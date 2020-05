NON AU MONDE D’APRÈS CoV19 tout Électrique !

Du compteur Linky à la mobilité électrique = C’est toujours NON !

Pour un autre futur non connecté = Débranchons Macron le cyborg et son monde, Énedis et Renault compris…

Prime électrique, Renault… Les grandes lignes du plan Macron pour la filière automobile : Emmanuel Macron s’est rendu ce mardi 26 mai dans une usine Valeo, près du Touquet (Pas-de-Calais). Il a annoncé un plan d’une valeur totale de 8 milliards d’euros pour soutenir le secteur automobile, en difficulté depuis la crise du coronavirus. Voici ce qu’il faut en retenir. Source ► https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/prime-electrique-renault-ce-qu-il-faut-retenir-du-plan-macron-pour-la-filiere-automobile-6847365

Et en même temps : Renault s’apprête à supprimer 5000 postes ► https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/renault-5000-postes-menaces-d-ici-2024-1921093.html

Mauvaise pioche, dans tous les cas, car ;

La voiture électrique est une illusion !

Source ► https://www.impasse-electrique.fr/recharge-90-des-bornes-corri-door-arretees/

10 mars 2020 ► https://www.impasse-electrique.fr/les-pneus-pollueraient-1-000-fois-plus-que-les-emissions-dechappement/

12 avril 2020 ► https://www.impasse-electrique.fr/le-cout-environnemental-des-reseaux-de-recharge/

15 avril 2020 ► https://www.impasse-electrique.fr/voiture-electrique-gouffre-a-finances-publiques/

16 mai 2020 ► https://www.impasse-electrique.fr/les-batteries-des-voitures-vertes-tuent-le-plus-vieux-desert-du-monde/

18 mai 2020 ► https://www.impasse-electrique.fr/batteries-revolutionnaires-il-faudra-attendre/

And so on…

À RETROUVER EN ANALYSE DANS LA CATÉGORIE ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf

Page 61 de ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

Du 17 mars 2020 12 heures au 10 mai 2020 minuit, toute la population française a été obligée de rester confinée chez elle sauf pour les travailleurs essentiels avec ausweiss…

Toute ? Vraiment ?…

Pendant que la population française est assignée à résidence, Macron, le cyborg et son monde, tentent de nous maintenir confiné-e-s IN-DÉ-FI-NI-MENT la preuve avec ce PDF de 13 pages ► REFUSONS LE TRAQUAGE PAR LINKY & Cie par JBL1960, mai 2020 ;

Aussi, je vous propose à nouveau tous les PDFs indispensables pour dire NON à la Dictature Technotronique que Macron, le cyborg Champion de la Terre, et son monde, tentent de nous imposer et il doit être de plus en plus clair pour tout le monde que la finalité du Monde d’Après-Cov19 est notre fichage par traçage avec l’application STOPCOVID, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

RIDEAU SUR LE CORONACIRCUS WORLD TOUR !

Du plus récent au plus ancien ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf ;

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF + DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN !

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

Vous avez ainsi, toutes les preuves qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes une fois l’expérience d’ingénierie sociale planétaire terminée !

Suppléments de lecture pour se débrancher de la Matrix ;

L’AFFAIRE CoV19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Le Dossier Rockefeller ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF, qui va s’enrichir prochainement, puisque je suis en production actuellement…

JBL1960