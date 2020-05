Los Cantos de Xochi, 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires et Sanitaires. 09

Dernier chant vibratoire de Xochi (09)

Neuvième Partie ;

La Guerre Alimentaire des Transhumanistes Eugénistes pour Affamer les Peuples

AVANT – PROPOS

En toute transparence : mes Cantos, et autres essais, sont intentionnés, et enragés, de dénonciations des diverses mutations, guises, grimaces, masques et mascarades du Sionisme et du Néo-Sionisme génocidaires : le Judaïsme, le Christianisme, l’Islamisme, le Marxisme, le Néo-Darwinisme, le Communisme, l’Évolutionnisme, le Socialisme, le Libéralisme, l’Impérialisme, le Communautarisme, le Féminisme, l’Écologisme, le Réchauffisme, le Véganisme, le Démocratisme, le LGBTisme, le Vaccinalisme, l’Eugénisme, le Chimérisme, le Pandémisme, l’Universalisme – et, bien sûr, le Transhumanisme qui constitue l’objectif fondamental de tous les génocideurs.

Ce n’est pas la récente loi anti-haine en ligne – d’Avia/Sion, une députée dégénérée et mordante – qui m’empêchera de revendiquer ma haine incommensurable en ligne de mire de tous ces génocideurs et psychopathes criminels.

Preuve supplémentaire que l’objectif final de cette Expérience D’Ingénierie Sociale Planétaire en cours est un contrôle militarisé de la population ;

Plan USA : contrôle militarisé de la population

L’art de la guerre – Manlio Dinucci – 19 mai 2020

URL de l’article source en français (originellement en italien) ► https://www.mondialisation.ca/plan-usa-controle-militarise-de-la-population/5645633

VIA R71 en première analyse, dans : Coronavirus : À Yankland, la Fondation Rockefeller présente son « plan de contrôle du virus »…

La Fondation Rockefeller a présenté le “Plan d’action national pour le contrôle du Covid-19”, en indiquant les “pas pragmatiques pour ré-ouvrir nos lieux de travail et nos communautés”.

Mais il ne s’agit pas, comme il apparaît dans le titre, simplement de mesures sanitaires. Le Plan -auquel ont contribué certaines des plus prestigieuses universités (Harvard, Yale, Johns Hopkins et autres)- préfigure un véritable modèle social hiérarchisé et militarisé. Au sommet : le “Conseil de contrôle de la pandémie, analogue au Conseil de production de guerre que les États-Unis créèrent dans la Seconde guerre mondiale”.

Il serait composé de “leaders du monde des affaires, du gouvernement et du monde universitaire” (ainsi listé par ordre d’importance, avec au premier rang non pas les représentants gouvernementaux mais ceux de la finance et de l’économie). Ce Conseil suprême aurait le pouvoir de décider productions et services, avec une autorité analogue à celle conférée au président des États-Unis en temps de guerre par la Loi pour la production de la Défense. Le Plan prévoit qu’il faut soumettre au test Covid-19, hebdomadairement, 3 millions de citoyens étasuniens, et que le nombre doit être porté à 30 millions par semaine en six mois. L’objectif, à réaliser en une année, est celui d’atteindre la capacité de soumettre à des tests Covid-19 30 millions de personnes par jour.

Pour chaque test on prévoit “un remboursement adéquat à un prix de marché de 100 dollars”. Il faudra donc, en argent public, “des milliards de dollars par mois”.

La Fondation Rockefeller et ses partenaires financiers contribueront à créer un réseau pour la fourniture de garanties de crédit et la signature des contrats avec les fournisseurs, c’est-à-dire avec les grandes sociétés productrices de médicaments et équipements médicaux. Selon le Plan, le “Conseil de contrôle de la pandémie” est aussi autorisé à créer un “Corps de réponse à la pandémie” : une force spéciale (non fortuitement nommée “Corps” comme celui des Marines) avec un personnel de 100-300 mille membres. Ils seraient recrutés parmi les volontaires des Peace Corps et des Americorps (créés par le gouvernement USA officiellement pour “aider les pays en voie de développement”) et parmi les militaires de la Garde Nationale.

Les membres du “Corps de réponse à la pandémie” recevraient un salaire moyen brut de 40.000 dollars annuels, pour lequel est prévue une dépense publique de 4-12 milliards de dollars annuels. Le “Corps de réponse à la pandémie” aurait surtout la tâche de contrôler la population avec des techniques de type militaire, à travers des systèmes digitaux de traciation et identification, dans les lieux de travail et d’étude, dans les quartiers de résidence, dans les locaux publics et dans les déplacements. Des systèmes de ce type -rappelle la Fondation Rockefeller- sont réalisés par Apple, Google et Facebook.

Selon le Plan, les informations sur les personnes individuelles, relatives à leur état de santé et à leurs activités, resteraient réservées “autant qu’il est possible”. Elles seraient cependant toutes centralisées dans une plate-forme digitale cogérée par l’État Fédéral et par des sociétés privées.

Sur la base des données fournies par le “Conseil de contrôle de la pandémie”, serait décidé tour à tour quelles zones seraient soumises au confinement et pour combien de temps. Ceci, en synthèse, est le plan que la Fondation Rockefeller veut opérer aux États-Unis et ailleurs. S’il était réalisé même partiellement, se produirait une ultérieure concentration du pouvoir économique et politique dans les mains d’élites encore plus restreintes, au détriment d’une majorité croissante qui se verrait privée des droits démocratiques fondamentaux.

Opération conduite au nom du “contrôle du Covid-19”, dont le taux de mortalité, d’après les données officielles, est jusqu’à présent inférieur à 0,03% de la population étasunienne. Dans le Plan de la Fondation Rockefeller le virus se trouve utilisé comme une véritable arme, plus dangereuse encore que le Covid-19 même.

Corona : Facebook et Google revendiquent le « monopole de l’opinion » – Vidéo Kla.Tv : Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, veut supprimer les fausses déclarations et les prétendues théories de conspiration concernant le coronavirus sur la plateforme Internet Facebook. Le géant d’Internet Google soutient également ce type d’efforts avec un nouveau programme de soutien de plus de 6,5 millions de dollars pour les organismes de vérification des faits. Par ce comportement, les deux géants d’internet, Google et Facebook, démontrent qu’ils promeuvent activement une dictature de l’opinion de plus en plus répandue.



Aliments d’origine asiatique, feux d’artifice, 5G : ce qu’il est désormais interdit d’associer au Covid-19 sur YouTube : Afin de minimiser le risque de propager de fausses informations sur le Covid-19, YouTube s’engage à censurer les vidéos qui présentent un risque important de préjudice majeur. La liste des exemples des contenus désormais interdits sur le réseau social a été publiée par Google.

D’après les règles de YouTube, publiées par Google en pleine pandémie du Covid-19, le site d’hébergement de vidéos n’autorise pas les contenus qui propagent des informations médicales erronées contredisant celles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou des autorités sanitaires. Dorénavant, les internautes risquent d’être sanctionnés s’ils postent des vidéos qui contiennent de fausses informations concernant le traitement, la prévention, le diagnostic et la transmission du Covid-19.

Ainsi, Google promet de supprimer les contenus qui remettent en cause l’efficacité des mesures de distanciation physique et d’auto-isolement tout comme ceux qui incitent les personnes à recourir à la prière ou à des rituels en remplacement d’un traitement médical en cas de maladie ► https://fr.sputniknews.com/societe/202005211043819134-aliments-dorigine-asiatique-feux-dartifice-5g-ce-quil-est-desormais-interdit-dassocier-au-covid-19/



23 mai 2020, en France, la gestion calamiteuse de cette crise par Macron et son gouvernement-qui-ment et qui cherchent à criminaliser TOUTES CRITIQUES à leur encontre, démontre, pour le moins de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller…

C’est à nous de voir car il est encore temps de leur dire NON, de refuser de consentir, et tout s’arrêtera si 10 à 15% de la population mondiale se mutualise pour sortir définitivement du système étatico-capitaliste, non le modifier ou le réformer. Car, il est impossible de sortir de la relation dominant / dominé en maintenant l’État, la solution est donc hors État et ses institutions. Dans la création, l’organisation et la co-direction d’associations libres, volontaires et autogérées au sein d’une société des sociétés finalisant notre humanité profonde faite d’entraide et de coopération sans pouvoir coercitif et sans relation dominant / dominé induite et factice.

Lectures complémentaires pour comprendre et transformer la réalité ;

1902, L’entraide, un facteur de l’évolution, Pierre Kropotkine ( réédition de 1906) (PDF) ;

La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

Fragments anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité avec David Graeber ;

Inversion – Ou la nécessité de relire 1984, le Prince et l’Art de la guerre, Zénon, dans Les Chroniques de Zénon ;

Refuser la dictature technotronique en marche (MàJ au 30/10/19) ;

Refuser le tracking via Linky (Mai 2020) ;

Boycott du 2nd tour des élections-piège-à-ons municipales du 28 juin prochain pour empêcher les zélus locaux de tourner les pages de l’Agenda oligarchique de dépopulation ► Les Maires informent la population française ► AVIS A LA POPULATION FRANCAISE 13 MARS 2020 (8 pages) ;

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 2011 ;

Libre à vous de farfouiller dans ma bibliothèque de PDFs, il y en a plus de 180, tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits, car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue.

JBL1960