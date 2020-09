OBJECTIF MASK !

Masque obligatoire ► vaccination obligatoire ► passeport vaccinal ► puçage

Preuve supplémentaire, et comme annoncé, dans les même termes par le Conseil Scientifique du 9 juillet : Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. Il faut se préparer. La possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf (NdJBL : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, pire que vous ne pouviez pas savoir) Source ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-sante_4055751.html

PLUS EN RAPPEL : « Halte à la manipulation : Ils ont baissé le seuil épidémique pour le Covid ! » (F. Pesty) – Source France Soir ► http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour dire que c’était bien prévu !

Et donc, le 11 septembre 2020 dans Morandini Live (oui je préfère prévenir, ça pique et ça tâche !) et comme le relève Olivier Demeulenaere ► Pour le médecin eugéniste Laurent Alexandre, on pourra imposer le vaccin aux personnes âgées : « c’est une population qui a une espérance de vie résiduelle » !

Vendredi, Jean-Marc Morandini présentait un nouveau numéro de « Morandini Live » sur CNews et Non Stop People. Au cours de l’émission, un débat autour des annonces du gouvernement sur la crise sanitaire du coronavirus.

Sur le plateau, un accrochage a eu lieu entre Jean-Marc Morandini et le docteur Laurent Alexandre. « Il faut tenir jusqu’au vaccin. Le vaccin va arriver plus tard que Donald Trump le promet [le président américain le promet pour novembre, ndlr]. (…) On ne peut pas sortir un vaccin qui aurait des effets secondaires graves importants. Donc, nous n’aurons pas le vaccin en novembre. Il va falloir plus de temps », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « En revanche, on peut espérer un vaccin entre janvier et juin prochain. Le tout c’est d’attendre le moment où on pourra vacciner les gens les plus fragiles parce qu’il ne serait pas raisonnable de vacciner 100% des Français. On va vacciner les gens âgés et les gens à risque. La vaccination peut être obligatoire pour les personnes âgées« .

« Vous vous rendez compte des risques que l’on prend ? On n’a aucun recul ! Je peux vous dire que, si un vaccin est disponible en janvier, je n’y vais pas. Je n’ai pas confiance. Il n’y a 0 recul. Je n’enverrai pas mes parents se faire vacciner », a répondu Jean-Marc Morandini. De son côté, le Dr Laurent Alexandre a précisé qu’il « fera vacciner [sa] maman sur le champ ». « En janvier, en février ou en mars, on n’aura aucun recul. Je peux vous dire : mes parents n’iront pas se faire vacciner. Je refuse », a continué le journaliste.

« Vu l’âge moyen des gens qui meurent qui est très élevé, la population que l’on vaccinerait c’est une population qui a une espérance de vie résiduelle« , a continué le docteur avant que Jean-Marc Morandini signale qu’employer le terme « résiduel » est « terrible ».

CONCLUSION ?

ÉTEIGNEZ LA TÉLÉ & RALLUMEZ LES CERVEAUX !

Rappelez-vous en France l’autre scandale sanitaire : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf et dans le monde !

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

Vous ayant démontré de manière documentée le PROJEEEEEET de Bill Lapiquouze Gates ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf qui est de faire gagner un max de flouze à Big Pharma tout en réduisant la population grâce aux vaccins !!!

Rappelez-vous, ici-même, dès le 16 juillet, je vous donnais toutes les preuves que la muselière sanitaire n’était qu’un rite de passage vers le Nouvel Ordre Mondial ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Que l’OBJECTIF MASK n’avait pour but que d’avancer masqué vers une vaccination obligatoire, alors que le masque, ne protège de rien, surtout pas du coronavirus, en dénonçant, au passage, la nocivité de son port prolongé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

Et qu’une fois l’OBJECTIF MASK atteint, la prochaine étape était de faire passer COVID+ toute la population (en nous défonçant la barrière hémato-encéphalique au passage) grâce à des (FAUX)TESTS MASSIF en vue d’une vaccination OBLIGATOIRE à nanotech ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

J’ai même appelé les ConVidiot(e)s de France et de Navarre à se réveiller, avec ce TRACT-PDF : AUX COVIDIOT(E)S DE LA TERRE !

J’ai récemment détaillé le process de la création du sérum jusqu’à la production à la page 14 de ce dernier PDF sur le sujet ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

Et je me permets de vous rappeler que dès le 25 février 2020 en appui de Dominique Guillet de Xochi, l’affreux et dangereux complotiste que j’ai l’outrecuidance de relayer, nous pouvions déjà prévoir que la population ciblée était les +de 65 ans, et j’avais, pour ma part, tout de suite estimée que cela remonterait très vite vers les +de60 et même jusqu’à 55 ans : En parlant de Retraite aux flambeaux ; Les plus de 65 ans, ce sont eux qui sont touchés par le coronavirus, grippes et le SARS 2.0 et le taux de mortalité s’accroit en fonction de l’âge des patients. Ceux en-dessous de 24 ans ne sont pas très susceptibles au virus. Pour ceux âgés de 25 à 44 ans, le taux de mortalité s’élève à 6%. Il est de 15% pour la tranche d’âge de 45 à 64 ans et de plus de 50% pour les personnes au-delà de 65 ans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/25/xochipelli-protocoles-de-plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-et-autres-sars-23-02-20/

Ce billet d’analyse est en lien, page 145 du PDF que j’ai constitué de Février à Mai 2020 sur l’expérience d’ingénierie sociale planétaire en cours, et qui approche de sa phase finale ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf puisqu’en France trop peu de personnes ne mouftent !

Comme je l’ai déjà dit, personne à ce moment de l’Histoire ne sait comment tout cela va finir ! Qui sera victorieux du 0.0001% ou des 99.999% comme l’avait inventé l’anthropologue anarchiste David Graeber qui vient de nous quitter ► Disparition de David Graeber, 59 ans, Anthropologue…

Mais qui aurait pu prédire que ce 12 septembre 2020, et 666 jours plus tard, les Gilets Jaunes seraient toujours là ? ► Tract aux Gilets Jaunes 21 mois de lutte 666 jours 17 Nov 2018 12 Sept 2020

PREUVE QU’UN AUTRE FUTUR EST POSSIBLE !

Levez-vous tels les lions après la sieste,

En nombre invincible,

Secouez vos chaînes et jetez-les

au sol comme rosée du matin,

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil.

Vous êtes nombreux (99,999%), ils sont peu (0.001%).

Percy Bisshe Shelley (1792-1822)

Pour peu que nous soyons S olidaires – U nis – P ersévérants – R éfléchis – A ctifs !

Et là ce sera FIN DE PARTIE POUR L’OLIGARCHIE !

JBL1960