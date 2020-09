ConVide19 en France : Macron tiendra Conseil Scientifique de Défense ce vendredi 11 septembre 2020…

Gilets Jaunes Alors que le samedi 12 septembre cela fera exactement 666 jours que le Mouvement desa émergé !

En prévision, Macron et son monde ; COVID-19 – L’exécutif va demander au Parlement de prolonger la loi du 9 juillet 2020 organisant la gestion de la crise sanitaire, a annoncé Jean Castex mardi. Le dispositif, qui permet de limiter les rassemblements, les déplacements ou de fermer des établissements, initialement prévu jusqu’au 30 octobre, sera reconduit jusqu’au 31 mars 2021 ► https://www.lci.fr/population/crise-sanitaire-covid-coronavirus-la-loi-permettant-de-limiter-les-deplacements-et-les-rassemblements-prolongee-jusqu-au-31-mars-2021-2163974.html

PATRIOT ACT = LOIS MARTIALES MÉDICALES !

Vous la voyez maintenant la Dictature vous écraser la tronche, ou toujours pas ?

Coronavirus : le Conseil scientifique dresse un « constat d’échec » du dispositif de quatorzaine… Il est trop peu respecté. Raccourcie à sept jours cette période d’isolement sera mieux acceptée et permettra d’être plus efficace contre la contamination indique l’avis rendu public mercredi ► https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/quatorzaine-le-conseil-scientifique-dresse-un-constat-d-echec-1599716353

Et à Clermont-Ferrand Macron qui manque de s’étouffer à cause de son masque (Vidéo) continue de nous imposer la mascarade !

Alors que de plus en plus de voix s’élèvent, après que nous ayons démontré, nombreux et depuis le début, aussi bien l’inefficacité que la nocivité du port prolongé de la muselière partout, par toutes et tous, dès l’âge de 11 ans ;

Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf ;

Sur le muselage sanitaire :

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Alors que la Suède démontre qu’il n’y avait pas besoin de confiner 3.5 milliards d’humains ni d’obliger au port du masque : La Suède est proche de la victoire sur le coronavirus ; elle n’a jamais eu de confinement ou de masque ► http://www.profession-gendarme.com/la-suede-est-proche-de-la-victoire-sur-le-coronavirus-elle-na-jamais-eu-de-confinement-ou-de-masque/

En France, on prépare les esprits à rien moins qu’un reconfinement !

Le président du Conseil scientifique a estimé ce mercredi que l’exécutif allait devoir trancher rapidement des mesures en lien avec une hausse « inquiétante » de l’épidémie en France ► https://rmc.bfmtv.com/emission/le-conseil-scientifique-previent-que-decisions-difficiles-doivent-etre-prises-pourquoi-la-situation-de-l-epidemie-est-desormais-jugee-inquietante-1974445.html

Hausse inquiétante de l’épidémie ? Vraiment ?

Non ! Mais comme le gouvernement-qui-ment a décidé d’écouvillonner profond toute la population : il y a, et c’est bien normal, une explosion de cas positif. Alors qu’à Marseille, par exemple, il a été démontré que 40% des tests sont des faux-positifs !

TRACT-PDF ► AUX COVIDIOT(E)S DE LA TERRE !

Maintenant, si l’on admet que le virus de la peur a été totalement fabriqué par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, on comprend que l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par les vaccins !

Affaire CoV19-OGM : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Car, malgré les fiascos des masques et des tests documentés, argumentés, les ConVidiot(e)s attendent le vaccin, alors que là aussi, nombreux, on vous alerte depuis des lustres sur la dangerosité des vaccins en général, sur l’OBLIGATION VACCINALE en particulier, et sur le process du vaccin contre le COVID19 tout particulièrement ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

Page 14 du PDF : une planche décrivant minutieusement le process de la création du sérum jusqu’à la production, et il est bien précisé à PRODUCTION : un candidat vaccin qui passe les essais avec succès doit être approuvé par les autorités de santé puis fabriqué en masse et avec des tests de qualité..

Or, chaque jour, on en apprend un peu plus sur la qualité des candidats vaccins : https://www.legeneraliste.fr/vaccin-covid-astrazeneca-suspend-ses-essais-apres-un-evenement-unique-inexplique, cette publication étant réservée aux abonnés ► https://www.ladepeche.fr/2020/09/09/vaccin-contre-le-coronavirus-astrazeneca-constate-des-effets-secondaires-et-suspend-ses-essais-cliniques-9058853.php

Sanofi, Moderna & Cie ► https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2620433-vaccin-coronavirus-covid-19-france-date-laboratoire-pasteur-test-sanofi-moderna-astrazeneca/

En France, on vous a alerté ICI & LÀ et manifestement le gros du troupeau de ConVidiot(e)s ne croient pas possible une attaque ciblée… sur leurs enfants alors qu’on annonce 32 établissements scolaires fermés et 524 classes fermées pour cause de COVID ce qui correspond à 0.05% des établissements ► https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-32-etablissements-scolaires-et-524-classes-fermes-annonce-le-gouvernement-20200910

Pendant ce temps, aux USA ça se précise : Le Center for Disease Control a récemment mis à jour son site Web informant les parents de se préparer à une «soirée pyjama soudaine» pour leurs enfants en cas de catastrophe, qui pourrait inclure le COVID-19.

Le CDC a conseillé aux parents de se préparer à ce que les enfants soient détenus pendant la nuit en cas de catastrophe, classant le COVID-19 comme une «menace biologique» qui serait qualifiée de catastrophe.

Le gouverneur Mike DeWine demande aux écoles de signaler les cas de COVID des élèves de la maternelle à la 12e année au gouvernement. Cela doit être fait dans les 24 heures suivant un test positif ► http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2020/09/le-center-for-disease-control-recemment.html

Vous voulez vraiment attendre pour voir ?

Car on vous a déjà totalement démontré, comment Rockefeller a créé la médecine moderne (BIG PHARMA) et annihilé les remèdes naturels ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Mais surtout, on vous a démontré que le but, l’objectif, le PROJEEEEET ou la mission de Macron, le cyborg, et son monde, c’est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller…

Sur la Fondation Bill et Mélina Gates : toutes les preuves qu’avec Bill LaPiquouze Gates, Big Pharma va se faire un max de flouze ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf comme d’hab, et vous avez toutes les preuves que les campagnes de vaccination contre la polio en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud sont un remède pire que le mal, contrairement aux dires des défenseurs du philanthrope Bill Gates (Le Monde, entre autres, qui perçoit 4 millions d’€ sur 5 ans de Kill Bill) et à certains rageux, qui le défende, encore, bec et ongles et pour les croiser ailleurs…

L’OMS admet qu’une nouvelle épidémie de polio au Soudan est due à un vaccin oral ► https://exoportail.com/loms-admet-quune-nouvelle-epidemie-de-polio-au-soudan-est-due-a-un-vaccin-oral/

En France, on vous rappelle, l’autre scandale sanitaire : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf



Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf



+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

PLUS dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF car ;

N’attendez pas pour voir… Parce que c’est tout vu !

900 000 décès imputés au COVID dans le monde vs 7.8 milliards d’humains = Y’a pas comme un léger problème ???

À vous de voir, mais le principe même de la vie, c’est que tout le monde meurt un jour ou l’autre ! À vous de décider, comment vous voulez vivre la période intermédiaire…

