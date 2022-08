Écoles-Pensionnats pour Indiens au Canada (1840-1996) – Le pape reconnait un génocide…

Preuve qu’il ne faut RIEN lâcher, JAMAIS, afin qu’éclate la vérité ► TOUTES LES VÉRITÉS qui nous libèreront, NOUS, les Peuples de la Terre ► TOUS les PEUPLES de tous les continents !

Ne pas oublier… JAMAIS !

Ce afin de ne plus recommencer, JAMAIS…

Le pape reconnaît que les Écoles-Pensionnats religieux ont commis un génocide

Mohawk Nation News – 31 juillet 2022 – URL de l’article source en anglais ► https://mohawknationnews.com/blog/2022/07/31/pope-acknowledges-church-schools-committed-genocide-audio/

Traduction Résistance 71 le 1er août 2022 – Complétée & Enrichie par Jo Busta Lally

Le samedi 30 juillet 2022, le pape François 1er a admis les atrocités qui furent perpétrées contre les peuples indigènes. “Oui, c’est un génocide, oui, oui, clairement. Vous pouvez dire que j’ai dit que c’était un génocide”, a dit le pape. Khanisensera, les mères de clans de la Nation Mohawk, ont ajouté que “la culpabilité retombe aussi sur le gouvernement canadien qui a financé et a minutieusement planifié le génocide.”

Tout contrôle de l’Île de la Grande Tortue occupée en tant que “terre de la couronne” doit maintenant retourner immédiatement à ses propriétaires originaux.

Le Canada qui se situe sur Onowaregeh, l’île de la tortue, ne fait que squatter notre terre. Il a admis le crime, de la même manière que le Canada admet ses abus sur les élèves pensionnaires indiens dans ses écoles, qui furent aussi gérées et administrées par les Églises (NdT : catholique, anglicane et unifiée du canada), pour le gouvernement fédéral canadien.

On dirait que le Serpent Noir s’en est allé dans l’océan pour ne plus revenir, d’après les anciennes histoires des peuples indigènes.

Le Vatican est la toute première entreprise au monde, créée en l’an 902 au moment de la rupture, du schisme du grand empire romain entre ses branches orientale et occidentale.

La reine d’Angleterre est actionnaire de l’entreprise connue sous le nom de “la Couronne”, les citoyens canadiens sont ses sujets.

Les entreprises reçoivent leur numéro IPO du Vatican, là où est localisée la couronne. Toute entreprise au Canada est une sous-entreprise de la Couronne et tout cela va maintenant être dissout.

Tout a toujours appartenu aux peuples indigènes originels.

Les envahisseurs appellent l’île de la Grande Tortue, “terre de la couronne”. Notre souveraineté n’a JAMAIS été rendue, vendue à qui que ce soit… JAMAIS ! Tous les documents que présentent les envahisseurs concernant leurs titres de propriétés sont des faux. Aucun ne montre de véritable titre de propriété de quoi que ce soit, où que ce soit sur Onowaregeh.

Ainsi maintenant, le chef de l’entreprise a admis le crime de génocide sur Onowaregeh. La Croix qui est sur le Mont Royal (tekanontaki) est le symbole de ce génocide et doit être immédiatement retirée. Elle représente pour les peuples indigènes la même chose que la svastika représente pour le reste du monde.

Aussi, pour inverser cette réalité induite par une mini-élite totalement déjantée, dégenrée et totalement dégénérée ► LEVONS-NOUS & AVANÇONS ENSEMBLE sans plus jamais faire de distinction entre nous mais plutôt en tenant compte de toutes nos singularités pour faire société SANS GUERRE et leur matrice s’autodétruira d’elle-même !…