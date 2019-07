20 juillet 1969 ~ 20 juillet 2019… 50 ans pour passer de Héros à Zéro ?… par R71 – Source Kevin Barrett de Veterans Today

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps que ça, nous n’avions aucune raison tangible de mettre en doute la plus formidable des réalisations exploratrices humaines : l’envoi d’êtres humains sur notre satellite naturel : la lune.



Puis est venu le 11 septembre 2001 et pour bon nombre d’entre nous… tout a changé. Il ne devenait plus possible de croire en le narratif officiel d’un évènement historique de grande ampleur impactant sur la destinée de l’Humanité. Il ne devenait plus possible de croire les élucubrations de nos gouvernements mis en place pour perpétrer ad vitam æternam, la dictature de la marchandise et des intérêts particuliers.

Pour beaucoup d’entre nous, nous avons vu l’alunissage d’Apollo 11 en direct. [NdJBL ► J’avais 9 ans, on m’autorisa à veiller pour ne pas manquer cela] On nous avait rappelés dans les écoles pour suivre l’évènement, car en 1969, aussi incroyable que cela puisse paraître à la jeune génération, tout le monde n’avait pas la télévision…

Qui pouvait alors douter de la véracité de l’évènement ? Nos grands-parents et arrières-grands-parents ? Mais ces vieux schnocks n’étaient que des rétrogrades refusant la modernité n’est-ce pas ?…

Pas à pas, avec le décorticage des évènements du 11 septembre, l’analyse historique sur le fond des affaires se généralisa. L’alunissage d’Apollo 11 et ceux qui suivirent ne pouvait plus échapper à l’analyse critique. Bien des choses farfelues ont été dites et écrites, d’autres bien plus sensées et argumentées l’ont aussi été.

Ci-dessous, nous avons traduit un long article de Veterans Today sur le sujet, sans aucun doute le meilleur que nous ayons lu sur le sujet, car il analyse non seulement l’aspect technique, technologique et humain mais aussi le contexte géopolitique de l’époque.

Nous vous le soumettons et de là, chacun est libre de continuer son analyse et de croire en ce qu’il veut, mais une chose est certaine : il y a d’énormes zones ouvertes à toute sorte de mise en question dans le narratif de ce qui se présente comme la plus grande aventure de l’histoire de l’humanité. Ne prenez rien pour garanti et recherchez par vous-mêmes. À vous de juger… Nous ne sommes plus sûrs de rien…

~ Résistance 71 ~

Les alunissages, énorme escroquerie sur l’humanité ?

Kevin Barrett | 15 juillet 2019 | URL de l’article original en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2019/07/15/landings/

Nous recommandons après lecture de notre traduction d’aller sur l’article original de Kevin Barrett car il y a un foisonnement de photos, de vidéos et de liens à suivre pour chaque argument invoqué. Nous en mettons quelques-uns mais pas tous (tout est en anglais…) ► R71~

Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ► 20 juillet 1969 ~ 20 juillet 2019… 50 ans pour passer de héros à zéro ?…

~ Publié le 20 juillet 2019 ~

Alors que les États-Unis célèbrent le 50ème anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, la vaste majorité du monde demeure quelque peu sceptique.

Était-ce juste encore un mensonge du gouvernement des États-Unis sur la véritable histoire des années 1960, comme les versions officielles sur les affaires Kennedy, Matin Luther King, Malcom X, les assassinats de Manson, l’incident du Golfe du Tonkin, la naissance du mouvement hippie et bien d’autres encore ? Ou est-ce alors une de ces fois où les sources officielles semblent dire la vérité ?

Jusqu’à il y a encore assez récemment, l’hypothèse des faux alunissages était une de ces théories de la conspiration à laquelle je ne croyais pas. Mais après avoir regardé le documentaire (de 3h30) de Massimo Mazzucco American Moon, et après avoir lu l’article du sceptique sur les alunissages ci-dessous, j’ai dû reconsidérer ma position.

Note: La personne se cachant derrière le pseudonyme de “Moon Landing Sceptic” va très bientôt révéler sa véritable identité lors d’un entretien qu’il/elle aura avec moi sur mon émission de radio –Kevin Barrett, Veterans Today Editor

Voici une version révisée de mon article éponyme posté en avril sur unz.com , corrigé et enrichi de ce que j’ai appris de la richesse des commentaires et des sources fournies (le documentaire “American Moon” étant en tête de liste… Note de R71 : le documentaire de Massimo Mazzucco existe en français en DVD sur le site de l’auteur). Ceci est maintenant et plus que jamais un travail collectif. Merci à toutes et à tous ► Moon Landing Sceptic



Pour lire l’intégralité de l’article en français sur Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2019/07/20/20-juillet-1969-20-juillet-2019-50-ans-pour-passer-de-heros-a-zero/

En attendant la version PDF…

En France, nous pouvons raisonnablement nous poser les mêmes questions, alors que le Président Macron a annoncé la création d’un commandement de l’espace :

À la veille du défilé de la fête nationale du 14 juillet, le Président de la France Macron a pris la décision de créer un commandement militaire de l’espace en septembre cette année afin d’accélérer le développement de la force militaire de l’espace de la France.

Selon les analystes, cette décision met en évidence la pression subie par la France dans le domaine de l’espace ainsi que l’ambition de la France d’accélérer sa transformation vers «leader de l’espace». C’est également un pas important vers l’autonomie européenne en matière de la défense. Source Le Quotidien du Peuple ► http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2019/0718/c31356-9598389.html

On ne pouvait en attendre moins du Champion de la Terre qui veut « Make Our Planet Great Again » / Rendre la planète grande à nouveau et en tant que seconde taupe américaine placée dans le fauteuil Élyséen…

Les journalopes et ripoulitiques peuvent ainsi allègrement parler de « coloniser » une autre planète… À commencer par Mars ?

Conserver un esprit critique et vérifiez tout par vous-mêmes ;

Puisque nous sommes sommés de choisir entre Résistance ou Compromission !

Cyborgs ou Résistant(e)s ?

JBL1960