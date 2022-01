ANNÉE 2022 = POUR LA LIBERTÉ VACCINALE !

DÉMASQUONS les CLOWNS ;

& LIBÉRONS-NOUS SANS ATTENDRE DU

COVIDISME n M arche !

Nous sommes des millions POUR la liberté de choisir… la VIE !

Sans haine, ni violence, CHOISISSONS-NOUS !

Choisissons de VIVRE, avant de mourir, DEBOUT !

Et le jour d’après de l’An neuf ;



Une bien belle année à chacune, chacun, une faim d’années à-venir, une vaste liberté d’être pour une VIE vivante, vivifiante, vibrionnante et l’EN-VIE pas consumée d’en finir avec les totalitarismes…

VIE…Tant de choses dans ce si petit mot !

Je ne suis pas un danger,

Je suis mouvement permanent…

Jamais figée

Parfois surprenante

Tantôt étonnante, surprenante.

Quelquefois dérangeante

Si souvent comblante…

C’est à moi seul

de me responsabiliser

Il m’appartient à moi seul

de ne pas maltraiter

violenter la vie

mais de lui faire honneur

de l’encourager

de l’aider à éclore

de l’aimer.

RIEN, 1er jour de l’année 2022, et du reste de ma vie…

Éden

Il était un jardin où l’on ne connaissait ni le feu, ni la poudre.

Où ne se pratiquait encore sous le soleil nul holocauste.

Où l’on encensait par-dessous tout le ciel et la foudre,

Et où l’on considérait la vie supérieure à toute autre cause.

◊

L’Homme crut y découvrir le secret de la connaissance,

Et se trouva du jour au lendemain maître des éléments.

Il perdit alors jusqu’à la mémoire de sa naissance,

Et en oublia que la providence était son seul aliment.

◊

L’Ombre gagna peu à peu l’ensemble de la Création.

Avec pour noms vols, viols, prédation, guerres et avarice.

L’Homme, volontairement inconscient de sa destination,

Se précipita depuis lors toujours plus avant dans le vice.

◊

Les villes poussèrent comme des chancres partout sur la planète,

Recouvrirent de leurs suies les cieux et la lumière des astres.

Il se trouva moins d’êtres sauvages que de bourgeois honnêtes.

Tel fut le début et la fin du plus important des désastres.

◊

Mais il demeurait et demeure un sanctuaire inviolable :

Celui de notre inaliénable et intemporel temple intérieur ;

Univers de créativité sans limite, d’évasions incontrôlables

Même à la plus retorse des autorités inférieures.

◊

De là naîtra l’inévitable floraison des boutons d’anarchie.

Le renouveau d’une quintessence brimée de notre nature,

Et la fin programmée d’une obscurantiste oligarchie

Dont le berceau fut le nombre et le Verbe sera la sépulture.

◊

Cultivons ces trésors de l’âme subtils et luxuriants,

Ces pétales de fleurs éternelles au parfum de liberté.

Devenons dès à présent les enfants du soleil riant

Aux innombrables reflets de la toute première beauté.

◊

Alors ouvrons grands nos cœurs à cette vibration magnifique.

Savourons chaque minute heureuse et rayonnons comme il se doit.

Unissons-nous à cette joyeuse révolution pacifique :

Nous aurons la Terre pour épicentre et l’infini à bout de doigts.

Zénon – 21 septembre 2021

NOUS SOMMES EXACTEMENT LÀ OU TOUT COMMENCE…

Non pour revenir exactement à la même surVIEdavant, qui, rappelez-vous n’était nullement satisfaisante à bien des égards, mais pour, ENSEMBLE, reprendre les commandes de nos vies en mains afin d’impulser la poussée primordiale et enclencher un nouveau paradigme car nous sommes de plus en plus nombreux à penser et à clamer que l’avenir de l’humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre-Mère dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout ► D’OÙ NOUS SOMMES !

Nous le devons aux générations non-nées, nous leur devons, nous leur devons une vie libre et décente que l’oligarchie leur refusera comme elle nous le refuse, et il est clair maintenant pour tout le monde, qu’ILS ne s’arrêteront pas, JAMAIS ! ILS iront jusqu’au bout de leur folie !

Comme l’avait défini R71 hier ► Dans cette optique, on ne peut plus lâcher le morceau… Comme certaines espèces animales, nous avons deux mécanismes de défense :

1 – On mord l’hydre et on ne la lâche plus

2 – On pond nos œufs dedans et notre progéniture se nourrira de sa chair avant d’éclore au dehors et de mordre/pincer sans plus lâcher (et ainsi de suite…)

Et aujourd’hui ► Vœux 2022 : Solidarité ! Union ! Résistance ! Émancipation !… La Vie et rien d’autre ► Résistance 71 – 1er janvier 2022 ; Nous ne pouvons rien souhaiter d’autre en cette année 2022 qu’un éveil et une rébellion massifs de sortie de tyrannie pour non pas « retourner à la normale », mais rétablir l’ordre naturel des choses, celui de l’avènement de la société des sociétés, qui seule réalisera enfin notre humanité vraie.

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir. Nos vœux 2022 incluent une compréhension de ce fait dans toute la réalité de son pouvoir émancipateur.

2022 sera une année décisive, ça va secouer, mais l’humanité triomphera de la tyrannie de ce système du plus petit nombre qui arrive à sa fin programmée.

C’est pourquoi, JE–NOUS souhaite à TOUSTES de trouver en nous, le courage d’éteindre les écrans et de (r)allumer nos vies, nos petites flammes intérieures, pour se LEVER en nombre invincible, pour dire NON à l’oppression et OUI à la Vie…

Pour y parvenir, je vous laisse, en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, farfouiller dans ces pages de mon blog, en vous souhaitant d’y trouver un petit bonheur à lire et pourquoi pas, à vivre…

JBL1960