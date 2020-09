Hommage à David Graeber, disparu le 2 septembre 2020 par Jo Busta Lally en version PDF

Lorsque David Graeber décède subitement le 2 septembre 2020, j’étais en train de finaliser une nouvelle version PDF de l’œuvre phare d’Andreï Tarkovski Le Temps Scellé à partir de larges extraits choisis par Résistance71, de la 1ère Édition Française, Éditions de l’Étoile, Cahiers du Cinéma, publié en1989.

Je remontais deux ans en arrière lorsque R71 me proposait de réaliser un PDF de toutes leurs publications et traductions depuis 2014 de/avec David Graeber. Tant l’analyse et l’expertise en anthropologie politique de Graeber étaient parfaitement complémentaires à leur Manifeste Politique ; Manifeste pour la Société des sociétés, la prolongeant même à bien des égards, pouvant agir comme un détonateur supplémentaire et un outil pour créer une société parallèle, celle des associations libres fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres…

Il en résulta donc ce « Fragments anthropologique pour changer l’histoire de l’humanité » qui nous donnait des clés pour véritablement, en le conscientisant, changer/modifier/affiner notre perception et notre vision des êtres et des choses, nous changeant/modifiant/affinant nous-mêmes même imperceptiblement et donc ainsi nous mettant en capacité de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité…

Comme R71, Zénon, Steven Newcomb, Jean-Pierre Demoule, Charles Macdonald et tant d’autres par ces voyages de lectures remontant jusqu’aux promesses de l’aube de l’Humanité, David Graeber nous avait invité à remonter le cours de notre propre histoire, pour nous faire constater, par nous-mêmes, que les sociétés dites primitives avaient, par des va-et-vient, testé aussi bien les sociétés sans État, les sociétés contre l’État ou les sociétés totalement acquises à l’État à ses dogmes et doctrines.

Et c’est en redescendant la rivière ensemble et côte à côte, que nous avons pu déterminer que c’était au sein des groupes/clans ou sociétés sans/contre l’État que l’Homme, tout naturellement, avait pratiqué l’Entraide comme facteur d’évolution et non en faisant la guerre, comme on veut nous le faire croire et depuis peu, car cette théorie n’a émergé qu’au XIXe siècle.

Au XXe siècle les préhistoriens annoncent que l’homme préhistorique est agressif par nature. Pourtant, dans cet article, solide d’une bibliographie francophone et anglophone abondante, l’auteure* tient à démontrer que «Plusieurs études en neurosciences affirment que le comportement violent n’est pas génétiquement déterminé. Même s’il est conditionné par certaines structures cognitives, le milieu familial et le contexte socio-culturel jouent un rôle important dans sa genèse. En outre, de nombreux travaux, tant en sociologie ou en neurosciences qu’en préhistoire, mettent en évidence le fait que l’être humain serait naturellement empathique. C’est l’empathie voire l’altruisme, qui aurait été le catalyseur de l’humanité.» Source : Le Monde Diplomatique juillet 2015 Déconstruire le mythe d’une préhistoire sauvage et belliqueuse de Marylène Patou-Mathis.



*La Professeure/chercheuse Marylène Patou-Mathis [Directrice adjointe de l’UMR 7194 depuis janvier 2019 et Directrice de l’équipe «Comportements des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement modernes replacés dans leur contexte paléoécologique» (2013-2018)] : reconfirme ce que Pierre Kropotkine, considéré par beaucoup aujourd’hui comme le « père » de la sociobiologie, avait démontré dès la fin du XIXe siècle.

Mais voilà… Cela n’arrange pas du tout les affaires de l’oligarchie pour qui l’invention de la théorie de « l’homme est un loup pour l’homme » justifiait et justifie toujours les pratiques prédatrices et criminelles du petit nombre (0.001%) au pouvoir…

Alors que NOUS SOMMES LES 99.999% comme l’avait imaginé puis défini Graeber !

C’est avec ces fragments anthropologiques en tête, entre autres, que toustes, nous avons pu relier les points entre eux, nous interconnecter, puisque nous sommes TOUSTES INTER-RELIÉ(E)S pourvu que nous en fassions l’effort…

Et cet effort collaboratif nous aura conduit à nous rejoindre, sans se connaitre, et à avancer, ensemble, d’un même pas, sur le chemin de la société vers son humanité révélée avec Résistance71, par exemple, grâce à David Graeber qui a agi lentement, mais surement, comme un petit détonateur supplémentaire et c’est pour l’en remercier que je lui rends hommage aujourd’hui à travers ce PDF qui de toute éternité témoignera de son passage durant lequel il a semé, en nous et profond les graines d’un autre futur possible, démontrant que nous avons absolument toujours le choix de faire le bien, mieux, le bien-commun plutôt que vivre égoïstement dans le seul but d’accumuler des richesses sans comprendre, ou vouloir admettre, que notre seule vraie richesse est celle du cœur.

En hommage à David Graeber j’ai réunifié, dans ce PDF de 94 pages, mon billet du 5 septembre, à l’annonce de sa disparition, l’hommage de Marshall Sahlins, traduit de l’anglais par Résistance71 et à sa suite de la page 12 à 90 la version intégrale de « Fragments Anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité » ;

Puisque la vie n’est qu’un passage, sur ce passage semons des fleurs, semons les graines du futur et PLANTONS-NOUS !

Ma conclusion se trouve de la page 90 à 94, car pour ma part, il y aura eu un AVANT et un APRÈS David Graber, comme une césure du Temps. Et grâce à son analyse poussée et innovante de l’anthropologie politique en connexion avec toutes mes lectures précédentes, et arrivée à un moment crucial de ma propre réflexion, ses Fragments Anthropologiques assemblés ont agi en véritables petits détonateurs supplémentaires capables d’impulser la poussée primordiale, de vaincre l’inertie de départ et d’enclencher un nouveau paradigme, en lien avec les Natifs et Peuples premiers de tous les continents, et ainsi d’insuffler un changement infime, presque invisible au cours de l’Histoire humaine.

Merci à David Graeber pour m’avoir aidé à trouver mon propre chemin…

JBL1960