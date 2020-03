Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot Aux Roses ; Xochi, le 22 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes

(Réponse/Révélation de Macron lundi 23 mars ► https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-en-france-la-vague-est-la-dit-macron-20200322 … Ou pas !)

En plus de mon dossier spécial COVID-19, consultez celui sur l’Horreur Vaccinale, constitué depuis décembre 2015 sur comment et pourquoi refuser l’Obligation Vaccinale !

Vous pouvez relier ce billet à celui-ci ► Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé…

Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot aux Roses

Première Partie : Vaccinations Anti-Méningite et Pathologies Respiratoires Imputées au Coronavirus ID/2019

Cet essai est, strictement, consacré aux thèmes de la psychose et de la non-existence du coronavirus Covid/19 à l’instar de la non-existence du virus du Sida/VIH et à l’instar de la non-existence du virus H1N1 de 1918. Accrochez-vous au bastingage car la mer médiatique va devenir houleuse ! Au vu de l’accélération de la Dictature en Marche – à savoir de l’orchestration de l’enfermement de la population Française et de la suppression de toutes ses libertés – je mets en ligne la première partie de ce dossier dont la finalité est de mettre en lumière que ce n’est pas le CovID/2019 qui crée une narration…

Tout au contraire, c’est une “narration” qui crée le CovID/2019 et qui amène, tout naturellement, à une autre “narration”, celle de l’Agenda ID/2020 mis en place, en janvier 2020, par la Fondation Bill Gates, par la Fondation Rockefeller, par Microsoft, par le Forum de Davos et surtout par GAVI – the Vaccine Alliance, à savoir toute la mafia pharmacratique et vaccinaliste. L’objectif déclaré de l’Agenda ID/2020 est une campagne de vaccination universelle assortie d’un puçage électronique. Elle est déjà mise en application, cette année, au Bangladesh, la première nation cobaye de cette entreprise génocidaire et criminelle.

Réveillez-vous et Révoltez-vous !

Campagnes Massives de Vaccinations anti-Méningite… en Lombardie La Grippe Espagnole de 1918/1920 fut une Pneumonie Bactérienne Les Mensonges d’État sont Récusés par les Études Récentes Émanant du Paradigme Officiel

Pour lire l’intégralité de la PREMIÈRE PARTIE ► http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/

Actuellement, en France, la Téléconsultation devient la norme, et ce gouvernement-qui-vous-ment vient d’en généraliser le remboursement à 100%, alors que de l’aveu même des médecins généralistes, la population y était très réfractaire, et il y a de quoi à la lecture de ce PDF, que j’ai réalisée, IN VIVO ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf ; Sans compter les personnes âgées (mais le grand nettoyage est en cours) et ceux qui n’ont pas accès à internet, toussa, toussa…

Bon, vous inquiétez pas de toute façon, y zont la solution (et c’est pas celle à 10% !) c’est une fois la vague passée, de regrouper les survivants terrorisés, zombifiés, pucés et vaccinés dans des mégalopoles hyper connectées ! Oui, les fameuses SMART CITIES !

Et voilà le travail, ni vu, ni connu j’tembrouille…

OU PAS !

Sur le puçage humain, puces RFID, en France, voilà où ils en sont ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

+ PDF sur 1 page du certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium par le Pr. Jean-Bernard Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

Dans ce tout dernier PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf, très complet, retrouvez tous les PDFs pour dire NON à cette dictature technotronique qui s’est mise EnMarche, et dans ce billet d’analyse pourquoi vous ne pouvez croire les Gates&Cie ► DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE !

NON À L’INSTAURATION D’UNE LOI MARTIALE MÉDICALE !

Il est encore temps de se fédérer pour reprendre le contrôle de nos vies et retirer les manettes des mains des psychopathes qui ont pris le pouvoir !

JBL1960