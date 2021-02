NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour refuser la vaccination comme seule solution !

Et pour mettre fin à la dictature sanitaire, au couvre-feu totalitaire, à une 3ème vague imaginaire , au port de la muselière, à la vaccination et au passeport sanitaire !

Si la vaccination anti-COVID fonctionnait et était sûre, vous n’auriez pas besoin de contraindre, de tromper ou de menacer ceux qui la remettent en question !

Source de l’image ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/02/20/pas-de-piqure-pas-demploi-des-entreprises-britanniques-sappretent-a-rendre-les-vaccins-obligatoires/ Intégrée page 6 du PDF

Nouvelles preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960, 21 février 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

Version PDF N° 245 de 27 pages

Cliquer pour accéder à nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

À RETROUVER DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF – MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS & CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉRIEN

À la page 16 et 17 de ce PDF : j’ai réintégré la Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf pour vous permettre de l’extraire, ou de la recopier et de la claquer au museau de tous les vaccinateurs prêts à vous inoculer pour vous permettre de refuser !

À la page 18 : la mise à jour, du cas concret sur lequel je me suis appuyée dans le dernier PDF du 9 février 21 ► Dossier PDF constitué par JBL1960 autour d’un cas réel et concret, février 2021 – Version PDF N° 240 de 12 pages ;

V.33 ans – Infirmière à l’Hôpital Public en région PACA

A contracté le COVID en Octobre 2020

Paucisymptomatique : rhume, pendant 4 jours

Traitée au doliprane

Candidate volontaire pour la vaccination pour protéger les patients et ses collègues.

Aucune pression subie de sa hiérarchie.

Aucuns antécédents médicaux.

Aucun traitement médical en cours.

Pas de contraception.

Vaccin Pfizer : le N° de lot n’est pas communiqué

1ère injection le 14/01/2021

ON LUI FAIT SIGNER UNE DÉCHARGE !

RAS elle témoigne sur Facebook « que tout va bien qu’il ne faut pas écouter toutes les bêtises qui se disent au sujet de ce vaccin » !!!!

2ème injection le 4/02/2021 dans la matinée

Passage aux urgences en début de soirée pour violente migraine avec une EVA ≥ 7, sensation de vertige, grande fatigue, tachycardie et Hypertension oscillant de 15 à 17

Est renvoyée chez elle…“ ça va passer tout seul” qu’on lui a dit !

Aucun dossier médical n’est constitué.

Depuis :

Céphalée quotidienne avec EVA ≥ 7

Tachycardie toutes les 4 à 6 heures avec Hyper TA oscillation entre 15 et 17

Apparition d’acné le 5/02 (Cf. photos réelles ci-dessous)

Le 7, acné (purulent) partout, jusque dans les cheveux, le dos…

IRM normal.

Analyse biopsie de V.

Il ressort : 2 acnés simultanées la plus importante est hormonale, l’autre est bactérienne ;

D’autres analyses en cours, car c/l’acné H il y a quelque chose d’incompréhensible chez une jeune fille qui ne prend pas de contraceptif.

V. a du mal à assurer ses journées de travail. Se sent exténuée après 5/6h de boulot.

Page 22 : j’ai réintégré l’article de Profession Gendarme : Appel à la « vaccination » : manipulation d’État, pièce à conviction pour un Nuremberg du covidisme ► http://www.profession-gendarme.com/appel-a-la-vaccination-manipulation-detat-piece-a-conviction-pour-un-nuremberg-du-covidisme/ de ce 21 février 2021 et surtout l’image de la lettre du Ministère de la Santé et de la CPAM à une personne âgée pour preuve…

Page 23 : Puisque le Roitelet Macron se donne 8 à 10 jours pour décider de notre sort ► Passeport vaccinal : Macron, taxé de « fasciste » par Gaccio, veut avoir les Français à l’usure – Le Président, qui décide de la pluie et du beau temps pour 68 millions de Français (on inclut les clandestins), de l’ouverture et de la fermeture des commerces, de la vie et de la mort des indépendants (ceux qui dépendent de leur travail et pas de l’État), se donne « huit à dix jours » pour statuer sur la situation, et décider d’un durcissement ou d’un allègement des mesures qui frappent les Français depuis un an maintenant ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/02/21/le-roitelet-se-donne-8-a-10-jours-pour-decider-du-sort-des-francais/ Source E&R du 20/02/21.

Sa dernière galéjade soit sa participation au dernier G7 impérialiste et eugéniste qui donne tout le pouvoir à Bill Lapiquouze Gates et relance la globalisation ► Source Réseau Voltaire du 20 février 2021.

Ma conclusion, page 24 : LE RAPPEL QUE TOUT CE QUE NOUS AVONS À FAIRE, C’EST DE DÉSOBÉIR !

Pages 25-26-27 : les PDFs ad hoc et connexes pour faire foirer le PROJEEEEET de Macron et son monde, dans cet ICI, MAINTENANT et surtout D’OÙ-NOUS SOMMES, sinon à fermer sa goule à tout jamais, ce qui pour ma part, vous l’aurez compris, est juste impossible…

JBL1960