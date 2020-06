 L’indic est dans la place, il s’appelle Linky ;

Et donc, ce n’est pas votre ami !

Pas plus que GAZPAR, AQUARIUS & TÉLÉO !

Voici au format PDF de 21 pages, tout ce qu’il faut savoir des agissements d’Énedis pour imposer le compteur communicant LINKY, coûte que coûte :

Cliquer pour accéder à lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf

À RETROUVER DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF & DANS LA CATÉGORIE ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

Je donne ici des infos complémentaires pratiques, concrètes, car je ne sais que trop, combien ÉNEDIS, ENGIE, VÉOLIA, SUEZ & Cie jouent sur les peurs, et menacent les gaulois réfractaires s’ils persistent dans leur refus, rien moins que de dénoncer les contrats de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau, de vous faire payer les relèves, etc., etc…

Et combien on se sent seul(e), démuni(e), d’autant que bien souvent, vos proches voisins acceptent la pose d’un indic à domicile et n’hésiteront pas à vous montrer du doigt pour ne pas faire de même !

Site STOP LINKY.fr

Cliquer pour accéder à LINKY-SOMMATION-PAR-HUISSIER-A-ENEDIS-Annie-Lobe.pdf (21 pages)

SOURCE REFUS LINKY GAZPAR & Cie – Stéphane LHOMME ;

À l’initiative du collectif Stop LINKY Médoc, je répondrai en direct aux questions sur le Linky

Mardi 9 juin à 19h30 ► Participer à la réunion Zoom :

https://us04web.zoom.us/j/76964986102?pwd=MlBYL3Q2Mnc1WUJEcC9aZDJqZVJxUT09



Source ► https://technopolice.fr/blog/la-technopolice-progresse-la-cnil-mouline/

Le compteur Linky, un indic dans la maison SUD OUEST du 2 juin 2020 ► https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf qui précise, en toutes lettres que : la loi permet à la police d’utiliser Linky pour surveiller un individu, chez lui !

Des risques d’incendie : Les radiofréquences CPL émises par les compteurs Linky posent un grave problème de sécurité incendie car les câbles du réseau électrique ne sont pas conçus pour transporter des radiofréquences ► https://avqpmd.wordpress.com/2016/01/30/linky-declencherait-des-incendies/

http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive : Il est bientôt dans nos maisons et appartements. Trop tard ? Non si nous nous levons tous pour dire NON et si nous nous mutualisons !

NON AU MONDE D’APRÈS CoV19 tout Électrique !

Je le redis, il n’est pas question de refuser tout progrès, et encore moins de retourner à l’âge de pierre –quoique vous seriez surpris en lisant certains anthropologues d’apprendre que l’âge de pierre n’était pas une société de survie, mais d’abondance ICI– mais de saisir cette opportunité de nous coordonner en refusant les compteurs communicants en appelant à la ;

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action

Et de comprendre que la solution est en nous, la solutions c’est NOUS ; car même si vous virez Macron, les psychopathes aux manettes mettront comme successeur au Jupitérien : une femme ! Une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer.

C’est pourquoi, à ce stade, nous nous posons ouvertement la question, les uns et les autres, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ?

Parce qu’à trop attendre pour voir, les covidiens vont devenir si nombreux que l’Humanité entière trépassera pour avoir accepté, sans moufter, la nouvelle normalité de distanciation sociale jusqu’à se faire vacciner…

JBL1960