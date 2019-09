L’élimination de l’espèce envahissante, Mohawk Nation News (13/09/19) – Traduit, complété et enrichi par JBL

« Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue »

Mohawk Nation News du 22/12/2016

Ce n’est donc par la première fois, que la Nation Mohawk, nous invite à avancer à leurs côtés et non pas en position dominante comme s’apprêtent à le réaffirmer, les descendants des colons envahisseurs/exterminateurs le lundi 14 octobre prochain ► Jour de la Découverte ou Jour de la Race. Car nous avons absolument le choix d’arrêter de consentir et d’être complices d’un pouvoir oppresseur, eugéniste, raciste et ethnocentriste et de rejoindre la résistance, mieux de l’incarner en se plaçant sous La Grande Loi de la Paix ► Kaianerekowa et ainsi rompre avec le cycle mortifère de la guerre perpétuelle réactivé le 11 septembre 2001 par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !

ÉLIMINATION DE L’ESPÈCE INVASIVE

Mohawk Nation News – 13 septembre 2019

URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2019/09/13/removing-the-invasive-species/

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally avec l’aide du traducteur DeepL.com

On n’est jamais trop prudent. Une élection de la société étrangère du gouvernement du Canada a été déclenchée. Les immigrants et les traîtres veulent continuer à piller nos terres, nos ressources et à sucer notre sang. Ils traversent maintenant l’île de la Grande Tortue (Amérique du Nord) en souriant et en faisant de fausses promesses.

Le serpent blanc est une espèce envahissante d’un pôle à l’autre de l’île de la Grande Tortue, d’océan en océan, qui détruit la nature. Il doit s’adapter aux us et coutumes de l’île de la Grande Tortue ou partir. Il refuse de lâcher l’emprise qu’il a sur les onkwehonweh (NdJBL : Natifs, Nations et peuples originels). Il n’a pas d’empreinte naturelle sur l’île de la Grande Tortue. Nous poursuivrons la volonté de la Création.

Le Human Genome Diversity Project de l’Université de Stanford en Californie est sponsorisé par Big Pharma. Le film « Les chasseurs de gènes » explique pourquoi nos cellules et notre ADN sont utiles et indispensables au serpent blanc.

Regardez et apprenez : [https://www.youtube.com/watch?v=SPHjhIDy-1o]

Pour les profiteurs de l’industrie pharmaceutique, nous sommes des rats de laboratoire à but lucratif. Après avoir prélevé des échantillons de notre sang, de nos cheveux et de différentes parties du corps et organes pour développer des remèdes contre le diabète, les maladies cardiaques, l’Alzheimer, l’impuissance, nous pouvons être éliminés. Nos cellules seront stockées dans des bocaux des gros labos de Big Pharma & Co au profit de l’Élu (NdJBL : ou de quelques élus triés sur le volet).

Le serpent blanc ne se soucie pas de la façon dont nous nous connectons avec le kasatstensera kowa sa oiera, le grand pouvoir naturel. Notre chemin est dans notre tête, notre corps et notre énergie.

Ceux qui peuvent/veulent s’adapter sont les bienvenus. Quand le temps viendra, Dekanawida dit que le serpent noir aura peur et qu’il nagera vers le Sud pour disparaitre de la vue des onkwehonweh. Le serpent rouge verra le monde du ciel, aura peur et rampera vers le Nord, laissant derrière lui une piste escarpée. Une partie de la queue du serpent blanc se brisera et rampera jusqu’au pays des collines pour guérir avec les onkwehonweh. Le reste du serpent blanc fera une faible tentative de nager vers la lumière et ne sera plus jamais vu par les onkwehonweh.

Cette élection vise à poursuivre la destruction totale de l’île de la Grande Tortue, à protéger l’Entreprise (Canada Incorporated) [NdJBL ou Couronne/Crown que nous savons être la City de Londres] et à maintenir l’illusion de la liberté pour le peuple. La majeure partie de son temps, le serpent blanc l’a utilisé pour contrôler et exploiter les ressources rares qu’il possède après avoir volé les terres des peuples indigènes.

C’est la Création qui prend la décision finale.

Lentement, mais surement, prenant conscience que nous sommes TOUS des colonisés, même si c’est à des degrés divers, il devient de plus en plus clair pour de plus en plus de gens, que le salut de l’Occident et l’avenir de l’Humanité passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Du fait qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais !

JBL1960