Beaucoup se souviennent de ce qu’ils faisaient le 11/09/2001…

Je le redis, comme je le pense ; Chercher à connaitre la vérité sur le 11 septembre n’est nullement perdre son temps. Cela nous aidera, assurément, à déchirer le voile que les Zélites mondiales, principalement Zuniennes ont plaqués sur nos yeux…

Nous pouvons toutes et tous, devenir des lanceurs d’alertes, des chercheurs de vérité ; Soyons des petits détonateurs supplémentaires, disséminés de par le monde, pour faire éclater la vérité à la tronche de la malfaisance régnante, que nous savons être Le Vatican, La City de Londres et Washington D.C.

Pour beaucoup, se fut l’évènement déclencheur, d’une prise de conscience politique, à l’exemple de Kevin Barrett : Jusqu’à il n’y a pas si longtemps que ça, nous n’avions aucune raison tangible de mettre en doute la plus formidable des réalisations exploratrices humaines : l’envoi d’êtres humains sur notre satellite naturel : la lune.

Puis est venu le 11 septembre 2001 et pour bon nombre d’entre nous… tout a changé. Il ne devenait plus possible de croire en le narratif officiel d’un évènement historique de grande ampleur impactant sur la destinée de l’Humanité. Il ne devenait plus possible de croire les élucubrations de nos gouvernements mis en place pour perpétrer ad vitam æternam, la dictature de la marchandise et des intérêts particuliers ► 20 juillet 1969 ~ 20 juillet 2019… 50 ans pour passer de Héros à Zéro ?… par R71 – Source Kevin Barrett de Veterans Today



En version PDF N° 106 de 31 pages ► 20 juillet 1969 à 20 juillet 2019, 50 ans pour passer de Héros a Zéro ? Par Kevin Barrett pour Veterans Today traduction R71, mise au format PDF par mézigue.

Tout questionnement est légitime et nécessaire !

« L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie ;

La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit »

Mahatma Gandhi

Lorsque Luke Rudkowski (We Are Change), tombe sur l’ancien Secrétaire de la Défense lors des attentats du 11 septembre 2001, Donald Rumslfed en personne. C’est l’occasion de le questionner sur le mystère qui entoure l’effondrement du WTC 7.

URL de l’article + vidéo ► http://www.agenceinfolibre.fr/donald-rumsfeld-le-wtc-7-non-je-ne-connais-pas/ | Source ► https://wearechange.org/

Vidéo mise en ligne le 20 avril 2016 et Traduction par Agence Info Libre

Quand on en arrive à ce niveau de mensonge ; Donald Rumsfeld : « Le WTC 7 ? Non je ne connais pas » alors seule la vérité libèrera les peuples et à tout jamais…

Toutes les vérités et tous les peuples…

Aussi, je vous repropose la lecture du PDF N°39 de 34 pages à propos d’un 11 septembre 2001 argumenté et documenté comme étant une attaque (un nouveau Pearl Harbor) « Nucléaire » Source Veterans Today – Traduction Résistance 71 ► Au sujet d’un 11 septembre nucléaire.

11 septembre et les trois mensonges systémiques du Nouvel Ordre Mondial

Résistance 71 – 11 septembre 2019

“Celui qui est contre la guerre est par ce seul fait dans l’illégalité. L’État capitaliste considère la vie humaine comme la matière véritablement première de la production du capital. Il conserve cette matière tant qu’il est utile pour lui de la conserver. Il l’entretient car elle est une matière et elle a besoin d’entretien et aussi pour la rendre plus malléable il accepte qu’elle vive. […] L’État capitaliste se sert de la vie. La guerre n’est pas une catastrophe, c’est un moyen de gouvernement. L’État capitaliste ne connaît pas les hommes qui cherchent ce que nous appelons le bonheur, les hommes dont le propre est d’être ce qu’ils sont, les hommes en chair et en os ; il ne connaît qu’une matière première pour produire du capital. Pour en produire, il a besoin à un certain moment de la guerre, comme un menuisier a besoin d’un rabot, il se sert de la guerre. […] L’État capitaliste a besoin de la guerre, c’est un de ses outils. On ne peut tuer la guerre sans tuer l’État capitaliste. Je parle objectivement. Voilà un être organisé qui fonctionne… Dans cet être organisé, si j’enlève la guerre, je le désorganise si violemment que je le rend impropre à la vie, à sa vie, comme si j’enlevais le cœur au chien, comme si je sectionnais le 27ème centre moteur de la chenille. […] Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre et tuer l’État capitaliste. Je préfère m’occuper de mon propre bonheur. Je ne veux pas me sacrifier ; je n’ai besoin de sacrifier qui que ce soit. Je ne veux me sacrifier qu’à mon bonheur et au bonheur des autres. Je refuse les conseils des Gouvernements de l’État capitaliste, des professeurs de l’État capitaliste, des poètes, des philosophes de l’État capitaliste. […] Il n’y a qu’un seul remède : notre force. Il n’y a qu’un seul moyen à utiliser : la révolte, puisqu’on n’a pas entendu notre voix. Puisqu’on ne nous a jamais répondu quand on a gémi.”

~ Jean Giono, “Refus d’obéissance”, 1937 ~

Trois mensonges systémiques et leurs effets sur nos vies

Les trois piliers du Nouvel Ordre Mondial en marche

Résistance 71 – 11 septembre 2019

Mensonge # 1 – Le 11 septembre 2001, attaque nucléaire sous faux-drapeau

Voir le PDF complet ; À propos d’un 11 septembre nucléaire

Mensonge # 2 L’escroquerie du Réchauffement Climatique Anthropique

Voir mon billet d’hier ; Avoir « foi » dans la Nouvelle Église de Climatologie, le Saint-GIEC ?

Mensonge # 3 , 5G la technologie du futur dystopique

Voir mon DOSSIER COMPLET pour refuser la DICTATURE TECHNOTRONIQUE en analyse dans ce dernier billet ► Qui est derrière la réduction programmée de l’humanité ? Dean Henderson (07/09/19)

Pour lire l’intégralité de l’analyse de Résistance 71 de ce 11 septembre 2019 ► https://resistance71.wordpress.com/2019/09/11/11-septembre-et-les-trois-mensonges-systemiques-du-nouvel-ordre-mondial/

Nos analyses, dans une parfaite synchronicité et sans aucune concertation, se répondant et se complétant parfaitement…

Et n’oubliez pas, qu’en France, le 21 septembre 2001 AZF explose Toulouse ► 21 septembre 2001 – 21 septembre 2018, et que nous ne connaissons toujours pas la vérité non plus sur les causes, réelles, de cette explosion mortelle !

Je puis vous dire, que si je me souviens très bien de ce que je faisais le 11 septembre et bien je me souviens aussi très bien de ce que je faisais le 21 septembre 2001…

