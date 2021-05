STOPPONS LE COVIDisme En Marche ! Bas les masques – NON À L’INOCULATION !

Suite logique de la dernière Chronique d’un RIEN ► dans une version PDF N° 281 de 9 pages complétée et enrichie par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/rien-quune-ils-entre-le-ciel-et-lo-chronique-de-mai-2021-faisons-ce-quils-nous-plait.pdf

La réalité des chiffres avec le Bulletin d’Info et de Décryptage du COVID-19 de l’AP-HM du 4 mai 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/bulletin_information_covid_040521.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

ET À TOUS CEUX QUI CROIENT (ENCORE) QUE BIG-PHARMA LEUR VEUT QUE DU BIEN...

À NOUS TOUSTES pour STOPPER NET LE COVIDélire du COVIDisme EnMarche !

5 questions à poser à ceux qui veulent encore et toujours se faire inoculer contre un virus imaginaire dont le taux de létalité mondiale n’est au pire que de 0.03% ;

Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ? Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ? Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ? Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ? Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

Réalité des chiffres APRÈS vaccination : Au moins 13881 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj au 1er mai 2021) ► https://cv19.fr/2021/05/01/au-moins-13881-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS vous trouverez toutes les preuves que l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par les vaccins !

La meilleure preuve par les différentes campagnes publicitaires gouvernementales pour nous OBLIGER à se faire inoculer !

Comme à Charleroi !

Voilà ce qui est en train de se passer à ne rien dire, ne rien faire !

Levons-nous en nombre invincible pour stopper leurs délires technotroniques, transhumanistes et prétendument sanitaires, sans masque pour REFUSER définitivement de servir de cobayes ET tout s’arrêtera car nous sommes les 99% et ils ne sont que le 1%.

Aussi, pour briser ENSEMBLE les chaines de la dissonance cognitive coordonnons-nous ICI, IMMÉDIATEMENT, et surtout D’OÙ NOUS SOMMES !

JE me révolte, donc NOUS sommes !

APPEL À REJOINDRE LA RÉSISTANCE, sans arme, ni haine, ni violence…

Mise en place d’une unique ligne de fracture planétaire pour la division sur fond de pandémie fabriquée COVID-19 et de « vaccination »

Résistance 71 – 5 mai 2020

Que je complète et enrichie pour être arrivée aux mêmes conclusions



Il a de longue date été analysé que tout système coercitif et à plus forte raison le système étatico-capitaliste de domination et d’exploitation prévalent depuis un peu plus de deux siècles, ne peut survivre et se maintenir qu’en possédant le monopole de la coercition et de la violence d’un côté et de maintenir une division des masses de l’autre, afin que le premier élément de coercition soit efficace. C’est le sempiternel « diviser pour mieux régner » toujours recommencé.

Ainsi, l’oligarchie en charge du système de gestion de notre société humaine a constamment créé des liens de division entre les gens de façon à nous maintenir occupés aux guerres de clochers, celles-ci étant une excellente diversion empêchant les gens de penser et d’agir pour leur unification. Le pire cauchemar de l’oligarchie et du système étant de nous voir unis par delà les contraintes créées à cet effet diviseur.

Ainsi, au fil des siècles, nous nous sommes vus imposer des luttes fictives sur des divergences fabriquées et des manipulations idéologiques. Ceci est simple à constater, l’histoire parle d’elle-même : la « civilisation » contre « les barbares », les « chrétiens » contre les « musulmans », les catholiques contre les protestants, une « nation » contre une autre, les blancs contre tout ce qui ne l’est pas, l’homme contre la femme, le riche contre le pauvre (continuez la liste vous-même…)… Ceci marche, des millions et millions de gens se sont entretués et ont maintenus les fossés de la division sur ces lignes de fractures totalement fabriquées et n’ayant aucun lieu d’être. Mais ce système a ses limites. En effet, si un natif apache ou lakota est concerné par les effets dévastateurs de la colonisation sur le continent américain, il ne se sent pas (forcément) concerné, même si c’est lié, par les guerres et destruction occasionnées par l’Occident au Moyen-Orient et les résultats de cette fabrication néo-conservatrice qu’est le soi-disant « choc des civilisations ».

L’humanité demeure divisée mais sur des lignes de fractures éparses et non universellement rassembleuses.

Aujourd’hui, et pour la première fois dans le monde moderne, nous voyons émerger sous nos yeux et grâce à une nouvelle idéologie de la peur, le covidisme, la création d’une ligne de fracture qui, si nous laissons le processus se dérouler, va devenir une ligne de fracture planétaire si pas « universelle », au-delà des guéguerres habituelles induites et factices entre races, religions et classes sociales : la ligne de fracture planétaire qui est en train d’être fabriquée par l’oligarchie entre d’un côté les « vaccinés » contre la COVID-19 (elle même une « pandémie » fabriqué de toute pièce) et de l’autre les « non-vaccinés »…

Cette ligne de démarcation qui est pas à pas créée sera planétaire et fera fi de toute race, religion et condition sociale. Le but est de dresser les uns contre les autres, à l’échelle planétaire, les bons « vaccinés » contre les méchants et dangereux « non-vaccinés ». On peut parfaitement imaginer la facilité déconcertante à manipuler les animosités entre les deux parties au profit d’un agenda de promotion et de mise en place de la dictature technotronique nécessaire au passage du système étatico-capitaliste moribond et au bout de son rouleau, vers un Nouvel Ordre Mondial totalitaire, délire eugéniste et transhumaniste d’une petite coterie de psychopathes certes riches et puissants, mais néanmoins dégénérés, une fois cette ligne de fracture établie.

Ceci est le projet en marche, comme tout projet, il est soumis à des aléas, l’un de ceux-ci et non des moindres est la capacité des peuples à la lutte, à la résistance, à la résilience contre l’adversité, ici issue d’un non-sens total. Un projet peut avoir du succès ou échouer et il ne tient qu’à nous en fait de faire échouer celui-là (comme les autres du reste…) en simplement articulant individuellement et collectivement un retentissant NON ! À cette vaste supercherie de vouloir vacciner la planète entière contre un virus dont le taux de mortalité chez les gens infectés est, selon l’OMS (financée par l’eugéniste criminel Bill Gates ne l’oublions pas et dont les chiffres furent en première lieu falsifiés à dessein pour générer la peur nécessaire…), de 0,03%, ce qui veut dire que 99,97% des malades guérissent de la maladie et que les fatalités de la maladie ont impliqué essentiellement des personnes de plus de 80 ans et déjà affectées de multiples facteurs pathologiques. Il est donc logique de se poser la question du pourquoi ? Y a-t-il quelque chose qu’on ne nous dit pas ? Cherchez et vous trouverez, répondre à ces questions n’étant pas le but de cet article. Nous l’avons fait par ailleurs (cf. notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité »)

Le problème est le suivant : au plus de gens se laissent fallacieusement convaincre de se faire piquouzer (cessons aussi d’appeler ce cocktail ARNm mortifère « vaccin », ça n’en est pas un, c’est une thérapie génique) et plus la division va grandir et le déséquilibre se créer entre les deux camps que l’oligarchie veut monter l’un contre l’autre.

Nous vivons aujourd’hui des moments cruciaux pour l’humanité. Tout le monde est concerné. Et le but est de mener ce que les oligarques considèrent « le troupeau » à l’abattoir du Nouvel Ordre Mondial et écraser toute résistance. Pour ce faire, une fois de plus, ils utilisent la « peur », non plus du boche casque à pointe, du communiste couteau entre les dents ou du barbu islamiste planqué sous nos lits, mais d’une menace invisible, sournoise et mortelle, celle d’un virus (préalablement fabriqué en laboratoire) se répandant partout, faisant « des millions de morts », grâce à des chiffres bidouillés, pour lequel il n’y a pas de médicaments (à la trappe hydroxychloroquine, azithromicine et autre ivermectine) et dont seul un vaccin OGM, fabriqué en moins d’un an et mis sur le marché à titre expérimental en ayant court-circuité les mesures requise de tests et de sécurité, par quelques entreprises pharmaceutiques au passé plus que douteux (Pfizer and co…), serait la balle d’argent venant à bout de Bébert Corona, nouveau croquemitaine loup-garou de l’escroquerie systémique dominante.

Devant cette nouvelle imposture étatico-capitaliste, allons-nous les laisser faire ? Allons-nous nous laisser mener à l’abattoir et contrôler nos vies puis nos morts ? Et surtout allons-nous nous laisser enfermer une fois de plus dans une dichotomie fabriquée servant une fois de plus le sempiternel agenda du toujours diviser pour mieux régner ?

Réfléchissez bien avant de vous faire piquer avec cette merde transgénique, parce qu’une fois injectée, c’est fini, vous ne pourrez plus retirer le produit injecté de votre corps.

Nous avons encore et toujours le pouvoir de dire NON ! Cessons d’obéir, arrêtons de volontairement servir le système et la clique de psychos qui le dirige.

Contre tous les mensonges et impostures d’un système à la dérive totale dans son désir de contrôle et de puissance, l’heure est venue de nous unir et de foutre toute cette ineptie meurtrière par dessus-bord.

Oligarques, rendez-vous vous êtes cernés !

À bas l’État ! À bas la marchandise ! À bas l’argent ! À bas le salariat ! Pour que vive la société des sociétés de notre humanité enfin réalisée !

Dans l’esprit de Cheval Fou

SINON ?



« Il va être temps de s’occuper de ceux qui refusent le vaccin »

À vous de voir, c’est entre vos mains, soit accepter la piquouze et rejoindre les cyborgs ou bien TOUT REFUSER pour être et incarner la RÉSISTANCE… En vous attendant, nous, on sème…

JBL1960