Disparition de David Graeber, 59 ans, Anthropologue…

Reconnu pour avoir inventé la phrase « Nous sommes les 99% » en contraste au 1% d’oligarques gouvernant. C’est grâce à David Graeber, que nous avons pu affiner l’analyse et démontrer que nous étions en fait 99.999% contre 0.001% . Et ça change tout !

Levez-vous tels les lions après la sieste,

En nombre invincible,

Secouez vos chaînes et jetez-les

au sol comme rosée du matin,

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil.

Vous êtes nombreux (99,999%), ils sont peu (0.001%).

Percy Bisshe Shelley (1792-1822)

David Graeber était Professeur d’Anthropologie, spécialiste en Économie Politique, de la London Schools of Economics, après avoir été viré de Yale pour ses vues radicales de la société. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de références dont « Fragments d’anthropologie anarchiste », « Possibilities » et « La dette, les premiers 5000 ans ». Membre de l’IWW (syndicat anarchiste Industrial Workers of the World) et une des figures de proue du mouvement Occupy Wall Street.

Son épouse, l’artiste et écrivaine Nika Dubrovsky, dans un message publié jeudi sur Twitter, indique qu’il s’est éteint mercredi dans un hôpital de Venise, en Italie, des suites de problèmes de santé indéterminés. Graeber ne vivait pas en Italie, mais devait y travailler depuis quelque temps, sans doute pour ses recherches pour son dernier livre à publier sur l’anthropologie du monde des pirates, livre à paraître en 2021 et à titre posthume malheureusement.

Depuis le début de l’Affaire du CoV19–OGM, Graeber a été très silencieux au point que nous étions nombreux à nous demander à un moment donné ce qu’il faisait, même si ce n’était pas son domaine d’expertise. A-t-il été » éliminé » ? Comme se pose la question R71 ; Franchement on n’en sait rien, mais à l’heure actuelle, toutes les hypothèses sont plausibles.

En 2018, à la demande de Résistance71 et dans le prolongement de leur Manifeste Politique qui a trouvé son chemin de la société vers son humanité réalisée en juin dernier, j’avais réuni, toutes leurs traductions publiées ces dernières années de/avec David Graeber dans un PDF pour permettre aux lecteurs de mieux saisir la variété des dernières trouvailles en matière d’anthropologie et d’évolution de la société humaine. Car David Graeber était dans une démarche de rassembler des recherches complémentaires de scientifiques qui le plus souvent ne communiquent entre eux que rarement, mais qui pourtant auraient tout intérêt à le faire pour expliquer au grand public les dernières trouvailles dans leur domaine qui révolutionnent le catéchisme du consensus oligarchique anthropologique ; comme par exemple en sciences humaines, une plus grande communication entre anthropologues, archéologues, sociologues, historiens et philosophes.

Et dans le dernier article Graeber comble ce vide en s’associant avec un archéologue anglais de renom pour nous parler du rapport humain au pouvoir sous un angle novateur, en nous expliquant : Comment changer le cours de l’histoire humaine



Au sommaire du PDF ;

Page 4 – Petite leçon basique d’anarchisme de la vie de tous les jours

Page 9 – Mieux comprendre Société et État pour un changement politique profond : Fragments d’une anthropologie anarchiste – 1ère Partie

Page 17 – Mieux comprendre Société et État pour un changement politique profond : Fragments d’une anthropologie anarchiste – 2ème Partie

Page 24 – État, société et les premières 5000 années de dette, avec l’anthropologue David Graeber

Page 33 – Le mouvement révolutionnaire au XXIème siècle

Page 40 – Anthropologie politique et changement de l’histoire humaine – 1ère Partie

Page 48 – Anthropologie politique et changement de l’histoire humaine – 2ème Partie

Page 59 – Liens Vidéos et lectures complémentaires en version PDF

Fragments anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité avec David Graeber, version PDF N° 57 de 59 pages

Changeons le cours de l’Histoire humaine…

Par cette lecture Graeber nous invitait à remonter à la source et jusqu’aux promesses de l’aube de l’Humanité. Tel le saumon qui remonte la rivière par la seule force motrice instinctive ; Projeté par la seule réminiscence du retour indispensable au lieu originel de sa propre création et gage de la survie de son espèce.

Cette invitation à remonter le cours de notre propre histoire, pour constater par nous-mêmes, que les sociétés dites primitives avaient, par des va-et-vient, testées les sociétés sans État et même contre l’État ou totalement acquises à l’État à ses dogmes et doctrines.

Et en nous invitant à redescendre la rivière, ensemble, nous avons pu déterminer que c’était au sein des groupes/clans ou sociétés sans/contre l’État que l’Homme, tout naturellement, avait pratiqué l’Entraide comme facteur d’évolution et non en faisant la guerre, comme on veut nous le faire croire ! (ICI)

Nous avons pu ainsi déterminer le moment précis où l’homme a pris le mauvais chemin qui l’a conduit vers ce cul-de-sac où nous sommes aujourd’hui, et à l’aube du Grand Reset ordonné par le 0.001% contre nous, les 99.999% !



Nous n’avons jamais été si prêts de disparaitre, et cela arrivera, assurément, si nous ne sommes pas capables, ensemble, et par la mutualisation de la force de nos esprits, d’inverser notre réalité totalement kabbalistique que l’on tente de nous imposer avec le port d’une muselière, partout par toutes et tous dès l’âge de 11 ans et la nouvelle normalité de distanciation sociale dès 3 ans à l’école, qui promet la néantisation de l’Humanité telle que nous l’avons toujours connue.



Alors que nous avons absolument, encore, la possibilité de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité.

Comment ? Tout simplement, en nous organisant, nous la minorité, soit 10 à 15% de la population mondiale, convaincue, motivée, opiniâtre car c'est tout ce dont nous avons besoin

Pour un autre futur, pour une autre société hors État et ses institutions, contre le travail/Bullshit jobs et ses lois et sans argent, retrouvez Graeber, Clastres, Sahlins, Macdonald, Scott et bien d’autres dans ma page ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine et critique de l’État.

Pour retrouver ce PDF de Graeber et tous les autres (+de 200), ma BIBLIOTHÈQUE PDFs

Merci à David Graeber pour avoir nourri ma petite flamme intérieure…

JBL1960