BIENVENUE dans l’IMMONDE d’APRÈS-CoV19 TOUT ÉLECTRIQUE (Vidéos + PDFs + Articles)

Voici la Visio-conférence du 9 juin 2020 animée par Stéphane Lhomme à l’initiative de Stop Linky Médoc et mise en ligne par Manou le 10 juin 2020

NON AU LINKY (Vidéo YT – Durée : 1H26MN-10S)

Que je vous recommande de mettre en lien avec mon tout dernier PDF L’indic est dans la place : il s’appelle Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf publié le 9 juin 2020 en lecture directe, ci-dessous ;

Cliquer pour accéder à lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf

À RETROUVER AVEC TOUS LES AUTRES DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF

Stéphane Lhomme prend la peine de vous expliquer, comme je le fais depuis près de 5 ans, pourquoi seule notre RÉSISTANCE à refuser le Linky aujourd’hui, pourra faire basculer les choses. Car si la pose du Linky est légal, garder son compteur ordinaire AUSSI et Énedis joue sur les peurs pour vous/nous contraindre à accepter cette directive européenne NON contraignante nullement obligatoire et dont se sont saisis les politiques français ;

Sarkozy le 1er, qui a été chargé d’initier le PROJEEEEET ; Compteurs Communicants et mobilité électrique sous l’intitulé AGENDA21.

Le tamdem diabolique Hollande/Royal : dans cette vidéo d’1 minute 27 de novembre 2015 Ségolène Royal vante les bienfaits des compteurs communicants LINKY & GAZPAR.

Et je vous recommande de visionner cette vidéo de 9MN02 du président du directoire d’ERDF, Philippe MONLOUBOU, devant l’Assemblée Nationale le 2 février 2016, où on apprend de sa propre bouche que :

1. le compteur Linky n’est pas obligatoire

2. le Linky en zones de campagne utilisera des liaisons en radiofréquences, comme les Smart Meters américains, sources de nombreux dégâts matériels et sanitaires

3. Les modules domestiques de visualisation fonctionneront en liaison par radiofréquences

4. C’est le marché, et donc les intérêts des industriels, qui décidera des utilisations du Linky, et non l’intérêt des consommateurs

5. L’objectif réel du Linky, derrière les allégations fantaisistes d’économie d’énergie et de meilleure maitrise de la consommation par le client , est de participer à l’installation de la « smart grid » qui se met en place au niveau mondial : tous les appareils connectés en permanence au réseau planétaire. Et Philippe MONLOUBOU est fier que sont entreprise soit « déjà un opérateur de Big Data, qui est une nécessité ».

Voir, en complément, cette archive d’Olivier Demeulenaere d’octobre 2016 qui traite du même sujet ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2016/10/19/capteurs-linky-big-data-is-watching-you/

Vous aurez également la confirmation que le problème du Linky et de tous compteurs communicants, n’est pas qu’un problème d’ondes (micro et radio) et n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES car comme tout le monde a pu le lire dans l’article du SUD-OUEST du 2 juin dernier ► https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf : la loi permet à la police d’utiliser Linky pour surveiller un individu, chez lui ! Ainsi dans la visio-conférence faite par Stéphane Lhomme, on apprend que Christian Estrosi, durant le confinement, a demandé à Énedis, VIA l’indic Linky, de vérifier si les résidences secondaires étaient occupées ou pas.

De la même manière que les opérateurs de téléphonie mobile ont pu tracker via les GPS de leurs mobiles, tous leurs clients afin de savoir où ils ont passé leur confinement…

Aussi, je vous recommande la lecture de ce rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972, vous avez dans cet article, la traduction partielle mais substantielle de ce rapport, par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver Page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Jusqu’au vaccin…

Car il doit être de plus en plus clair pour tout le monde que la finalité du Monde d’Après-Cov19 est notre fichage par traçage avec l’application STOPCOVID, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

Concernant le compteur et indic LINKY : Cette info supplémentaire d’un anonyme pour comprendre que pour le moins, ce que nous pouvons faire, aujourd’hui, c’est de REFUSER LA POSE DES COMPTEURS COMMUNICANTS comme le déploiement de la 5G sans qui rien ne sera possible au même titre que l’OBLIGATION VACCINALE par exemple.

LOCATAIRES/PROPRIÉTAIRES = Résistons pour garder notre compteur électrique ordinaire, car vous l’avez lu et maintenant vu et entendu, surtout si votre compteur ordinaire est dans votre logement, ÉNEDIS ne peut pas rentrer chez vous car c’est illégal et constitue une infraction caractérisée et ILS LE SAVENT. Mais nous ne mésestimons-pas la puissance d’Énedis et de tous ses sbires à sa botte.

Pour contourner la loi, et surtout les futurs problèmes juridiques que la pose de l’indic Linky à domicile ne manquera pas d’engendrer cette nouvelle alerte sur les nouveaux contrats de bail de location d’appartements dans les immeubles qui promettent aux futurs locataires de ne pas augmenter le coût de l’énergie durant 3 ans. Par contre les locataires seront contraints de payer tous les dommages occasionnés par les compteurs Linky (strictement parlant, car ces nouveaux contrats de location font état des dommages causés par l’installation électrique dans les conditions générales de vente, mais on sait que les dommages sont causés le plus souvent par le compteur linky lui-même et non par l’installation électrique).

Comme il est indiqué dans cet article LCI du 2 août 2019 « Les nouveaux compteurs Linky provoquent-ils des incendies » ; C’est Énedis qui se chargera de désigner un expert indépendant en cas d’incident avec tout compteur Linky. Dans cet article, il est clairement indiqué qu’en cas de soupçon de problèmes qui serait dû à Linky, l’assureur contactera Énedis en premier lieu et c’est Énedis qui dirigera l’assureur vers un expert super indépendant ! Preuve supplémentaire qu’Énedis contrôle les enquêtes et biaise les résultats et ainsi il n’est pas étonnant qu’à chaque fois les enquêtes imputent le problème à l’installation électrique et jamais au compteur Linky.

Beaucoup de gens seront appâtés avec ce contrat de location faussement prometteur de ne pas augmenter la facture énergétique pendant 3 ans, soit la durée du bail ! Mais le piège est de ne pas faire attention aux Conditions Générales de Vente de 35 pages envoyés à côté du contrat (et bien souvent par mail, en version PDF) où il est indiqué que le locataire est considéré responsable de l’état de l’installation électrique. Comme nous l’avons vu plus haut, le diable est dans les détails, puisqu’à chaque problème majeur type incendie, l’assureur via l’expert indépendant d’Enedis dira que c’est l’installation électrique et c’est donc le locataire et non le bailleur de l’immeuble qui devra payer tous les dommages causés par le compteur linky ou pas, si tant est évidement que la personne ait survécu…

Petite entourloupe supplémentaire au dire de cette même source, il n’est précisé, nulle part, sur ces nouveaux contrats de location que c’est grâce à l’installation du Linky (Gazpar, Aquarius, Téléo) que les prix des factures énergétiques n’augmenteront pas.

Du compteur Linky à la mobilité électrique = C’est toujours NON !

Aussi, je vous redonne, ci-dessous, les liens des PDFs essentiels voire indispensables pour RÉSISTER, sans armes, ni haine, ni violence, parce que ça c’est leur truc depuis toujours, mais tout simplement en nous solidarisant et nous mutualisant, car nous sommes nombreux et ils sont peu :

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf (on combat mieux ce qu’on comprend bien) ;

Du plus récent au plus ancien ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf ;

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN !

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

Rappelez-vous que dans tous les cas = LE SILENCE TUE aussi surement que notre inaction.

Aussi = OUVRONS-LA & LEVONS-NOUS…

JBL1960