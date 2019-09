Solution anthropologique pour une Société des sociétés, par Résistance 71 en version PDF gratuite

Société, Pouvoir, État & Violence ;

Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres

Ou comment lâcher prise des antagonismes induits pour une société des sociétés par Résistance 71 – Version PDF N° 110 de 37 pages

Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71, août 2019 (Version PDF de Jo Busta Lally, septembre 2019)

Retrouvez ce PDF et tous les autres (135) en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits dans ma page spéciale PDFs que j’ai tous réalisés, toujours avec le plus grand des plaisirs, qui semble partagé, car je constate que cette page est la plus téléchargée de mon blog.

Sans doute avons-nous répondu à une attente avec ce format qui s’est révélé, un véritable outil d’échange, de partage et comme tout ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences nous estimons, de manière synchrone, que ce DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement !

Après avoir réalisé la version PDF du Manifeste Politique de Résistance 71 en octobre 2017, que j’ai annoté, à leur demande en mai 2018 suite aux discussions et échanges permanents, en bas de page 11 sur la définition de la propriété privée ► pris dans ce manifeste dans son sens lucratif et d’exploiteur et à ne pas confondre avec la possession ► Manifeste pour la société des sociétés, PDF gratuit de 66 pages.

Manifeste politique que j’ai intégré dans ma propre réflexion, c’est tout naturellement qu’il m’a été confiée de paginer cet essai, après lecture et en parfaite coopération.

Présentation Résistance 71 : Ce manifeste revisite et analyse quelques 1,8 millions années d’histoire de l’humanité et se termine par un exposé de ce que nous pensons être une sérieuse tentative de débroussaillage du chemin menant à un changement de paradigme politique viable et durable ayant pour but l’émancipation totale de la société humaine.

Pour ce faire, nous avons patiemment, au fil du temps, étudié les recherches historiques, anthropologiques, archéologiques de scientifiques exemplaires, souvent inconnus du grand public. Des gens intègres et sérieux comme Marcel Mauss, Pierre Clastres, Robert Jaulin, Jacques Lizot, Marshall Sahlins, James C. Scott, Charles McDonald, David Graeber, Alain Guillerm, Howard Zinn, Jean-Paul Demoule, Marylène Patou-Mathis.

Dans cette liste le second nommé fut sans aucun doute une révélation et un phare dans notre quête de réponses aux questions sur la société humaine, son organisation, l’origine de l’État, de la coercition, de la violence et pourquoi l’humanité en est là où elle en est aujourd’hui. Peut-on changer quelque chose radicalement ou sommes-nous voués à notre autodestruction sous le joug d’une entité factice et imposée ?

Si la réflexion et les résultats des recherches de Clastres, anthropologue politique anarchiste français (1934-1977) nous guida grandement, elle nous mena aussi à l’impasse de la question contradictoire (ce qu’on appelle une aporie en philosophie) à laquelle il était parvenu, mais que son décès précoce ne lui permit ni de formuler, ni bien sûr de solutionner.

Lors de la rédaction du « Manifeste pour la société des sociétés », nous nous sommes rendus compte que nous avions potentiellement résolu l’aporie à laquelle Clastres était parvenu.

Dans ce second essai, nous tentons de la formuler dans le contexte de son apparition au gré de la recherche de l’anthropologue et nous nous appuyons sur notre « manifeste » pour la résoudre et, nous le pensons, offrir une voie, certes en la circonstance toujours théorique, pour un changement radical (en remontant à la racine même du problème) de paradigme politique débouchant à terme sur la mise en place d’une société des sociétés, fondée sur la complémentarité et le lâcher prise de tous les antagonismes factices.

Nous répondrons bien entendu à tous commentaires et avons créé une adresse courriel spécifique sur laquelle vous pouvez nous contacter :

anthropologie.politique@protonmail.com

MA PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE

Et effectivement, la résolution de l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres était contenu dans le Manifeste Pour La Société des Sociétés. Et Résistance 71 dans ce second essai, démontre bien que, non seulement, il n’y a pas de solutions au sein du système actuel, mais surtout qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais, en dehors de sa propre finalité qui est la réduction de 95% de la population grâce à la dictature technotronique en voie d’achèvement et qu’il nous faut impérativement stopper net.

Et comprendre toute l’importance à formuler cette pensée cruciale à notre sens pour quiconque pense à l’émancipation définitive de nos sociétés de la sclérose criminelle étatico-capitaliste pour enfin parachever notre humanité vraie, profonde et organique dans une société des sociétés affirmant notre être en lâchant prise de la tyrannie de l’avoir et de ses antagonismes factices inhérents.

Étudions, intégrons, et mieux, conscientisons cette nouvelle lecture, ce second essai, à notre réalité d’aujourd’hui, qui est d’être capables, TOUS ENSEMBLE, de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui appliqué à différents niveaux de la société empêche l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

JBL1960