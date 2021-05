TEMPS DE REFUSER LA DICTATURE DU PASS SANITAIRE EN MARCHE !

Et pour refuser le PASS SANITAIRE !

ALERTE INFO ► BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 17 de l’année 2021 (26/04 au 02/05) ► https://www.sentiweb.fr/5290.pdf

TAUX D’INCIDENCE NATIONAUX sur les 3 dernières semaines pour 100 000 habitants

44 pour 100 000 = Vont vous dire que le code a encore changé !

PRENEZ la BONNE DÉCISION et ne COMMETTEZ PAS L’IRRÉPARABLE car une FOIS VACCINÉ, vous ne POURREZ PLUS RETIRER la SOUPE, et ALORS… BONJOUR les DÉGÂTS !!!

Tous les « vaccins » anticovid tuent = Normal, ils sont toujours en phase d’essai !

Vaccin Pfizer, la Rolls-Royce des poisons ?

Par Philippe Huysmans – 4 mai 2021 pour Mondialisation.ca ► https://www.mondialisation.ca/vaccin-pfizer-la-rolls-royce-des-poisons/5656109

Thérapies géniques ARNm et eugénisme… Le soi-disant « vaccin » de Pfizer, Rolls Royce des poisons ?…

Question posée en analyse par Résistance71 le 6 mai 2021

Et il y a eu du monde pour se poser la même question du reste : OD, LME, RI, Le Vilain Petit Canard, j’en passe et des meilleures !

Car si on les laisse faire sans moufter, non seulement ils vont s’occuper de ceux qui refusent de se faire inoculer, mais en prime, Macron et sa bande vont imposer le PASS SANITAIRE jusque dans NOS chiottes !

Le Conseil scientifique du zombie Delfraissy se dit favorable à un pass sanitaire « temporaire et exceptionnel » : Créé de toutes pièces et en urgence par le « Kouchner boy » Jérôme Salomon, le Conseil scientifique Covid-19 n’a jamais eu que deux objectifs : empêcher l’IHU de Marseille du professeur Raoult de gérer la « pandémie » puis favoriser le pourrissement de la situation pour vendre la « sortie de crise » à la sauce oligarchique (vaccination de masse et pass sanitaire). Confirmation est faite sans surprise avec cette nouvelle déclaration officielle : « Le Conseil scientifique estime que le pass sanitaire, utilisé de manière temporaire et exceptionnelle, peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale » ► Source E&R VIA OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/05/06/le-conseil-scientifique-du-zombie-delfraissy-se-dit-favorable-a-un-pass-sanitaire-temporaire-et-exceptionnel/

RÈGLE N° 2

Donc, pour en finir avec les confinements sans fin et le port obligatoire du masque, les couvres-feux totalitaires, la vaccination obligatoire et le PASS SANITAIRE : Disons NON en masse, ensemble, et tout s’arrête !

Énième preuve que BIG-PHARMA a été créé (par Rockefeller) pour annihiler les remèdes naturels et instituer la médecine dite moderne ;

Si nous ne nous levons-pas ? ILS ne s’arrêteront pas !

À vous de voir, c’est entre vos mains, soit accepter la piquouze et rejoindre les cyborgs et tout s’arrête pour vous !

Soit nous REFUSONS TOUS ENSEMBLE toute cette ineptie meurtrière pour être et incarner la RÉSISTANCE…

En vous attendant, nous, on sème…

N.B. : l’illustration du billet est la photo d’une véritable affichette posée dans une vitrine d’un Tabac-Presse de France, ou plutôt de Navarre, dès mars 2020 ! Preuve que beaucoup sont mûrs pour accepter le PASS SANITAIRE, mais pour autant RIEN n’est perdu, si nous savons nous mutualiser pour inverser cette réalité totalement luciférienne !…