NON la SOLUTION n’est pas la VACCINATION !

Il n’y aura pas de retour à la normale tant qu’il n’y aura pas de vaccin !

Disent-ils tous en chœur, Patrick Pelloux le dernier en date, Delfraissy & Cie…

Bon ça tombe bien on n’a pas l’intention de revenir à la normale, c’est à dire à l’hyperconsommation en attendant le vaccin contre le coronavirus ou CoV19 ni d’accepter la nouvelle normalité de distanciation sociale, jusqu’au vaccin ;

VOICI DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES que les VACCINS sont une ARME LÉTALE !

En vidéo : VAXXED II en VOSTFR

En liens, PDF, billets, sous cet article & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et la version PDF dans sa dernière mise à jour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf + PDF très complet pour refuser l’arsenal de la Dictature Technotronique (MàJ du 30/10/19) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

VACCINS / CORONAVIRUS = ICEBERG

Ce que nous voyons et ce qui nous est caché

Dans tous les cas = APPRENEZ À VOIR ► OUVREZ LES YEUX !

Pour ceux qui ont des problèmes de vue

Source Urantia Gaïa ► http://www.urantia-gaia.info/2020/06/06/pour-ceux-qui-ont-des-problemes-de-vue/

2017 selon l’OMS : 650.000 décès dans le monde liés à la grippe saisonnière.

2020 selon l’OMS : 396.000 décès dans le monde dus au COVID-19.

Jusqu’où la peur aveuglera-t-elle les voyants ? Jusqu’où cet aveuglement laissera-t-il libre champ aux gouvernants et leurs grands médias ?

Jusqu’à ce qu’on se lève, tous ensemble ► AUX PEUPLES DU MONDE : Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres !

BAS LES MASQUES – SUS AU CORONAVIRUS – NON À LA VACCINATION DE MASSE !

La fraude à l’injection – Ce n’est pas un vaccin

Catherine Austin Fitts | 27 mai 2020 | URL de l’article source en anglais ► https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/

Traduit de l’anglais par JBL1960 grâce à DeepL.com Traducteur version gratuite

Je ne suis pas une scientifique. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas ingénieur en biotechnologie. Je ne suis pas avocate. Cependant, je lis, j’écoute, j’apprécie et j’essaie de comprendre ceux qui le sont.

J’étais une banquière d’affaires jusqu’à ce que la politique rende impossible la poursuite de mon art. J’ai reçu une formation de stratège de portefeuille. Je cartographie donc mon monde en observant les flux financiers et l’allocation des ressources. J’ai également été formée comme génératrice de conspirations et les conspirations de fantassins étant le principe d’organisation fondamental de la façon dont les choses se font dans notre monde. Ce n’est que lorsque j’ai quittée l’établissement que j’ai appris que ceux qui n’en faisaient pas partie avaient été formés pour dénigrer et éviter les conspirations – une astuce qui sabote leurs efforts pour rassembler le pouvoir.

Ma réponse à la guerre quotidienne contre les agences du gouvernement américain pendant un certain temps consistait à répondre aux questions des personnes qui étaient suffisamment courageuses et curieuses pour me demander mon avis. Pendant de nombreuses années, cette réponse s’est transformée en deux entreprises. L’une était le rapport Solari, qui continue à se développer en tant que réseau mondial de renseignement – nous cherchons à nous aider mutuellement à comprendre et à naviguer dans ce qui se passe et à contribuer à des résultats positifs. L’autre consistait à conseiller les particuliers et les familles en matière d’investissement par l’intermédiaire de Solari Investment Advisory Services. Au bout de dix ans, j’ai converti cette entreprise pour qu’elle fasse un examen ESG. Ce que veulent ceux qui l’utilisent – qui n’est pas facilement disponible sur le marché de détail – c’est un écran qui reflète la connaissance de la corruption financière et politique. Le suivi de la corruption métastasée est un art, pas une science.

Lorsque vous aidez une famille à gérer ses finances, il est impératif de comprendre tous ses problèmes de risque. Leur réussite financière dépend de la bonne atténuation de tous les risques – financiers ou non financiers – qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Les risques non financiers peuvent avoir un impact majeur sur l’allocation des ressources de la famille, notamment l’attention, le temps, les actifs et l’argent.

Beaucoup de mes clients et leurs enfants avaient été dévastés et épuisés par les échecs des soins de santé et la corruption – et le catalyseur le plus courant de cette dévastation était la mort et les blessures causées par les vaccins. Après leurs longues et horribles expériences avec l’établissement de soins de santé, ils demandaient invariablement : « Si la corruption est aussi mauvaise en médecine, en alimentation et en santé, que se passe-t-il dans le monde financier ? Frustrés à l’idée, ils recherchaient un professionnel de la finance ayant reçu une formation sur le gouvernement américain et la corruption financière. Et ils me trouveraient.

Le résultat de ce flux de personnes brillantes et instruites, qui ont eu la chance de pouvoir payer pour mon temps, a été que, pendant dix ans, j’ai reçu toute une éducation sur les handicaps et la mort infligés à nos enfants par ce que j’appelle maintenant « le grand empoisonnement ». J’ai eu l’occasion d’évaluer à maintes reprises les dommages humains causés à tous ceux qui sont concernés – pas seulement les enfants touchés, mais aussi leurs parents, leurs frères et sœurs et les générations futures – en dressant une carte des coûts financiers des lésions causées par les vaccins, encore et encore et encore. Ces cas n’étaient pas aussi inhabituels qu’on pourrait le penser. Des études indiquent que 54 % des enfants américains sont atteints d’une ou plusieurs maladies chroniques. Les médecins en qui j’ai confiance me disent que ce chiffre est en fait beaucoup plus élevé, car de nombreux enfants et leurs familles ne peuvent pas se permettre les soins et les tests nécessaires pour diagnostiquer correctement ce qui leur arrive.

L’une des mères figurant dans VAXXED – un documentaire incontournable pour tout citoyen éveillé, tout comme sa suite VAXXED II : The People’s Truth (NdJBL : en VOSTFR)- a estimé qu’un enfant lourdement autiste coûterait une valeur actuelle de 5 millions de dollars à élever et à soigner tout au long de sa vie. Lorsque mes clients, qui étaient des grands-parents, insistaient pour ne pas interférer dans le choix des vaccins de leurs enfants parce que cela ne les regardait pas, je leur disais : « Vraiment ? Qui a les 5 millions de dollars ? Vous ou vos enfants ? Lorsque vos enfants auront besoin des 5 millions de dollars pour élever leur enfant vacciné, allez-vous leur refuser ? Vous êtes le banquier, et c’est votre argent qui est en danger ici, donc c’est votre affaire. Voulez-vous dépenser ces 5 millions de dollars pour construire une famille solide à travers les générations ou pour gérer un enfant handicapé qui n’a pas besoin d’être handicapé ? Souvent, ces 5 millions de dollars de dépenses se traduisent aussi par des divorces, des dépressions et des occasions perdues pour les frères et sœurs.

Mes clients m’ont aidé à trouver les meilleures ressources – livres, documentaires, articles sur les vaccins. Vous trouverez un grand nombre d’entre eux liés ou passés en revue sur le site The Solari Report, y compris dans notre bibliothèque.

De toutes les questions que je me posais, celle sur laquelle j’ai passé le plus de temps à faire des recherches et à réfléchir était la suivante : pourquoi ? Pourquoi l’establishment médical empoisonnait-il intentionnellement des générations d’enfants ? Beaucoup d’auteurs qui ont fait des recherches et écrit sur les blessures et les décès dus aux vaccins ont supposé qu’il s’agissait d’une aberration résultant de l’orthodoxie d’un établissement médical qui ne pouvait pas faire face ou traiter ses erreurs et ses responsabilités. Cela n’a jamais eu de sens pour moi. Les écrits de Forrest Maready, Jon Rappoport, le Dr Suzanne Humphries et Arthur Firstenberg m’ont aidée à comprendre le rôle des vaccins dans l’escroquerie qui consiste à faire économiser de l’argent aux compagnies d’assurance et aux responsables légaux.

Voici un exemple de la manière dont le tour peut se dérouler. Une toxine crée une maladie. La toxine peut être un pesticide, une pollution industrielle ou un rayonnement de technologie sans fil. La toxine cause des dommages à des millions de personnes et à leurs communautés. Les entreprises ou leurs assureurs peuvent être tenus pour responsables d’infractions civiles ou pénales. Dans ce cas, c’est un virus qui est mis en cause. Un « remède » est trouvé dans un « vaccin ». L’exposition au pesticide ou à toute autre substance toxique est interrompue au moment où le vaccin est introduit et, presto, la maladie disparaît. Le vaccin est déclaré un succès, et l’inventeur est déclaré un héros. Une catastrophe financière potentielle a été transformée en profit, y compris pour les investisseurs et les fonds de pension. En tant que stratège de portefeuille, j’admets que ce fut un tour de passe-passe brillant et qu’il a probablement protégé le secteur de l’assurance contre les pertes en faillite qu’il subirait s’il devait indemniser équitablement les personnes et les familles détruites.

Grâce au travail de Robert Kennedy et Mary Holland de Children’s Health Defense, je comprends maintenant les énormes profits générés par les soi-disant « vaccins » suite à l’adoption de la loi nationale de 1986 sur les blessures causées par les vaccins pour enfants et à la création du programme national d’indemnisation des blessures causées par les vaccins – un mécanisme fédéral sans faute pour l’indemnisation des blessures ou des décès liés aux vaccins – en établissant une procédure de réclamation impliquant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis et des maîtres spéciaux. Appeler un médicament ou un cocktail biotechnologique un « vaccin », et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont libérées de toute responsabilité – c’est le contribuable qui paie. Malheureusement, ce système est devenu une invitation ouverte à gagner des milliards à partir des « injectables », en particulier lorsque les réglementations et les lois gouvernementales peuvent être utilisées pour créer un marché garanti par le biais de mandats. Comme les agences gouvernementales et les législateurs ainsi que les médias d’entreprise ont mis au point divers systèmes pour participer à ces milliards de profits, d’importants conflits d’intérêts en ont résulté.

La loi sur la préparation du public et la protection civile (PREPA ou loi PREP) est entrée en vigueur en 2005, ajoutant aux libertés des entreprises en matière de responsabilité. Cette loi « est un bouclier controversé en matière de responsabilité délictuelle destiné à protéger les fabricants de vaccins contre les risques financiers en cas d’urgence de santé publique déclarée. La loi accorde spécifiquement aux fabricants de médicaments une immunité contre toute responsabilité financière potentielle pour les essais cliniques de… vaccins à la discrétion du pouvoir exécutif du gouvernement. Le PREPA renforce et consolide la surveillance des litiges contre les sociétés pharmaceutiques sous la responsabilité du secrétaire à la santé et aux services sociaux ». (~ Wikipedia)

Au fil du temps, cela a évolué vers l’ingénierie des épidémies – la version médicale des faux drapeaux. En théorie, il peut s’agir de « psyops » ou d’événements conçus à l’aide de la guerre chimique, de la guerre biologique ou de la technologie sans fil. Si cela vous semble étrange, plongez dans tous les écrits des « individus ciblés ».

J’ai appris cela de première main lorsque j’étais en procès avec le Ministère de la Justice et que je subissais un harcèlement physique important. J’ai essayé d’engager plusieurs sociétés de sécurité ; elles vérifiaient mes références et refusaient ensuite le travail, disant que c’était trop dangereux. La dernière a eu pitié de moi et m’a avertie de ne pas m’inquiéter des armes électroniques, me faisant savoir que mon principal problème serait une guerre biologique de faible intensité. Cet expert en guerre biologique a prédit que l’équipe adverse allait percer des trous dans le mur de ma maison et y injecter l' »ennemi invisible ». Bien sûr, c’est exactement ce qui s’est passé. J’ai vendu ma maison et j’ai quitté la ville. Ce voyage a marqué le début d’un long processus d’apprentissage de la manière dont les armes empoisonnées et non létales sont utilisées – qu’il s’agisse de déplacer les gens hors des appartements à loyer modéré, de rendre les personnes âgées malades pour les transférer dans des logements plus chers subventionnés par le gouvernement, de traquer des cibles politiques ou commerciales, ou d’affaiblir ou de tuer des parties en justice – et la liste continue. L’empoisonnement s’est avéré être une tactique beaucoup plus courante dans le jeu de la guerre politique et économique en Amérique que je ne l’avais compris auparavant.

Après avoir terminé mon procès, j’ai passé plusieurs années à me désintoxiquer de la toxicité des métaux lourds, notamment du plomb, de l’arsenic et de l’aluminium. En conduisant à travers l’Amérique, j’ai réalisé que ce n’était pas seulement moi. Les Américains ressemblaient de plus en plus à un peuple aux prises avec de fortes charges de métaux lourds toxiques. En diminuant de façon significative mes niveaux exceptionnellement élevés de métaux lourds, j’ai appris à quel point la charge toxique avait changé ma vision des choses, mon énergie et ma capacité à traiter des informations complexes.

Cela m’amène à la question de savoir ce qu’est exactement un vaccin et ce que contiennent exactement les préparations injectées aux gens aujourd’hui ainsi que les bières de sorcières actuellement en cours de développement.

En 2017, des chercheurs italiens ont passé en revue les ingrédients de 44 types de « vaccins ». Ils ont découvert des débris de métaux lourds et une contamination biologique dans chaque vaccin humain qu’ils ont testé. Les chercheurs ont déclaré : « La quantité de corps étrangers détectés et, dans certains cas, leurs compositions chimiques inhabituelles nous ont déconcertés ». Ils ont ensuite tiré la conclusion évidente que, comme les micro et nanocontaminants n’étaient « ni biocompatibles ni biodégradables », ils étaient « biopersistants » et pouvaient provoquer des effets inflammatoires immédiatement – ou plus tard (http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf*)

Tissu fœtal avorté, tissu animal, aluminium, mercure, matériaux génétiquement modifiés – et quoi d’autres ?

Quels que soient les ingrédients des vaccins jusqu’à présent, rien n’est plus bizarre et troublant que les propositions de ce qui pourrait y être inclus à l’avenir. Les stratégies – déjà bien financées et en bonne voie – comprennent la nanotechnologie de l’interface cerveau-machine, les dispositifs de suivi de l’identité numérique et la technologie avec une date d’expiration qui peut être gérée et désactivée à distance. Un rapport indique que le gouvernement danois et la marine américaine ont payé une entreprise technologique au Danemark pour fabriquer une puce injectable qui serait compatible avec l’une des principales cryptomonnaies.

Je lisais récemment l’excellent rapport de Mary Holland sur les décisions de justice américaines relatives aux vaccins (« La vaccination obligatoire, la Constitution et le mandat relatif à l’hépatite B pour les nourrissons et les jeunes enfants », Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics) et je me suis dit : « Pourquoi appelle-t-on « vaccins » les produits injectables que Bill Gates et ses collègues promeuvent ? S’agit-il vraiment de vaccins ?

La plupart des gens savent comment Bill Gates a construit et développé sa fortune. Il a acquis un système d’exploitation qui a été chargé dans votre ordinateur. Le bruit courait que les services de renseignements américains avaient une porte dérobée. L’explosion simultanée et soudaine des virus informatiques a alors rendu nécessaire la mise à jour régulière de votre système d’exploitation, permettant à Gates et à ses associés d’ajouter régulièrement ce qu’ils voulaient dans votre logiciel. Un de mes développeurs de logiciels les plus compétents m’a dit un jour dans les années 1990 – quand Microsoft a vraiment décollé – « Microsoft fait vraiment des logiciels merdiques ». Mais bien sûr, le logiciel n’était pas vraiment leur affaire. Leur métier était d’accéder à toutes vos données et de les agréger. Le capitalisme de surveillance était en cours.

Le ministère de la justice a lancé une procédure antitrust contre Microsoft en 1998, juste au moment où les 21 000 milliards de dollars commençaient à disparaître du gouvernement américain – sans doute à l’aide de logiciels et de systèmes informatiques spécialement conçus. Pendant les négociations de règlement qui ont permis à M. Gates de conserver sa fortune, il a lancé la Fondation Gates et sa nouvelle carrière de philanthrope. J’ai ri l’autre jour lorsque mon tweet d’un des articles de Robert Kennedy Jr. de Children’s Health Defense décrivant la technologie horrible que Gates espère déployer grâce aux « injectables » – a suscité une réaction : « Eh bien, je suppose qu’il remplit enfin sa part de l’accord antitrust. »

Si vous regardez ce qui est créé et proposé en matière d’injectables, il me semble que ces développements technologiques sont organisés autour de plusieurs objectifs potentiels.

Le premier et le plus important objectif est le remplacement du système monétaire actuel en dollars américains utilisé par la population en général par un système de transaction numérique qui peut être combiné avec l’identification et le suivi numériques. L’objectif est de mettre fin aux monnaies telles que nous les connaissons et de les remplacer par un système de cartes de crédit intégré qui peut être intégré à diverses formes de contrôle, y compris éventuellement le contrôle mental. La « dé-dollarisation » menace le système de réserves mondiales du dollar. La masse monétaire de M1 et M2 a augmenté à deux chiffres au cours de l’année dernière à la suite d’une nouvelle série d’assouplissements quantitatifs de la Fed. La raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans l’hyperinflation est due à la chute spectaculaire de la vitesse de circulation de la monnaie provoquée par la conversion de Covid-19 en un arrêt programmé d’une activité économique importante et la faillite de millions de petites et moyennes entreprises. Les gestionnaires du système du dollar sont soumis à une pression urgente pour utiliser les nouvelles technologies afin de centraliser les flux économiques et de préserver leur contrôle sur le système financier.

Tout comme Gates a installé un système d’exploitation dans nos ordinateurs, la vision consiste maintenant à installer un système d’exploitation dans notre corps et à utiliser des « virus » pour imposer une installation initiale suivie de mises à jour régulières.

Je comprends maintenant pourquoi Gates et ses collègues veulent appeler ces technologies des « vaccins ». S’ils parviennent à persuader le corps politique que les cartes de crédit injectables, les systèmes de surveillance injectables ou les nanotechnologies d’interface cerveau-machine injectables sont des « vaccins », ils peuvent alors bénéficier de la protection d’un siècle ou plus de décisions et de lois juridiques qui soutiennent leurs efforts pour imposer ce qu’ils veulent faire. De même, ils peuvent insister pour que les contribuables américains financent, par le biais du National Vaccine Injury Compensation Program, les dommages dont ils seraient autrement responsables du fait de leurs expériences – et des violations du code de Nuremberg et de nombreuses lois civiles et pénales – sur la population en général. Ce programme est très intelligent. Si la population accepte de définir ses nouvelles préparations injectables de haute technologie comme des « vaccins », elle pourra les introduire directement dans la chaîne de production des vaccins. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la maladie et de la mort qui résulteront de quelque chose d’aussi peu naturel livré aussi rapidement. L’absence de responsabilité garantie par la loi PREP grâce à la déclaration d’une situation d’urgence et la possibilité de maintenir la situation d’urgence grâce à la recherche des contacts peuvent les protéger de la responsabilité de milliers, voire de millions, de décès et d’incapacités susceptibles de suivre une telle expérimentation humaine. Dans l’idéal, ils peuvent simplement imputer les décès à un virus.

Un collègue m’a raconté un jour comment le Dictionnaire Wesbster est né. Webster a dit que la façon dont les malfaiteurs allaient changer la Constitution n’était pas de l’amender mais de changer les définitions – une attaque juridique sournoise.

Je crois que Gates et les industries pharmaceutique et biotechnologique parviennent littéralement à créer une grille de contrôle mondiale en installant des composants d’interface numérique et en nous connectant au nouveau nuage JEDI de Microsoft, d’une valeur de 10 milliards de dollars, au ministère de la défense, ainsi qu’au contrat de plusieurs milliards d’Amazon pour la CIA, partagé avec toutes les agences de renseignement américaines. Pourquoi pensez-vous que le président Trump fait en sorte que l’armée s’organise pour stocker des seringues pour les vaccins ? C’est probablement parce que les militaires installent le système d’exploitation itinérant pour l’intégrer dans leur nuage. N’oubliez pas que le gagnant de la course à la superpuissance de l’IA est le système d’IA ayant accès au plus grand nombre de données. L’accès à votre corps et au mien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 génère beaucoup de données. Si les Chinois le font, les Américains voudront le faire aussi. En fait, le déploiement de « systèmes d’exploitation » humains est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la concurrence autour de Huawei et des télécommunications 5G est devenue si féroce. Comme nous l’a averti Frank Clegg, ancien président de Microsoft Canada, la 5G a été développée par les Israéliens pour contrôler les foules.

Face à la « dé-dollarisation » mondiale, c’est ainsi que le syndicat du dollar peut affirmer le contrôle central dont il a besoin pour maintenir et étendre sa puissance financière de monnaie de réserve mondiale. Cela inclut la protection de ses dirigeants contre la responsabilité civile et pénale liée aux niveaux explosifs de fraude financière et sanitaire des dernières décennies.

Ce qui me ramène à vous et moi. Pourquoi appelons-nous ces formulations des « vaccins » ? Si je comprends l’histoire de la jurisprudence, les vaccins, en termes juridiques, sont des médicaments. Un empoisonnement intentionnel aux métaux lourds n’est pas un médicament. Les composants de surveillance injectables ne sont pas des médicaments. Les cartes de crédit injectables ne sont pas des médicaments. Une interface cerveau-machine injectable n’est pas un médicament. L’immunité juridique et financière des compagnies d’assurance ne crée pas d’immunité humaine contre les maladies.

Nous devons cesser de permettre que ces concoctions soient désignées par un mot que les tribunaux et la population en général définissent et traitent comme un médicament et protègent de la responsabilité juridique et financière.

Les auteurs de cette fraude tentent un coup très habile qui leur permettra d’aller beaucoup plus vite et d’annuler beaucoup de risques – à nos dépens. Je comprends pourquoi ils le font.

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi nous les aidons. Pourquoi acceptons-nous d’appeler ces étranges et profondément dangereuses concoctions « vaccins » ? Quelles qu’elles soient, elles ne sont pas des médicaments.

Alors, quelle sera notre convention de dénomination ? Quel nom donnerons-nous aux poisons, aux métaux nocifs pour le système nerveux et aux entraves numériques ?

Quel que soit le nom que nous leur donnons, je sais une chose. CE NE SONT PAS DES MÉDICAMENTS, CE QUI SIGNIFIE QU’ILS NE SONT CERTAINEMENT PAS DES VACCINS.

*Nouvelles enquêtes sur le contrôle de la qualité des vaccins : Micro et nanocontamination

Discours de la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie 1548, Préambule de R71 et François Rabelais, version 2020 ;

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

TOUT SUR BILL GATES & BIG PHARMA ;

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0

John Perkins « Confession d’un assassin économique », 2004 ► version PDF de ce livre https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/johnperkins-lesconfessionsdunassassinfinancier.pdf + vidéo de John Perkins source Kla-tv ► https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr

