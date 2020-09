AUX BÉBÉS DU CONFINEMENT : une sage-femme alerte sur les masques et les vaccins (Vidéo THANATV)

APPEL À DIRE NON, STOP & ÇA SUFFIT !



À LA MASCARADE & LA VACCINADE

Aujourd’hui c’est juste un masque…

Masques et vaccins : une sage-femme nous alerte !

Entretien THANA TV du 4 septembre 2020 mené par Pierre Barnérias de Nathalie Derivaux : Sage-femme, dans tous les sens du terme !

Vidéo de 12 MN 57

Demain si vous refusez le vaccin, comme pour les bébés non vaccinés qui ne sont pas admis en crèche, chez les nounous puis à l’école, vous n’aurez plus accès à votre travail, à votre banque, aux services publics, aux commerces… Puis vous serez confiné(e)s chez vous AD VITAM ÆTERNAM jusqu’à ce que vous cédiez ou mourrez…

Cliquez sur l’image, ci-dessus, pour accéder à mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS qui contient le PDF de 159 pages sur l’expérience d’ingénierie sociale en cours au ConVide19 ou Sars-CoV-2 et tous mes billets, vidéos, PDFs articles et liens ad hoc et connexes sur la DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE FORCÉE !

Raison de plus pour comprendre qu’il est temps, ICI et MAINTENANT de nous mutualiser afin de coconstruire et cocréer une société des sociétés des associations libres, volontaires et autogérées avant que ne se referment sur nos tronches les grilles totalitaires du N.O.M. dont la muselière n’est qu’un rite de passage, et le vaccin, la solution finale !

Parce qu’on en est là, ce mardi 8 septembre 2020 en France ;

Pour mieux faire passer la pilule bleue : Covid-19 : le Conseil scientifique « favorable » à un raccourcissement de la « quatorzaine » ► http://www.francesoir.fr/actualites-france/covid-19-le-conseil-scientifique-favorable-un-raccourcissement-de-la-quatorzaine

N’ENVOYEZ PLUS VOS GOSSES A CETTE ÉCOLE QUI LES BÂILLONNE !!! par Gérard Luçon sur Profession Gendarme ► http://www.profession-gendarme.com/indignez-vous-non-revoltez-vous/



La Vie Hospitalière : Cherchez le bouffon : Spéciale Coronavirus à CNIOUZE-célalouze ► https://autonomes.blogspot.com/2020/09/emission-du-docteur-milhau-speciale.html

“La Covid-19 n’est pas une maladie qui concerne les enfants” selon les professeurs en pédiatrie Gras-Le Guen et Hankard ► https://covidinfos.net/covid19/la-covid-19-nest-pas-une-maladie-qui-concerne-les-enfants-selon-les-professeurs-gras-le-guen-et-hankard/1995/

La question concernant le COVID 19 et la technologie par Gilad Atzmond, 29 août 2020 – Traduit de l’anglais par Résistance71 ► https://resistance71.wordpress.com/2020/09/08/cov19-et-recuperation-technologique-gilad-atzmon/

Pour être en capacité de refuser la muselière comme le vaccin à nanotech, puisque l’objectif de la psychose à la coronavirose c’est l’obligation vaccinale VIA le passeport vaccinal ou COVIPASS ;

Ces lectures complémentaires, indispensables et essentielles pour leur dire NON et coconstruire un autre futur, en France, hors d’atteinte de Macron et son monde, soit hors État et ses Institutions ;

Pour stopper la mascarade et la vaccinade : Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ;

RAPPEL à partager sans pitié également : TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf ;

Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

Sur le muselage sanitaire :

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Sur la vaccination à nanotech :

Tout savoir sur Bill LaPiquouze Gates et son Empire Mondial de la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ;

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf ;

Sur l’AFFAIRE CoV19-OGM : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

RAPPEL les statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et que tout le monde a voulu ignorer ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

RAPPEL : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf : À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique un gène du nouveau virus y est appelé Remilla luciferase dans Preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 à l’Université de Caroline du Nord ;

Pour refuser et mettre un terme à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE, exclusivité de mon blog ► Nouvelle Version PDF MàJ pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche, octobre 2019 ;

+ POURQUOI 10 à 15% d’une population motivée, convaincue et debout est tout ce dont nous avons besoin ► Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 2011, 9 pages.

Toutes mes autres créations PDF et autres dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage TOTALEMENT LIBRES & GRATUITS car j’estime que tout ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue…

Et parce que ça urge un chouia quand même, sinon pourquoi nous faire porter une muselière qui ne sert pas à nous protéger des contaminations virales et infectieuses partout par tous et ce jusqu’au vaccin, que même l’Organisation Mafieuse de la Santé dit être parfaitement inutile mais le rendra OBLIGATOIRE pour toutes et tous, quand même dès qu’il sera déclaré sûr et efficace par l’OMS/FONDATION GATES…

Tout simplement pour profiter de la sidération qui nous a saisi, et nous empêcher de nous organiser pour changer le cours de l’Histoire et de l’Humanité !

JBL1960