Aux parents & grands-parents de France et de Navarre…

Aux médecins, enseignants, directeurs d’écoles, de collèges, de lycées, aux policiers et gendarmes qui participez ACTIVEMENT à notre génocide !

IL EST ENCORE TEMPS DE STOPPER LA MASCARADE !

OUVREZ-LA ! MAINTENANT ! IL EST TEMPS & SURTOUT C’EST LE MOMENT OÙ JAMAIS !

Vidéo d’EXISTER EN LIBERTÉ du 5 septembre 2020

Allô, cerveaux disponibles ?

Grand merci à Ratatouille !

Car quand ils en auront finis avec nous et bien ce sera votre tour !

Et au format PDF ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours – Coronavirus SRAS-CoV-2 ou CoV19 par JBL1960

Cliquer pour accéder à dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages)

Cliquer sur l’image, ci-dessous, pour comprendre pourquoi tous les chiffres sont faux !

Transmis par mail hier, le WORLDOMETER preuve que cette pandémie est BIDON ► https://www.worldometers.info/fr/

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

Transmis par mail par https://heroikouest.wixsite.com/monsite/solutions POUR DIFFUSION & PARTAGE pour la rentrée des classes qui commence demain !

1) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/attestationsurlhonneur-testpcr-dac2a9finitif-1.pdf

2) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/ne-pas-signer-doc-entree-ecoles-1.pdf

3) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/flyer-enfant-dac2a9finitif-1.pdf

4) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/texte-certification-non-danger-vaccins-rentrac2a9e-scolaire-1.pdf

RAPPEL à partager sans pitié également : TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

RAPPEL à diffuser sans pitié pour STOPPER LA MASQUE-À-RADE

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

RAPPEL les statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et que tout le monde a voulu ignorer ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

RAPPEL : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf : À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique un gène du nouveau virus y est appelé Remilla luciferase dans Preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 à l’Université de Caroline du Nord



RAPPEL PDF N° 185 de 33 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

RAPPEL PDF N° 178 de 19 pages : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Il y a 5 ans en créant ce tout petit blog, j’ai décidé de consacrer tout le temps qu’il me reste à vivre, en femme libre, debout, consciente aussi bien de mon impuissance que de ma force à résister.

Jusqu’à mon dernière souffle, je donnerais l’alerte, comptez-sur moi car je ne faillirais pas à la tâche malgré la censure et les nombreuses pressions subies, et quelques moments de découragement, qui prouvent que je suis juste et encore humaine…

JBL1960