Jean-Dominique Michel : Dans l’esprit/Spirit/Geist de Cheval Fou…

Jean-Dominique Michel , Dernier Lakota venu en terre Saintes (17) ?

Émotions à Saintes – résister à la dérive totalitaire ► Intervention de Jean-Dominique Michel (14MN39) durant la Conférence de Saintes (17)

Jean-Dominique Michel d’Antropo-Logiques n’est nullement un inconnu sur ce blog car je fais souvent référence à ses articles et pour tous ceux qui ont visionnés les docs chocs HOLD-UP – HOLD-ON & HOLD-OUT produit par Pierre Bernérias dans lesquels il fait d’excellentes interventions remarquables et remarquées !

Comme l’a relevé Résistance 71 avec lequel je ne puis être que d’accord et pour avoir ici-même dès le 1er janvier 2022 (r)appelé à sortir du pouvoir et de la tyrannie COVIDiste qui depuis a été muté en COVIDUKRAINISME ; Lors d’une conférence récente à Saintes (17), Jean-Dominique Michel a délivré cette superbe adresse que nous vous invitons non seulement à visionner mais à partager, à diffuser partout où ce sera possible. Le message doit être vu, entendu, reçu et mis en pratique. Ce que nous apprécions particulièrement chez cet anthropologue spécialiste de la Santé publique, est qu’il ne se contente pas comme 99% des intervenants critiques, à analyser les faits avec pertinence, mais qu’il propose des solutions simples et radicales pour nous mettre sur la voie de sortie de ce marasme total dans lequel l’humanité est engagée par le truchement des psychopathes aux manettes, détenant comme il le dit si pertinemment, tous les leviers du pouvoir et pourtant si faibles au demeurant (0.001%). Et, le fait qu’il cite publiquement et rend hommage avec tant d’émotion au grand chef de guerre et Chaman Lakota Sitting Bull en fin d’envoi, ne peut que non seulement nous réjouir, mais très certainement nous faire spirituellement communier avec lui dans son message de justice, de paix et d’amour profond pour l’Humanité. Nous le disons depuis bien des années : l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux se tenant la main dans la main avec les peuples colonisés, avançant sur le chemin de la société des sociétés, celui de notre humanité enfin réalisée.

Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir, qu’on se le dise !

Merci à vous M. Michel !

Dans l’esprit de Cheval Fou !

Hoka Hey !

PREUVE QUE TOUS ENSEMBLE, NOUS pouvons agir ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES ;

Pour que dans l’Esprit / Spirit / Geist de Cheval Fou ;

Et c’est parce que de plus en plus nombreux nous sommes arrivés par des chemins différents à la même conclusion que l’avenir de l’Humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore moins au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre.

Que je vous (re)propose la lecture de « La voie Lakota » & « L’aventure Crazy Horse » – Traduction d’extraits Résistance 71 de deux livres de Joseph M. Marshall III, historien et conteur Lakota dans une version PDF N° 45 de 42 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/02/lavoielakotaetlaventuredecrazyhorse.pdf ;

“J’avance sous la bannière du peuple

Je le fais afin que le peuple puisse vivre”

~ Philosophie du guerrier Lakota ~