Chers Con-citoyens et Yennes ; Dénoncez-vous les uns et les autres…

Au N.O.M. de vos PAIRS, contre le F.I.S. et pour toujours plus de Sainte-Oseille !

C’est l’apôtre du Saint-GIEC qui vous le demande et qui vous en supplie ; Aidez-moi à sauver la France d’elle-même…

Bon, j’exagère un chouïa, mais alors d’un tout petit chouïa !

À peine, car en préambule, je tiens à vous préciser, qu'à partir de maintenant, je ne mettrais plus aucun lien vers les merdias mainstream surtout si je fais référence à des infos que l'on peut trouver partout si on cherche bien, puisqu'une énième loi au N.O.M. du Fric du Flouze et du DDA et uniquement pour nous, les gueux et les gueuses, piske le Grand Gogole s'en affranchi, les doigts dans le nez. Loi dite « Droit au déréférencement » et du « Droit voisin ».

En effet, et même si je source systématiquement, depuis le début, mes articles, les photos, etc… Qu'on me passe le robot nettoyeur à tout va ; Je vous rappelle que ce site est gratuit, que je ne fais jamais appel aux dons, et que tout mon travail de recherche, de traduction, de mise en synergie est totalement bénévole, et cela inclut bien sûr la mise au format PDF, et il y en a 136 à ce jour, que je réalise souvent en coopération avec Résistance 71 avec lesquels nous sommes sur la même ligne sur ce point. Cela ne veut pas dire que nous sommes absolument d'accord sur tout ! Lorsque nous divergeons, nous échangeons nos vues, rien n'est indépassable, lorsqu'on travaille en commun à faire se lever l'aurore de la Société des sociétés…



Revenons-en à notre Plus Grand Diviseur Commun : Emmanuel Macron et à son tout dernier discours pour mieux diviser les mougeons et les moutruches de France et de Navarre suite à l’attaque au couteau meurtrière du jeudi 3 octobre 2019 à la Préfecture de Police de Paris.

Emmanuel Macron vous appelle donc à « bâtir une société de vigilance » « voilà ce qu’il nous revient de bâtir ; la vigilance et non le soupçon qui corrode ; la vigilance, l’écoute attentive de l’autre, l’éveil raisonnable des consciences » et de prévenir : « Les institutions seules ne suffiront pas » à « venir à bout de l’hydre islamiste. (…) C’est la Nation tout entière qui doit s’unir, se mobiliser pour agir » et en rajoute une louche en appelant à « savoir repérer à l’école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement d’avec les lois et valeurs de la République ».

Et après les terroristes ?

Demain les criminels ordinaires ? Après-demain, les « voleurs de poules » ?

Puis enfin, les simples opposants politiques, au GIEC, dissidents anti-linky, anti-vaccination OBLIGATOIRE, vous, moi et quand ils viendront me chercher, je crains bien qu’il n’y ait plus personne pour protester…

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas communiste.

Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas social-démocrate.

Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas syndicaliste.

Lorsqu’ils sont venus chercher les juifs,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas juif.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Poème de Martin Niemöller écrit en 1942

En analyse dans ce billet de mars 2019 ► Quand ils viendront me, nous, vous ou les chercher ? Y’aura-t-il encore quelqu’un pour protester ?

Pourtant, soyez-en sûrs ;

Une fois encore, ce n’est pas par hasard, si Macron fait appel à nos plus bas instincts primaires, puisque selon le discours, récent, (forgé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle) l’Homme est un loup pour l’homme, qui a toujours fait la guerre, ce qui est inscrit dans ses gènes…

Or, lorsqu’on lit les historiens, anthropologues, ethnologues passés et présents, à contre-courant, on découvre une toute autre réalité, à savoir que l’Homme ne descend nullement d’un singe tueur, qu’il n’a pas toujours fait la guerre, et qu’il a même pratiqué l’Entraide comme facteur d’évolution ! ICI & LÀ

Seulement, voilà ; Cela n’arrange pas du tout les affaires de l’oligarchie pour qui l’invention de la théorie de « l’homme est un loup pour l’homme » justifiait et justifie toujours les pratiques prédatrices et criminelles du petit nombre au pouvoir, dont Macron est le plus pur produit, mis en place à l’Élysée, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ► Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées ; Et on note une accélération du temps et du mouvement, aussi bien de la part des «programmateurs» que du nombre de gens qui s’éveillent et prennent conscience de la finalité du projet ou Plan qui est la mise en place d’une grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises. Avec cela viendra un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans des mégalopoles connectées, les fameuses Smart-City, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes.

Comme il n’y a pas de petits profits pour l’oligarchie, Macron vient de trouver un moyen supplémentaire pour accélérer la fermeture des grilles de contrôle totalitaire sur nos tronches = En demandant à chacun d’entre nous d’agir, et d’œuvrer, volontairement donc, pour gagner la guerre contre le terrorisme, qu’il désigne comme étant l’hydre islamiste à la vindicte populaire.

Comment ? En appelant à signaler tout désordre, toutes incivilités, comme il est déjà possible de le faire à Nice, avec l’appli « Allo Mairie » ; Et en appelant à « savoir repérer à l’école, au travail dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement d’avec les lois et valeurs de la République »

Aussi, allons plus loin, et bannissons de notre propre réflexion politique, toute parole prophétique. Et tentons d’enclencher un nouveau paradigme, en lien avec les peuples premiers de tous les continents, sans dieu ni maitre, et autant que possible sans armes ni haine ni violence. Chacun étant libre de croire en ce qu’il veut, mais en son for intérieur.

C’est pourquoi je vous recommande la lecture de ce texte de Johann Most (1892) La peste religieuse en version PDF N° 71 de 18 pages. Car on peut y remplacer le curé par l’imam ou le rabbin, pour comprendre que toutes les religions sont à combattre, en fait toutes paroles prophétiques, d’où qu’elles viennent, car toutes à un moment donné, se radicalisent dans l’Islam radical mais aussi chez les catholiques intégristes ou encore les juifs orthodoxes.

D’autant que nous avons pu déterminer avec précision qui sont ceux derrière la réduction programmée de l’Humanité. Et c’est l’hydre du Nouvel Ordre Mondial transnational dont le cœur se situe à la City de Londres(*). Le Nouvel Ordre Mondial c’est la mutation de l’empire actuel sur le déclin et en déroute en un supra-empire transnational, qui abolira les nations et sera géré par les grandes entreprises transnationales qui sont en train de fusionner pour mieux pouvoir (nous) diriger.

(*)PDF N° 54 de 34 pages ► La City de Londres ; Au cœur de l'empire

Alors, ce qui complique les choses, c’est que dans le même temps, les marionnettistes de l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… C’est la métaphore du Bernard l’Hermite, car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande « coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.

Le plus redoutable restant à venir car si on les laisse faire, ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident à l’heure qu’il est ► DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF) N° 111 de 65 pages.

L’appel de Macron à bâtir un société de vigilance et à l’éveil raisonnable des consciences n’a absolument rien à voir avec l’appel à créer une société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et auto-gérées.

Tout simplement, parce que cette société des sociétés est HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS ;

Par exemple, si vous prenez la peine de lire le second essai de Résistance 71 ; Solution anthropologique pour une Société des sociétés – Société, Pouvoir, État & Violence – Résoudre l’aporie de Pierre Clastres (version PDF N° 110 de 37 pages) vous comprendrez que, non seulement, il n’y a pas de solutions au sein du système actuel, mais surtout qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais, en dehors de sa propre finalité qui est la réduction de 95% de la population grâce à la dictature technotronique en voie d’achèvement et qu’il nous faut impérativement stopper net, (sinon à fermer sa goule à tout jamais, ce qui pour ma part, est quasi impossible).

Et comprendre toute l’importance à formuler cette pensée cruciale à notre sens pour quiconque pense à l’émancipation définitive de nos sociétés de la sclérose criminelle étatico-capitaliste pour enfin parachever notre humanité vraie, profonde et organique dans une société des sociétés affirmant notre être en lâchant prise de la tyrannie de l’avoir et de ses antagonismes factices inhérents.

Étudions, intégrons, et mieux, conscientisons que l’Éveil de nos consciences c’est réaliser et abattre le plus grand fléau de l’Humanité : Le colonialisme et ce par quoi il arrive, toujours : l’État !

Il n’y a pas d’éveil raisonnable, de révolution d’État, de révolte légale, pour autant, démontrons que nous sommes capables TOUS ENSEMBLE, de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui appliqué à différents niveaux de la société empêche l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

JBL1960

