Aucune erreur n’a été commise…

Si l’on admet que le virus de la peur a été totalement fabriqué par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité

Et que l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par les vaccins !

Le Nouvel Ordre Mondial a fait graver 10 commandements dans la pierre des fameuses Georgia Guidestones en 1980. Le 1er de ces 10 « commandements » stipule que la population mondiale ne devra jamais dépasser les 500 millions d’individus, ce qui représente une projection de réduction de la population mondiale de l’ordre de 95%. Et tous ceux qui se considèrent comme faisant partie de l’élite sont très satisfaits ! Mais qui va décider si vous aller vivre ou mourir ? Puisque vous acceptez déjà, sans moufter, de porter un masque alors qu’il est largement prouvé qu’aucun masque, AUCUN, ne protège des contaminations virales et/ou infectieuses, tel que le CORONAVIRUS. Et que de plus, il est nocif de le porter toute la journée, et de toutes façons, impossible surtout pour des enfants, de le garder sur le nez plus de 3 à 4 heures de suite !



La preuve dans cette toute dernière vidéo de Silvano Trotta du 2 septembre 2020

Et comme d’habitude ST nous laisse de nombreux liens attestant ses dires, sous chaque vidéo.

Aussi ai-je traduit le début de l’article de REVOLVER NEWS qu’il souligne et qui démontre que le confinement a été 10 fois plus meurtrier que la pandémie, elle-même.

Comme nous avions été nombreux à le présager dès le départ…

Sous la vidéo de Silvano la poésie pure de LETTRE AU BON SENS :

SOUS LE JOUG DU TYRAN…

FAISEUR DE COVIDÉS RUMINANT…

EST-CE QUE, DE MAL EN PIS…

LE BEAUF S’ÉMEUT… SE MEUT…

ET AMEUTE À L’ÉMEUTE…

LA MEUTE AVACHIE ?

Dans lequel, en long, en large et en travers, je démontre, preuves à l’appui, que cette PLANdémic n’est qu’un outil de notre domestication, de notre domination et donc de notre soumission…

Comme le disent, haut et fort, de nombreux RÉSISTANTS dans cette vidéo : Aujourd’hui, nous avons compris que vous êtes les ennemis du peuple, mais la liberté, notre liberté, est en chacun de nous, à l’intérieur de nous !

Pour un autre futur, cliquer sur l’image !

Pour faire péter les verrous, empêcher la fermeture des grilles totalitaires sur nos tronches, refuser la muselière et faire triompher l’organique !

Preuves supplémentaires, que la solution est en NOUS, que la solution, C’EST NOUS !

ÉTUDE EXCLUSIVE de REVOLVER NEWS : Les confinements COVID-19 sont dix fois plus meurtriers que la pandémie elle-même !

REVOLVER NEWS du 31/08/20 – URL de l’article source en anglais ► https://www.revolver.news/2020/08/study-covid-19-lockdowns-deadlier-than-pandemic-itself/

Traduit de l’anglais avec DeepL.com Traducteur gratuit, complété et enrichi par Jo Busta Lally avec

Une nouvelle étude révolutionnaire commandée par Revolver News conclut que les confinements COVID-19 ont été dix fois plus meurtriers que le virus COVID-19 lui-même en termes d’années de vie perdues par les citoyens américains.

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’analyse simple et rigoureuse permettant de connaître avec précision et certitude le coût réel des confinements COVID-19. En conséquence, Revolver News a entrepris de commander une étude pour faire précisément cela : quantifier enfin les dommages nets des verrouillages/confinements en termes d’une métrique connue sous le nom d' »années de vie ». En termes simples, nous nous sommes inspirés d’études économiques existantes sur les effets du chômage sur la santé pour calculer une estimation du nombre d’années de vie perdues en raison des fermetures aux États-Unis, et nous avons comparé cette estimation à celle du nombre d’années de vie qui auront été sauvées par les fermetures. Les résultats sont tout simplement stupéfiants et suggèrent que les fermetures finiront par coûter aux Américains plus de dix fois plus d’années de vie que le nombre d’années sauvées par le virus lui-même.

Les mesures de verrouillage COVID-19 que les Américains ont dû endurer pendant la majeure partie de l’année 2020 représentent l’une des mesures politiques les plus dramatiques, les plus conséquentes et les plus dommageables de l’histoire de ce pays. Pour la première fois de son histoire, l’Amérique a connu une situation si paralysante et périlleuse que la stabilité financière et sociale à long terme a été légitimement menacée.

Comme pour tout ce qui concerne l’Amérique de 2020, ces mesures de verrouillage sont devenues profondément politisées. Le président Trump s’oppose à d’autres mesures de verrouillage dévastatrices. Dans son récent discours à la Convention nationale républicaine, le président Trump a souligné que les mesures d’immobilisation ont eu des effets très réels et très dévastateurs sur la vie de nombreux Américains. [NdJBL : je ne suis pas d’accord avec l’analyse politique de Revolver News, car elle sous-tend que Trump ne serait pas d’accord avec toutes les décisions prises… par Trump. Elle le dédouane en faisant porter toute la responsabilité sur l’État profond.]

Le président Trump : Le coût de l’arrêt de Biden se mesurerait en termes d’augmentation des overdoses de drogue, de dépression, d’alcoolisme, de suicides, de crises cardiaques, de dévastation économique, de perte d’emploi et bien plus encore. Le plan de Joe Biden n’est pas une solution au virus, mais plutôt une capitulation face au virus. [Politico]

Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, en revanche, a laissé entendre qu’il était prêt à imposer de nouveaux blocages si des « scientifiques » lui demandaient de le faire. On ne sait pas quels scientifiques Joe Biden écouterait, car il n’y a pas de consensus entre les scientifiques et les experts sur la question de savoir si les fermetures valent ou non les coûts faramineux qu’elles imposent à l’homme de la rue. [NdJBL : En France, c’est exactement ce que fait Macron, avec le Conseil Scientifique de Défense, et la France, en Europe, détient le bilan le plus meurtrier, attribué au COVID-19, alors que nous attendons toujours les vrais chiffres, de la grippe saisonnière, par exemple, car le gouvernement-qui-ment, n’affiche que 72 DÉCÈS de la grippe, alors que chaque année, on comptabilise de 8 à 16000 décès de la grippe saisonnière, avec des pointes à 30 000 !]

Revolver News est très fier de présenter une étude rigoureuse sur un sujet aussi important et nous espérons qu’elle sera diffusée largement au sein du gouvernement et à l’extérieur pour aider les décideurs politiques. Cette étude exclusive est une contribution collaborative d’invités à Revolver News. En raison de la nature malheureusement politisée des fermetures COVID-19 et de la plausibilité des répercussions professionnelles qui y sont associées, les auteurs ont choisi pour l’instant de se représenter sous un pseudonyme.

Abel Sumner est un candidat au doctorat dans un domaine des sciences sociales, avec une expérience de décideur politique dans les secteurs privé et public. Il a une formation approfondie en statistiques, en économétrie et en politiques publiques fondées sur des données quantitatives.

Jeremiah Jackson est titulaire d’un doctorat en économie et possède une expérience à la fois dans le secteur public en tant que décideur politique et dans le secteur privé en tant qu’analyste.

Jacob Cage est titulaire d’un doctorat dans le domaine des sciences sociales et possède une vaste expérience tant dans le secteur public que dans le secteur privé en matière d’analyse politique et de communication stratégique.

Pour lire l’intégralité de l’étude en anglais et ses très nombreux graphiques ► https://www.revolver.news/2020/08/study-covid-19-lockdowns-deadlier-than-pandemic-itself/

Kizondi…

Comme le rappelle Silvano Trotta dans sa dernière vidéo, en Italie durant le confinement, il y a eu 3 fois plus de décès par crises cardiaques, AVC, et des longues maladies puisque les gens n’ont pas été traités et qu’ils avaient ordre de RESTEZ CHEZ EUX !

En Espagne idem, en France itou !

Les exemples sont légions de personnes abandonnées à leur propre sort, puisqu’on ne pouvait ni aller chez son médecin traitant, que les hôpitaux été fermés et donc logiquement VIDES, et que les médecins, de leur propre aveu, n’ayant plus de patients à voir, rentraient chez eux à 17H30 au lieu de 20 heures… C’est à dire l’heure à laquelle une partie de la population applaudissait le personnel soignant qui était au front…

Actuellement, encore, toutes personnes hospitalisées pour des problèmes autres que COVID-19,( et comme on le constate, les hospitalisations pour COVID ne font que diminuer ainsi que les décès) ne peuvent recevoir de visites pour cause de COVID ! Donc, le gonze, ou la gonzesse, qui reste hospitalisé 1 mois dans un hôpital ou une clinique loin de chez lui/elle = Ne peut pas être visité(e) à cause du virus…

Comme je l’ai démontrée dans mon dernier PDF, la nouvelle cible sont les enfants, et comme en témoigne cette maman dans la vidéo de ST, si vous accompagnez votre enfant de 3 ou 4 ans à l’école, avec un masque, vous ne pouvez plus lui faire un câlin et la bise à cause du virus de la peur…

Et le Ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, a bien confirmé, chez Bourdin, ICI, que toute personne suspecte, càd COVID+ serait d’abord mise à l’isolement, y compris les jeunes enfants, durant 2 semaines : Si quelqu’un a des symptômes, on l’isole. On l’isole puis on fait venir, [NdJBL : les fameuses Brigades Sanitaires !] ou on l’envoie sur le centre de tests. (…) La personne est isolée tant qu’on n’a pas les résultats, et si (la personne) est testée positive, alors il y a tous les cas contacts qui sont identifiés », a indiqué le ministre, soulignant que c’est « l’Agence régionale de santé qui prend en main la procédure dès lors que quelqu’un est testé.

Bon, ça va être pratique, vu qu’on vous a démontré, aussi de la non-fiabilité des tests PCR, comme de leur dangerosité à se écouvillonner profond !

Alors, vous allez accepter, sans moufter, ça aussi ?

Il est encore temps de se lever et de refuser leur nouvelle normalité de distanciation sociale !

Sinon ?

C’est fin de partie pour l’Humanité !

À vous de voir !

C’est cela que vous voulez pour vos enfants, et vos petits-enfants ?

Parents, grands-parents, enseignants, hommes et femmes résistant(e)s, pour un autre futur !

Suffit de dire NON, ensemble, et tout s’arrête…

JBL1960