES – FRANGINES – MÈRES – GRANDS-MÈRES pour dire NON en masse au PROJEEEEET de notre propre extermination par des hommes de pouvoir qui se sont mis au service d’un “Dieu” ou d’un Diable nécessairement cruel et vengeur tout en déclarant les femmes au service de l’homme !

Ces trans-humains ont implanté dans les néo-cortex des petits garçons : qu’un homme ça ne pleure pas, jamais, parce que ce n’est pas une fille !

Et dans les néo-cortex des petites filles : Tu accoucheras dans la douleur par où tu as péché… Entre autres ignominies !

JE-NOUS appelle à relever la tête, nous, les Gardiennes du Vivant depuis l’Aube de l’Humanité et de toute Éternité pour faire cesser ICI – IMMÉDIATEMENT et D’OÙ-NOUS SOMMES notre extermination par injection génique expérimentale et notre supplantation par ectogenèse.

JE-NOUS appelle ICI – IMMÉDIATEMENT et D’OÙ-NOUS SOMMES à NOUS LEVER pour que cesse tous les PROJEEEEETS eugénistes qui visent à nous faire disparaitre, car avec nous disparaitra alors l’espèce humaine telle que nous l’avons toujours connue !

L’Homme sans la Femme n’est RIEN et la Femme sans l’Homme est incapable de donner la VIE !

C’est cette complémentarité unificatrice entre l’Homme et la Femme qui nous permet de donner la vie et JE-NOUS appelle à l’Union pour rien moins que la sauvegarde de notre espèce.

Il n’est pas question de remplacer un antagonisme par un autre, en remplaçant une société patriarcale à bout de souffle par une société matriarcale qui appliquerait les mêmes dogmes, doctrines, frustrations, castrations, inversés !

Il est question de retrouver cette impulsion primordiale que l’on a refoulée très profond au fond de nous les femmes, avec toute la violence nécessaire pour nous soumettre aux maitres et saigneurs du temps alors que nous sommes les maitres de notre espace-temps à chaque fois que nous mettons des enfants au monde et ce depuis l’aube de l’Humanité.

Cela doit rester ainsi et nous devons retrouver cette mémoire ancestrale qui a fondé l’espèce humaine sur Gaïa la Terre-Mère en tant que fils et filles des étoiles…

Accepter l’élimination et le remplacement des femmes par un utérus artificiel/ectogenèse, c’est accepter la disparition de l’espèce humaine, rien de moins…

Est-ce vraiment cela que vous voulez ?

Il est encore temps de faire foirer les PROJEEEETS mortifères des psychopathes aux manettes car ils sont très peu, à peine 0.001%, mis en œuvre par les Bien-Zélés puisque NOUS sommes nombreux, 99.999% et que 10 à 15% d’entre nous est tout ce dont nous avons besoin !

Pour y parvenir ENSEMBLE ► HOMMES & FEMMES ► MAIN dans la MAIN et par des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

Et c’est parce que de plus en plus nombreux, Femmes et Hommes du Monde entier, nous sommes arrivés par des chemins différents à la même conclusion que l’avenir de l’Humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore moins au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre.

Que je vous (re)propose de (re) lire et d’étudier Kaianerekowa ou La Grande Loi de la Paix dont il n’est pas question de prôner une application Per se à nos sociétés qui sont culturellement et structurellement différentes de la société iroquoise. Mais grâce à cette traduction et sa mise au format PDF, nous pouvons ainsi l’étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir. Car une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique ► Qu’est-ce que l’écologie sociale de Murray Bookchin, 1982 ; Par ailleurs, il est également à noter le processus politique par des femmes et des conseils des femmes, dans une société matrilinéaire et égalitaire !

Kaianere’ko:wa ou la Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise (12e siècle), version PDF de 27 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf

Page 1 à 5 ; Introduction au texte par R71 ;

Page 6 à 27 ; présentation de la traduction, en français, des 117 wampums (articles) ;